Caniculă în prima zi de Bac. Recomandările Ministerul Educației: „Apă, aer condiționat și ventilatoare. Cam atât putem face”

Joi, 25 iunie, reprezentanți ai Ministerului Educației au trimis în teritoriu, către toate comisiile județene de Bacalaureat, mai multe recomandări care trebuie respectate în ziua primului examen scris. „Ieri a avut loc instruirea comisiilor județene de Bacalaureat, iar unul dintre subiectele discutate s-a referit la măsurile pe care le putem lua noi, ca și autorități, pentru a preîntâmpina valul de caniculă care se anunță”, a precizat Sorin Ion.

Concret, ministerul recomandă folosirea în sălile de clasă a aparatelor de aer condiționat. „Obligatoriu!! Iar acolo unde aceste aparate nu există, ar trebui să se folosească ventilatoare. Multe școli și-au achiziționat deja astfel de aparate. Iar altele care nu au pot împrumuta de la inspectoratele școlare de care aparțin. Acum doi ani inspectoratele au achiziționat un stoc de ventilatoare fix pentru astfel de situații neplăcute. Dacă ne aducem aminte, am avut atunci o situație similară, cod roșu de caniculă, la examneul de Titularizare”.

Pentru a face față cu brio caniculei, elevii care vor susține, luni, 29 iunie, Bacalaureatul la română vor primi sticle cu apă. Foto: Shutterstock

Evident, continuă Sorin Ion, tuturor elevilor trebuie să li se asigure sticle cu apa, sticle pe care școala trebuie să le cumpere și să le pună la dispoziția tuturor copiilor și cadrelor didactice. „Inclusiv elevii își pot aduce apă de acasă dacă vor. Intrarea cu sticle cu apă este permisă tuturor”.

Există subiecte de rezervă în caz de Doamne-ferește

Recomandările ministerului nu se opresc aici. „Ne-am gândit și la măsuri care, poate, la prima vedere, nu par foarte importante, dar vă asigur ca sunt și vor conta mult. De exemplu, în școlile unde este posibil, elevii ar trebui să susțină proba de examen în sălile poziționate la umbră, sălile de clasă trebuie aerisite dis de dimineață, pentru că există latență termică în clădirile mari. Cam asta putem noi lua ca și măsuri. Nu putem sub nicio formă să decalăm examenul”, a adaugat secretarul de stat, pentru ca nimeni să nu aibă vreun dubiu.

Însă, continuă Sorin Ion, să nu uităm că există pentru situații speciale subiecte de rezervă. Deci, în caz de Doamne ferește elevii ar putea susține proba după-amiază.

Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației. Foto: Shutterstock

Sorin Ion: „Elevii nu au voie să intre în școli cu gadgeturi pe post de evantai”

L-am întrebat pe Sorin Ion dacă au elevii voie să intre în sălile de clasă cu evantaie sau gadgeturi speciale pentru a se răcori. „Nu cred că am scris în regulament ceva despre evantaie, dar gadgeturile nu sunt permise. Mă refer la acele mici pulverizatoare cu apă, ventilatoare de mână sau de pus la gât. Ar zbârnâi nonstop, ar face gălăgie. Vă dați seama ce ar fi? Nu se poate!”

Acestea sunt măsurile pe care ministerul le poate lua rezonabil și realist, continuă oficialul. „Nu ne imaginăm că vom rezolva problema în totalitate, dar cred că aceste recomandări vor ajuta mult, totuși. Și încă un aspect: dacă s-a anunțat cod roșu, temperaturi foarte ridicate vor fi după-amiază, în jurul orei 13.00-14.00, nu dimineața”.

România, lovită de primul val de caniculă din acest an

Un val de căldură extremă va lovi România începând de duminică, 28 iunie, aducând temperaturi de până la 40 de grade Celsius, disconfort termic deosebit de accentuat și nopți tropicale. Meteorologii au activat toate cele trei coduri de alertă – galben, portocaliu și roșu -, valabile în intervalul 28 iunie, ora 10:00 – 29 iunie, ora 10:00. Sunt vizate regiunile Crișana, Maramureș, Transilvania, nordul Moldovei, dar și Bucureștiul.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 35 și 38 de grade, însă în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei valorile vor urca până la pragul critic de 39-40 de grade.

Prognoză specială pentru București. Termometrele vor urca până la 39 de grade Celsius

ANM a emis o prognoză meteorologică specială și pentru București. Potrivit meteorologilor, pentru intervalul 28.06.2026 ora 10:00 – 29.06.2026 ora 10:00 valul de căldură va persista și se va intensifica, disconfortul termic va fi accentuat, astfel că indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade, iar cea minimă va fi de 18…21 grade.

În intervalul 29.06.2026 ora 10:00 – 30.06.2026 ora 10:00 valul de căldură va continua să se intensifice, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 38…39 de grade, iar cea minimă va fi de 19…22 grade.

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