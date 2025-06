Barem de corectare Matematică Bacalaureat 2025

Ministerul Educației va publica marți, la ora 15:00, baremul de corectare de la proba de Matematică de la Bacalaureat 2025.

Subiectele pentru examenul de BAC la matematică au fost deja postate în mediul online.

Cum se desfășoară examenul de Bacalaureat 2025

Candidații la Bac 2025 se pot prezenta la centrele de examen între orele 7.30 și 8.30, interval în care este permis accesul în săli, doar în baza un act de identitate valabil.

Potrivit metodologiei publicate de Ministerul Educației, un cadru didactic şi un membru al personalului de pază solicită la intrarea fiecărui candidat prezentarea actului de identitate, şi verifică dacă fotografiile corespund, apoi candidaţii sunt îndrumaţi spre zona din centrul de examen unde se găsesc sălile de examen.

Totodată, candidaţii sunt atenţionaţi să citească extrasele din metodologie afişate pe uşa sălii de examen şi să nu staţioneze pe holuri mai mult de 5-7 minute, după care cei care au materiale sau obiecte nepermise în sala de examen sunt îndrumaţi spre sala de depozitare a acestora.

„Candidatul care are asupra sa materiale nepermise în sala de examen (telefoane mobile, culegeri, manuale, notiţe, însemnări etc., precum şi orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare, poşetă/geantă etc.) va primi o pungă/plic în care să le introducă, împreună cu o declarație tip în care se menționează numele și prenumele și obiectele personale care vor fi depozitate şi va fi îndrumat de către un membru al echipei de control spre sala de depozitare a obiectelor personale”, se mai precizează în metodologie.

Sala de depozitare a obiectelor personale trebuie să fie situată cât mai aproape de intrarea în centrul de examen şi va fi supravegheată de o persoană desemnată de comisia de examen.

După ce toate aceste proceduri au fost îndeplinite, candidaţii se deplasează spre sala de examen, unde sunt repartizaţi conform tabelelor afişate pe uşi.

Abslovenții de liceu au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor. Acestea sunt calculate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.

Pentru redactarea lucrării scrise se pot folosi doar instrumente de scris cu cerneală sau pastă de culoare albastră.

„Asistenţii au obligaţia să verifice dacă elevii au intrat în sală cu materiale interzise (…) sau cu alte materiale care le-ar permite sau facilita rezolvarea subiectelor de examen şi să ia măsurile ce se impun”, mai prevăd regulile de desfășurare a examenului.

Cei care înclacă regulile vor fi eliminați din examen.

„De asemenea, asistenţii nu permit candidaţilor să comunice în niciun fel între ei sau cu exteriorul şi sesizează preşedintele comisiei asupra oricărei încălcări”, se mai menționează în metodologie.

Calendar Bacalaureat 2025-sesiunea de vară

10 iunie 2025 Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

11 iunie 2025 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

13 iunie 2025 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

16 iunie 2025 Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

20 iunie 2025 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14,00 – 18,00)

23-24 iunie 2025 Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

30 iunie 2025 Afișarea rezultatelor finale.

Calendar Bacalaureat 2025 sesiunea din august

Următoarea sesiune de la Bac 2025 este programată în luna august.

Înscrieri: 14–21 iulie

Probele scrise: 11–14 august

Rezultate finale: 26 august.

Subiecte matematică BAC 2025 – ce le-a picat elevilor la matematică. Vezi și subiectele la istorie date la Bacalaureat 2025!