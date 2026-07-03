Subiecte BAC 2026 la Limba maternă

Examenul de Bacalaureat este unul dintre cele mai importante examene pentru elevi, marcând finalul studiilor liceale. În cadrul examenului de Bacalaureat se testează cunoștințele acumulate de elev pe parcursul celor patru ani de liceu și este un indicator al competențelor academice.

Vineri, 3 iulie, elevii care aparțin minorităților naționale dau proba scrisă la Bac 2026, la Limba și literatura maternă.

La fel ca la primele trei probe scrise ale Bacalaureatului, absolvenții de liceu încep examenul la ora 9.00 și au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor.

Libertatea va publica în curând subiectele la limba maternă de la Bacalaureat 2026.

Regulament pentru elevii care susțin examenul de Bacalaureat 2026 la Limba maternă

(1) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele asemenea, candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop.

(2) Candidaţii care refuză depozitarea obiectelor menţionate la alin. (1) în sala stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop nu vor fi primiţi în examen.

(3) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să aibă în sălile de examen asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea ori în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen orice fel de lucrări: manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(4) Se interzice candidaţilor să aibă în sălile de examen asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea ori în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la reţele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidaţi sau cu exteriorul.

(5) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidaţi ori cu exteriorul.

(6) Candidaţii care încalcă regulile menţionate la alin. (3), (4) şi (5) vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.

(7) Încălcarea regulilor menţionate la alin. (3), (4) şi (5) va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidaţii respectivi nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi „eliminaţi din examen”, fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. Aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.

(8) Înainte de începerea probelor, asistenţii prezintă candidaţilor prevederile metodologice legate de organizarea şi desfăşurarea corectă a examenului de bacalaureat şi prevederile alin. (1)-(7) şi le solicită să predea toate eventualele materiale şi obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare pentru examenul de bacalaureat, sunt interzise în sala de examen.

(9) După parcurgerea paşilor menţionaţi la alin. (8), candidaţii vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile alin. (1)-(7) şi menţiunea că ştiu că nerespectarea regulilor menţionate la alin. (3), (4) şi (5) are drept consecinţă măsurile menţionate la alin. (6) şi (7).

Cum afli rezultatele la examenul de Bacalaureat 2026

Comunicarea rezultatelor obținute la examenul național de bacalaureat se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută de aceștia.

”Pentru comunicarea notelor obținute la examenul național de bacalaureat, înainte de etapa de depunere și soluționare a contestațiilor, comisiile din unitățile de învățământ/centrele de examen tipăresc lista rezultatelor examenului de bacalaureat care cuprinde: codul candidatului, unitatea de învățământ de proveniență, județul, promoția, forma de învățământ absolvită, specializarea, notele obținute la fiecare probă scrisă, media sau mențiunile „reușit”/„respins”/„neprezentat”/„eliminat din examen”, după caz” se arată în ordinul dat de minister.

Vizualizarea propriei lucrări după afișarea rezultatelor inițiale

Ca și anul trecut, elevii care susțin examenul de bacalaureat pot solicita vizualizarea lucrării imediat după afișarea rezultatelor inițiale, înainte de a depune contestațiile.

”Candidatul poate solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii după afișarea rezultatelor inițiale, în conformitate cu prevederile procedurii stabilite de către Comisia Națională de Bacalaureat. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal”, arată ordinul de ministru.

Calendar Bacalaureat 2026 – când se afișează rezultatele

  • 2-4 iunie 2026 – Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
  • 4 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/a XIII-a
  • 8-10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
  • 10-11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
  • 11-12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C
  • 15-17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale – proba D
  • 29 iunie 2026 – Limba și literatura română – proba E.a) – probă scrisă
  • 30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – probă scrisă
  • 2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – probă scrisă
  • 3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă – proba E.b) – probă scrisă
  • 7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00-18:00)
  • 8-9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
  • 9-10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor
  • 13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale

Calendar Bacalaureat 2026 – sesiunea de toamnă

  • 14-21 iulie 2026 Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au
  • promovat examenele de corigențe
  • 3-4 august 2026 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
  • 4 – 5 august 2026 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
  • 6 – 7 august 2026 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
  • 5 – 6 august 2026 Evaluarea competențelor digitale – proba D
  • 10 august 2026 Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
  • 11 august 2026 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
  • 12 august 2026 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
  • 13 august 2026 Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
  • 18 august 2026 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise
  • și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00 – 18.00)
  • 19-20 august 2026 Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
  • 20-21 august 2026 Soluționarea contestațiilor
  • 24 august 2026 Afișarea rezultatelor finale

Sursă foto – Shutterstock.com

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