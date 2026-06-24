Cum se rezolvă subiectele la matematică de la Evaluarea Națională

Evaluare Națională 2026. Rezolvarea subiectelor la matematică

Subiectele la matematică de la Evaluarea Națională nu au venit cu mari surprize. Vorbim despre exerciții relativ simple, multe noțiuni de bază, elementare. „La geometrie au fost niște cerințe mai dificile, însă copiii trebuie, totuși, într-un fel, departajați”, a explicat Gabriela Dăneț.

Cum se rezolvă subiectele tip grilă

La subiectul al doilea, dedicat în mare parte geometriei, cerințele au vizat proprietăți și teoreme fundamentale studiate încă din clasele gimnaziale. Elevii au avut de rezolvat exerciții privind segmente, unghiuri formate de două paralele tăiate de o secantă, proprietăți ale centrului de greutate într-un triunghi și calcule legate de volum.

„Au fost lucruri de bază. La geometria în spațiu trebuiau doar să cunoască formula de volum și să o aplice”, apreciază Gabriela Dăneț. O excepție ar putea fi reprezentată de problema referitoare la centrul de greutate al triunghiului și ariile formate de acesta, o proprietate despre care profesoara consideră că nu este exersată suficient în școli.

Potrivit profesoarei, subiectul al treilea s-a înscris și el în tiparul obișnuit al examenului, însă unele cerințe au pus accent pe capacitatea elevilor de a argumenta și de a explica raționamentele.

Prima problemă a semănat cu clasicele exerciții de modelare prin sisteme de ecuații, însă formularea răspunsurilor a reprezentat o provocare suplimentară.

Per ansamblu, Gabriela Dăneț consideră că un examenul a fost unul echilibrat, fără capcane majore și fără cerințe care să depășească programa sau nivelul obișnuit al Evaluării Naționale. Deși anumite probleme de geometrie și cerințele de justificare ar putea reduce punctajele unor candidați, subiectele au rămas în zona dificultății medii. „Nu a fost un examen greu. A fost unul în nota obișnuită, bazat pe lucruri de bază. Elevii care s-au pregătit serios aveau toate șansele să obțină rezultate bune”, este concluzia profesoarei.

Subiectele și baremul de corectare vor fi publicate pe siteul Ministerului Educației la ora 15.00.

Vezi subiectele la matematică la Evaluarea Națională 2026 – ce le-a picat elevilor.

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