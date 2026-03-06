Când are loc simularea Evaluării Naționale la matematică 2026 

Simularea Evaluării Naționale 2026 pentru absolvenții clasei a VIII-a are loc în intervalul 16-18 martie și reprezintă o etapă oficială de pregătire înaintea examenului din vară. Prin organizarea acestei testări la nivel național, se urmărește atât obișnuirea elevilor cu cerințele și disciplina unui examen standardizat, cât și verificarea realistă a nivelului de pregătire atins până în acest moment.

În cadrul simulării, elevii susțin două probe scrise obligatorii: Limba și literatura română și Matematică. Pentru elevii care au parcurs gimnaziul într-o limbă a minorităților naționale este prevăzută și proba la Limba și literatura maternă. Desfășurarea probelor are loc în unitățile de învățământ în care elevii studiază, cu respectarea strictă a procedurilor aplicate la examenele naționale, astfel încât condițiile să fie cât mai apropiate de cele din sesiunea oficială a Evaluării Naționale.

Subiectele sunt concepute pe baza programelor stabilite special pentru simulare și sunt transmise școlilor. Corectarea lucrărilor se realizează potrivit baremelor și indicațiilor metodologice elaborate de Ministerul Educației, iar rezultatele obținute sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ. Scopul acestei analize este identificarea eventualelor dificultăți și stabilirea unor măsuri concrete pentru îmbunătățirea performanțelor elevilor înaintea examenului final.

Calendarul simulării Evaluării Naționale 2026

  • în 16 martie are loc proba scrisă la Limba și literatura română;
  • în 17 martie se desfășoară proba scrisă la Matematică;
  • în 18 martie este programată proba scrisă la Limba și literatura maternă.
  • Rezultatele vor fi comunicate în data de 30 martie 2026.

Modele de subiecte la simularea Evaluării Naționale la matematică 2026 

Proba de Matematică din cadrul simulării Evaluării Naționale 2026, organizată de Ministerul Educației și Cercetării, urmărește evaluarea competențelor dobândite de elevi pe parcursul ciclului gimnazial, în conformitate cu programa stabilită. Aceasta vizează capacitatea de a utiliza corect și eficient noțiuni și concepte matematice.

Proba are o durată de 2 ore, iar subiectele sunt structurate pe mai multe cerințe, punctajul total fiind de 100 de puncte, dintre care 10 puncte sunt acordate din oficiu.

Modele de subiecte la Simularea Evaluării Naționale la matematică 2026 

Modele de subiecte Matematică Evaluare Națională 2026Descarcă

Barem de corectare pentru subiectele la matematică din cadrul simulării Evaluării Naționale 2026

Baremul de corectare pentru proba de matematică din cadrul simulării Evaluării Naționale 2026 este elaborat de Ministerul Educației și Cercetării și stabilește punctajul detaliat pentru fiecare cerință.

Rezultatele obținute la simulare Evaluare Națională 2026 se comunică individual elevilor. Nota finală se calculează prin împărțirea la zece a punctajului total acordat pentru lucrare. Notele nu vor fi însă trecute în catalog, cu excepția cazurilor în care elevii sau părinții solicită acest lucru în scris.

Barem de corectare pentru subiectele la matematică din cadrul simulării Evaluării Naționale 2026

Barem evaluare matematică Evaluare Națională 2026Descarcă

Calendar Evaluare Națională 2026

Potrivit calendarului pentru Evaluare Națională 2026 publicat de Ministerul Educației, elevii de clasa a VIII-a vor încheia cursurile din anul școlar 2025-2026 pe 12 iunie.

Examenul propriu-zis este planificat în intervalul 22-26 iunie, cu prima probă, la Limba şi literatura română, pe 22 iunie, urmată de Matematică pe 24 iunie şi, pentru cei care vor susţine, Limba şi literatura maternă pe 26 iunie. Rezultatele iniţiale sunt programate să fie afişate pe 2 iulie 2026, iar cele finale, după contestaţii, pe 9 iulie.

  • 8 – 12 iunie 2026 Înscrierea la evaluarea națională 12 iunie 2026 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
  • 22 iunie 2026 Limba și literatura română – probă scrisă
  • 24 iunie 2026 Matematica – probă scrisă
  • 26 iunie 2026 Limba și literatura maternă – probă scrisă
  • 2 iulie 2026 Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12,00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14,00-18,00)
  • 3 – 4 iulie 2026 Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
  • 5 iulie – 8 iulie 2026 Soluționarea contestațiilor
  • 9 iulie 2026 Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Cum se calculează media la Evaluarea Națională

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial o reprezintă media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele incluse în Evaluarea Națională.

Dacă doi candidați au medii de admitere egale, aceștia vor fi departajați, folosind, în ordinea următoarele criterii:

  • media generală de absolvire a claselor V-VIII
  • nota obținută la proba de Limba și literatura română din cadrul Evaluării Naționale,
  • nota obținută la proba de Matematică, în cadrul Evaluării Naționale
  • nota obținută la proba de limbă maternă (dacă este cazul).

În situația în care toate mediile sunt egale, candidații vor fi declarați admiși la aceeași unitate școlară.

Comunicarea rezultatelor și vizualizarea lucrărilor la Evaluare Națională 2026

Comunicarea rezultatelor obținute la examenul de evaluare națională se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută de aceștia.

Pentru comunicarea notelor obținute la examenul de evaluare națională, înainte de etapa de depunere și soluționare a contestațiilor, comisiile din unitățile de învățământ, centrele de examen tipăresc lista rezultatelor examenului de evaluare națională care cuprinde: codul candidatului, unitatea de învățământ de proveniență, notele obținute la fiecare probă scrisă, media sau mențiunile „absent”/„eliminat din examen”, după caz.

Candidatul și părinții/reprezentanții legali pot solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii/propriului copil, după afișarea rezultatelor inițiale. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

Centrele de examen afișează/postează, utilizând codurile individuale ale candidaților care au depus contestații, notele obținute în urma rezolvării contestațiilor, la loc vizibil, la avizier și pe website-ul unității de învățământ. Rezultatele examenului de Evaluare Națională ale candidaților anonimizați sunt afișate și pe pagina de internet a Ministerului Educației.

Regulament pentru elevii de clasa a VIII-a la Evaluarea Națională 2026

  • (1) Repartizarea candidaților pe săli se face în ordine alfabetică, la nivelul centrului de examen.
  • (2) Se interzice candidaților la evaluarea națională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și alte asemenea obiecte, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale, stabilită de comisia din unitatea de învățământ – centru de examen în acest scop.
  • (3) Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate la alin. (2) în sala stabilită de comisie în acest scop nu sunt primiți în examen.
  • (4) Se interzice candidaților la evaluarea națională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și alte asemenea obiecte ori în băncile în care sunt așezați în sălile de examen orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc. care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
  • (5) Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și alte asemenea obiecte sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen telefoane mobile, căști audio, dispozitive tip IoT, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate în rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați/asistenți din unitatea/unitățile de învățământ/centrul/ centrele de examen sau cu exteriorul.
  • (6) Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
  • (7) Încălcarea regulilor menționate la alin. (4)-(6) va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidații respectivi sunt eliminați de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materiale interzise/ciorne/foi din lucrările scrise etc.
  • (8) Candidații eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.
  • (9) Înainte de începerea probelor, asistenții prezintă candidaților prevederile metodologice legate de organizarea și desfășurarea corectă a evaluării naționale și prevederile alin. (2)-(8) și le solicită să predea toate eventualele materiale și obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare, sunt interzise în sala de examen.
  • (10) După parcurgerea pașilor menționați la alin. (9), candidații vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile alin. (2)-(8) și mențiunea că știu că nerespectarea regulilor menționate la alin. (4)-(6) are drept consecință măsurile menționate la alin. (7) și (8).

De asemenea, în regulamentul publicat de Ministerul Educației se precizează că elevii care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut pentru rezolvarea subiectelor, pot părăsi sala de examen cel mai devreme după o oră de la începerea probei scrise.

La părăsirea sălii de examen, candidații nu primesc subiectele. În situații obiective, neimputabile candidaților, în care, în timpul probei scrise, este luată decizia anulării și a rescrierii lucrării, se poate prelungi timpul destinat redactării, cu cel mult o oră, conform unei proceduri elaborate de către Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale.

Sursă foto – Shutterstock.com

