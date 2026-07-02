Subiecte BAC Chimie 2026. Astăzi are loc proba scrisă la Chimie la Bacalaureat

În cadrul examenului de Bacalaureat 2026, chimia are statutul de disciplină opţională, fiind susţinută la proba E. d) în funcţie de filieră, profil şi specializare.

Proba de chimie este structurată în două variante, în funcție de programa urmată în liceu, fie Chimie organică, fie Chimie anorganică. Alegerea uneia dintre cele două se face în funcție de specializare și de opțiunea elevului depusă la înscriere.

Subiectele respectă programa oficială de Bacalaureat 2026. Fiecare variantă testează atât cunoștințele teoretice, cât și capacitatea de aplicare a noțiunilor în exerciții și probleme.

Timpul alocat pentru rezolvarea subiectelor este de 3 ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen. Toate subiectele sunt obligatorii.

Libertatea va publica în curând subiectele la chimie de la Bacalaureat 2026.

Modele de subiecte la Chimie pentru Bacalaureat 2026

Subiectele și modelele de subiecte la Chimie organică și anorganică pentru Bac 2026 sunt elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare și respectă programa oficială de bacalaureat.

Modele de subiecte pentru Bac 2026 la Chimie organică

Modele de subiecte pentru Bac 2026 la Chimie anorganică

Barem de corectare a subiectelor la Chimie organică pentru Bac 2026

Barem de corectare a subiectelor la Chimie anorganică pentru Bac 2026

Programă la Chimie pentru Bac 2026

Programă Chimie Anorganică Bac 2026

Iată materia de studiu din care elevii dau proba scrisă la chimie anorganică:

Structura atomului – Tabelul periodic al elementelor chimice

Atom. Element chimic. Izotopi. Straturi. Substraturi. Orbitali.

Structura învelişului electronic pentru elementele din perioadele 1, 2, 3.

Clasificarea elementelor în blocuri: s, p, d.

Corelaţii între structura învelişului electronic pentru elementele din perioadele 1, 2, 3, poziţia în tabelul periodic şi proprietăţi ale elementelor.

Variaţia proprietăţilor periodice ale elementelor, în grupele principale şi în perioadele 1, 2, 3.

Variaţia caracterului metalic şi nemetalic în grupele principale şi perioadele 1, 2, 3.

Proprietăţi chimice ale sodiului: reacţii cu oxigen, clor, apă. Importanța practică a sodiului.

Variaţia caracterului metalic: reactivitatea Na, Mg, Al, faţă de O2, H2O.

Variaţia caracterului nemetalic: reactivitatea nemetalelor din grupa 17 (VII A).

Proprietăţi chimice ale clorului: reacţii cu hidrogen, fier, apă, cupru, hidroxid de sodiu, bromură de sodiu, iodură de potasiu. Importanța practică a clorului

Legături chimice -Interacţii între atomi, ioni, molecule

Legătura ionică. Cristalul NaCl. Importanța practică a clorurii de sodiu.

Legătura covalentă nepolară: H2, N2, Cl2.

Legătura covalentă polară: HCl, H2O.

Legătura covalent-coordinativă: NH4+ şi H3O+

Legătura de hidrogen.

Proprietăţi fizice ale apei.

Starea gazoasă

Ecuaţia de stare a gazului ideal.

Volum molar (mol, numărul lui Avogadro).

Soluții apoase

Dizolvarea.

Factorii care influenţează dizolvarea.

Dizolvarea unui compus ionic şi a unui compus covalent polar în apă.

Solubilitatea substanţelor în solvenţi polari şi nepolari.

Concentraţia soluţiilor: concentraţia procentuală masică, concentraţia molară.

Soluţii apoase de acizi (tari şi slabi) şi de baze (tari şi slabe): HCl, H2CO3, HCN, NaOH, NH3.

Cupluri acid-bază conjugate

Echilibre acido-bazice

pH-ul soluţiilor apoase de acizi monoprotici tari şi baze monoprotice tari.

Indicatori de pH: turnesol, fenolftaleină (virajul culorii în funcţie de pH).

Reacţii acido-bazice.

Reacţia de neutralizare

Noţiuni de electrochimie

Reacţii de oxido-reducere.

Număr de oxidare. Stabilirea coeficienţilor reacţiilor redox.

Caracter oxidant şi reducător.

Aplicaţii ale reacţiilor redox: pila Daniell (construcţie şi funcţionare), acumulatorul cu plumb (construcţie şi funcţionare).

Coroziunea şi protecţia anticorosivă.

Electroliza – metodă de obţinere a metalelor (Na), nemetalelor (Cl2, I2, H2) şi a substanţelor compuse (NaOH).

Electroliza: apei, soluţiei de NaCl, soluţiei de CuSO4.

Noţiuni de termochimie

Reacţii exoterme, reacţii endoterme.

Entalpie de reacţie.

Căldura de combustie – arderea hidrocarburilor.

Legea Hess.

Căldură de neutralizare (acid tare – bază tare).

Căldură de dizolvare

Noţiuni de cinetică chimică

Reacţii lente, reacţii rapide.

Catalizatori.

Viteza de reacţie. Constanta de viteză. Legea vitezei.

Combinaţii complexe

Obţinerea combinaţiilor complexe (reactivul Schweizer; reactivul Tollens)

Reacţia ionului Fe3+cu [Fe(CN)6]4-

Calcule chimice

Rezolvare de probleme, calcule stoechiometrice (pe baza formulei chimice și a ecuației reacției chimice), puritate, randament.

Interpretarea rezultatelor din activitatea experimentală

Programă Chimie Organică Bac 2026

Structura atomului – Tabelul periodic al elementelor chimice

Atom. Element chimic. Izotopi. Straturi. Substraturi. Orbitali.

Structura învelişului electronic pentru elementele din perioadele 1, 2, 3.

Clasificarea elementelor în blocuri: s, p, d.

Corelaţii între structura învelişului electronic pentru elementele din perioadele 1, 2, 3, poziţia în tabelul periodic şi proprietăţi ale elementelor.

Variaţia proprietăţilor periodice ale elementelor, în grupele principale şi în perioadele 1, 2, 3.

Variaţia caracterului metalic şi nemetalic în grupele principale şi perioadele 1, 2, 3.

Proprietăţi chimice ale sodiului: reacţii cu oxigen, clor, apă. Importanța practică a sodiului.

Variaţia caracterului metalic: reactivitatea Na, Mg, Al, faţă de O2, H2O.

Variaţia caracterului nemetalic: reactivitatea nemetalelor din grupa 17 (VII A).

Proprietăţi chimice ale clorului: reacţii cu hidrogen, fier, apă, cupru, hidroxid de sodiu, bromură de sodiu, iodură de potasiu. Importanța practică a clorului

Legături chimice -Interacţii între atomi, ioni, molecule

Legătura ionică. Cristalul NaCl. Importanța practică a clorurii de sodiu.

Legătura covalentă nepolară: H2, N2, Cl2.

Legătura covalentă polară: HCl, H2O.

Legătura covalent-coordinativă: NH4+ şi H3O+

Legătura de hidrogen.

Proprietăţi fizice ale apei.

Starea gazoasă

Ecuaţia de stare a gazului ideal.

Volum molar (mol, numărul lui Avogadro).

Soluții apoase

Dizolvarea.

Factorii care influenţează dizolvarea.

Dizolvarea unui compus ionic şi a unui compus covalent polar în apă.

Solubilitatea substanţelor în solvenţi polari şi nepolari.

Concentraţia soluţiilor: concentraţia procentuală masică, concentraţia molară.

Soluţii apoase de acizi (tari şi slabi) şi de baze (tari şi slabe): HCl, H2CO3, HCN, NaOH, NH3.

Cupluri acid-bază conjugate

Echilibre acido-bazice

pH-ul soluţiilor apoase de acizi monoprotici tari şi baze monoprotice tari.

Indicatori de pH: turnesol, fenolftaleină (virajul culorii în funcţie de pH).

Reacţii acido-bazice.

Reacţia de neutralizare

Noţiuni de electrochimie

Reacţii de oxido-reducere.

Număr de oxidare. Stabilirea coeficienţilor reacţiilor redox.

Caracter oxidant şi reducător.

Aplicaţii ale reacţiilor redox: pila Daniell (construcţie şi funcţionare), acumulatorul cu plumb (construcţie şi funcţionare).

Coroziunea şi protecţia anticorosivă.

Electroliza – metodă de obţinere a metalelor (Na), nemetalelor (Cl2, I2, H2) şi a substanţelor compuse (NaOH).

Electroliza: apei, soluţiei de NaCl, soluţiei de CuSO4.

Noţiuni de termochimie

Reacţii exoterme, reacţii endoterme.

Entalpie de reacţie.

Căldura de combustie – arderea hidrocarburilor.

Legea Hess.

Căldură de neutralizare (acid tare – bază tare).

Căldură de dizolvare

Noţiuni de cinetică chimică

Reacţii lente, reacţii rapide.

Catalizatori.

Viteza de reacţie. Constanta de viteză. Legea vitezei.

Combinaţii complexe

Obţinerea combinaţiilor complexe (reactivul Schweizer; reactivul Tollens)

Reacţia ionului Fe3+cu [Fe(CN)6]4-

Calcule chimice

Rezolvare de probleme, calcule stoechiometrice (pe baza formulei chimice și a ecuației reacției chimice), puritate, randament.

Interpretarea rezultatelor din activitatea experimentală

Regulament pentru elevii care susțin examen la chimie la Bac 2026

Candidații nu au voie să intre în sălile de examen cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.

La probele scrise, elevii care vor susține Bacalaureatul la sesiunea din iunie-iulie 2026 vor fi îndrumați de un cadru didactic către zona de examen. Obiectele sau materialele nepermise vor fi depozitate într-o sală specială și vor fi însoțite de o declarație-tip cu numele și prenumele posesorului.

Înainte de începerea probei scrise, asistenţii prezintă candidaţilor prevederile metodologice legate de organizarea şi desfăşurarea corectă a examenului de bacalaureat şi le solicită să predea toate eventualele materiale şi obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare pentru examenul de bacalaureat, sunt interzise în sala de examen.

După completarea casetei cu datele de identificare, absolvenții de liceu primesc subiectele de examen și au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea lor, timp care este calculat din momentul în care au primit subiectele.

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