Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației: „Vor urma testări la nivel de școală”

„Pentru acei copii din unitățile de învățământ care nu organizează simulare ar putea exista soluții ulterioare, de organizare a simulării la nivel de școală. Ministerul Educației a făcut tot ce putea să facă conform reglementărilor pentru a derula aceste simulări. Atât calendarul cât și modul de desfășurare sunt cuprinse într-un ordin de ministru, deci ministerul are obligații. Acum, sunt situații de la un județ la altul, dar putem spune că pentru aproape toți elevii de clasa a VIII-a luni vom avea simulări la Evaluarea Națională”, a precizat Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației.

Aproape jumătate dintre membrii de sindicat, de acord cu boicotarea simulării Evaluării Naționale

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație Spiru Haret au transmis că simulările examenelor naționale din acest an riscă să fie „serios perturbate”. Potrivit rezultatelor referendumului organizat de cele două organizații sindicale, nemulțumirea în rândul angajaților din învățământ este foarte ridicată.

„Peste 73.000 de angajați, adică peste 50% dintre profesorii membri de sindicat, au decis prin semnătură să nu participe la simulările examenelor naționale”, au transmis liderii sindicali. De asemenea, peste 40.000 de cadre didactice – aproximativ 28% dintre participanți – au optat pentru declanșarea unei greve în această perioadă.

Ministerul Educației: Simularea Evaluării Naționale, organizată în peste 97% dintre școli

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, simularea examenului de Evaluare Națională 2026 va fi organizată în 4.527 de unități de învățământ. În procente este vorba despre 97.27% dintre școli. În 127 de unități, ceea ce reprezintă 2.73% dintre școli, acolo unde profesorii au decis să boicoteze simularea, elevii nu vor participa la testări. Tot potrivit datelor oferite de minister, aproximativ 5.000 de profesori de limba română s-au înscris să corecteze lucrările elevilor.

Cât despre ceea ce se întâmplă în București, peste 3.000 de elevi din 40 de școli nu vor susține simularea Evaluării Naționale 2026, potrivit unui răspuns transmis de Inspectoratul Școlar al Municipiului București la solicitarea Edupedu.ro.

Elevi din Bihor, relocați în școli care susțin simularea Evaluării Naționale

Elevii școlilor din Bihor care vor boicota simularea Evaluării Naționale vor fi trimiși să susțină testarea în unitățile de învățământ vecine, a decis Inspectoratul școlar județean. „Până în acest moment, știm că nu vor putea organiza simularea Evaluării Naționale trei unități de învățământ, în care nu sunt suficienți membri în comisia de organizare”, a declarat inspectorul școlar general Alin Ștefănuț pentru Bihoreanul.

Concret, este vorba de trei școli din mediul rural: Păgaia, Căbești și Roșia. Chiar și așa, elevii de clasa a VIII-a din aceste școli își vor testa cunoștințele, pentru că vor fi relocați în altă unitate de învățământ.

Șeful ISJ Bihor a explicat că în școlile în care nu se poate constitui comisia pentru simularea Evaluării naționale elevii vor fi duși la o unitate de învățământ apropiată. În ceea ce privește corectarea lucrărilor, nu va fi o problemă, mai spune inspectorul, pentru că numărul necesar de profesori evaluatori este deja asigurat în Bihor.

Calendar Simulare Evaluare Națională 2026

Simularea Evaluării Naționale 2026 începe pe 16 martie cu proba la Limba și literatura română, conform calendarului oficial. Marți, 17 martie are loc proba la Matematică, iar rezultatele finale vor fi afișate în data de 30 ale lunii.

16 martie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă

17 martie 2026: Matematică – probă scrisă

18 martie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă

30 martie 2026: Comunicarea rezultatelor

Calendar simulare Bacalaureat 2026

23 martie 2026: Proba E) a) – probă scrisă – Limba şi literatura română

24 martie 2026: Proba E) c) – probă scrisă – proba obligatorie a profilului

25 martie 2026: Proba E) d) – probă scrisă – proba la alegere a profilului şi specializării

26 martie 2026: Proba E) b) – probă scrisă – Limba şi literatura maternă

16 aprilie 2026: Comunicarea rezultatelor

