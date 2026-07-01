Barem de corectare Istorie Bacalaureat 2026

Ministerul Educației a publicat marți, după ora 15:00 baremul de corectare de la proba de istorie de la Bacalaureat 2026.

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Miercuri, absolvenții clasei a XII-a au susținut proba scrisă la istorie, după ce luni au susţinut proba la Limba română.

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Programă Istorie Bac 2026- conținuturi

Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare. Subiectele pentru examenul de bacalaureat 2025 evaluează competenţele dezvoltate pe parcursul învăţământului liceal şi se elaborează în baza prezentei programe.

A. Popoare și spații istorice

Romanitatea românilor în viziunea istoricilor.

B. Oamenii, societatea și lumea ideilor

Secolul XX – între democraţie şi totalitarism.

Ideologii şi practici politice în România şi în Europa.

Constituţiile din România.

C. Statul și politica

Autonomii locale şi instituţii centrale şi în spaţiul românesc (secolele IX-XVIII).

Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari. (secolele XVIII-XX)

România postbelică. Stalinism, naţional-comunism şi disidenţă anticomunistă. Construcţia democraţiei postdecembriste.

D. Relațiile internaționale

Spaţiul românesc între diplomaţie şi conflict în Evul Mediu şi la începuturile modernităţii.

România şi concertul european; de la „criza orientală” la marile alianţe ale secolului XX.

România în perioada „Războiului rece”.

Calendar Bacalaureat 2026

Probele scrise au început pe 29 iunie, cu examenul la Limba și literatura română, continuând pe 1 iulie cu proba obligatorie a profilului.

Probele scrise au loc după următorul program:

29 iunie 2026 – Limba și literatura română (proba E.a – scris)

1 iulie 2026 – Proba obligatorie a profilului (proba E.c – scris)

2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d – scris)

3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă (proba E.b – scris) 7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor (14:00 – 18:00)

8 – 9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor

9 – 10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor

13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale

Accesul candidaților în sălile de examen este permis până la ora 8.30, probele începând la ora 9.00. Candidații au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor, timpul fiind calculat din momentul finalizării distribuirii acestora în sala de examen.

Elevii olimpici au susținut probele de BAC mai devreme, la sfârșitul lunii mai.

Reguli și interdicții la Bacalaureat 2026

Ministerul Educației a stabilit o serie de reguli stricte pentru desfășurarea examenului:

Candidații vor folosi doar cerneală sau pastă albastră pentru completarea lucrărilor

Pentru scheme și desene se va utiliza doar creion negru

Este interzisă introducerea în sălile de examen a oricăror obiecte personale (ghiozdane, telefoane, tablete etc.)

Comunicarea între candidați sau cu exteriorul este strict interzisă

Încălcarea acestor reguli poate duce la eliminarea din examen și interdicția de participare la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului.

Pentru identificare și pentru a putea intra în sala de examen la Bacalaureat 2026, candidații vor avea nevoie de un act de identitate valid.

Înainte de a primi subiectele, elevii primesc explicații din partea profesorilor asistenți despre cum se desfășoară examenul și despre cum să completeze datele personale pe foaia tipizată. Mai exact, elevii primesc o coală de hârtie tipizată, pe care își scriu cu majuscule numele, prenumele tatălui, toate prenumele personale, în ordinea în care sunt trecute în actul de identitate și vor completa citeț celelalte date de pe colțul ce urmează a fi lipit.

Se foloseşte numai hârtia distribuită candidaților de către asistenţi.

Dacă este nevoie să corecteze o greșeală, elevul taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală.

Elevii pot părăsi sala, doar dacă predau lucrarea scrisă și semnează pentru predarea acesteia, cel mai devreme după o oră și jumătate.

Vezi subiectele la matematică de la Bac 2026 și subiectele la istorie de la Bacalaureat!

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