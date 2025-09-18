Ce spune Ilie Bolojan despre bursele școlare în septembrie 2025

Premierul Ilie Bolojan a făcut recent declarații controversate despre sistemul de burse școlare din România, comparând situația actuală cu cea din 2015-2016. Afirmațiile sale omit însă aspecte importante privind modul în care erau alocate bursele în trecut și transformările majore din ultimii ani.

„Al doilea lucru, problema legată de burse, vă dau niște cifre, aveam aproape 40 de milioane de euro în 2020 și peste trei ani de zile am ajuns la 4,7 miliarde de lei, deci aproape la 1 miliard de euro. O creștere de 25 de ori, în trei ani.

În 2015-2016 aveam 3 milioane de elevi și primeau burse 124.000 în 2024 avem 2.250.000 de elevi, 1.400.000 de elevi, primeau burse, 62% față de 4%, în condițiile în care ne împrumutăm. Vreți să mergem în continuare cu această păcăleală pe care nu o putem suporta”, spune premierul în ziua de 15 septembrie.

Cum se acordau bursele școlare în 2015

În 2015, conform Legii educației naționale 1/2011, bursele erau acordate la decizia autorităților locale. Ministerul Educației stabilea doar criteriile generale, iar consiliile locale și județene decideau cuantumul și numărul burselor.

Articolul 82 din lege prevedea că „Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului județean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București”.

Recomandări Cum au reușit sute de români din Franţa să cumpere și să renoveze o biserică catolică în comuna lui Van Gogh

În Oradea elevii nu beneficiau de burse școlare în 2020

Având în vedere că decizia de acordare a burselor școlare, până în 2021, a aparținut autorităților locale, o parte din elevi nu primeau niciodată sumele cuvenite prin lege. Un raport din 2020 al Societății Academice din România și Avocatului Poporului arăta că:

70,21% din unitățile administrativ-teritoriale nu acordau burse sociale

Doar 5,66% din autoritățile locale respectau integral dreptul elevilor la burse

În județul Bihor, doar 2,97% din UAT-uri acordau toate tipurile de burse. Municipiul Oradea nu acorda, la acel moment, niciun fel de bursă școlară. Ilie Bolojan a fost primar al Municipiului Oradea între 2008 – 2020. Practic, în timpul mandatului său, în oraș nu au fost acordate burse școlare nici de merit și nici sociale.

Ce s-a schimbat în ultimii 10 ani în modul de acordare a burselor

În 2021, Ministerul Educației a anunțat că bursele vor fi plătite din bugetul de stat, stabilind un cuantum minim. Au urmat o serie de modificări ale sistemului:

În octombrie 2021, ministrul Sorin Cîmpeanu a crescut pragul pentru bursele de merit de la media 8,50 la 9,50

Ministrul Ligia Deca a introdus burse de merit pentru primii 30% dintre elevii fiecărei clase, indiferent de medie

S-a introdus o nouă bursă de «reziliență» și s-a revenit la pragul de 9,50 pentru bursa de merit

În 2025, guvernul condus de Ilie Bolojan a introdus restricții majore privind acordarea burselor școlare prin Legea 141/2025. Aceasta a modificat radical secțiunea referitoare la burse din Legea învățământului preuniversitar 198/2023.

Modul de acordare a burselor s-a schimbat în 2025

Anul acesta, în contextul măsurilor de austeritate, sistemul de acordare al burselor a fost schimbat pentru anul 2025 – 2026. Bursele elevilor români au suferit schimbări majore: s-au redus tipurile de burse la doar trei categorii – bursa de merit, bursa socială și bursa tehnologică, cele de performanță și reziliență fiind eliminate.

Bursa de merit se acordă pentru maximum 15% dintre elevii din fiecare clasă, cu media anuală minimă 9,00 și media 10 la purtare, cu un cuantum de 450 lei lunar. Bursa socială este destinată elevilor din familii cu venituri reduse, orfani, cu dizabilități sau situații medicale speciale, având cuantumul de 300 lei lunar și condiționată de prezența la școală. Mii de elevi crescuți de un singur părinte nu vor mai primi burse sociale în acest an școlar.

Bursa tehnologică se acordă elevilor din învățământul profesional pentru stimulare, fără cerere din partea elevului. Toate bursele sunt condiționate de prezență și comportament școlar, iar absențele nemotivate pot duce la suspendarea bursei pe lună respectivă. Cuantumurile pot fi suplimentate local.