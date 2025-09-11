Atac dur al ministrului Educației la adresa lui Mircea Miclea

Ministrul Educației, Daniel David, a lansat un atac direct la adresa fostului ministru Mircea Miclea, cel sub coordonarea căruia a lucrat în trecut în comisia prezidențială pe educație din mandatul lui Traian Băsescu, conform Edupedu.

Întrebat joi dimineață, la Radio Guerrilla, dacă se simte trădat de Mircea Miclea, Daniel David a răspuns: „Puțin. Mi-ar fi plăcut să mă întrebe înainte să iasă public, fiindcă a dat foarte multe informații care nu erau corecte”.

Conflictul vine în contextul tăierilor bugetare aplicate de guvernul condus de Ilie Bolojan și ministrul Daniel David în educație. 

Mircea Miclea a criticat aceste măsuri, avertizând că „în loc să avem un evidence based policy, avem un policy-based evidence: fabricăm date, ca să legitimăm decizii proaste”.

El a cerut renunțarea la măsurile de austeritate, precum majorarea normelor profesorilor de la 18 la 20 de ore pe săptămână fără sprijin suplimentar, creșterea numărului de elevi în clasă și reducerea plăților pentru profesorii care predau la plata cu ora.

Daniel David: „Mi-ar fi plăcut să le fi aplicat atunci”

Ministrul Educației a subliniat că fostul său colaborator putea aplica măsurile pe care le recomandă astăzi încă din perioada mandatului său ministerial sau atunci când a lucrat la Legea educației din 2011.

„Mi-ar fi plăcut ca multe recomandări pe care mi le-a făcut în situație de criză, când sunt cu spatele la perete și am atâția oameni supărați în jur pe bună dreptate, să le fi luat când a fost el ministru sau a lucrat la Legea din 2011”, a spus Daniel David.

În prima zi de școală, mii de cadre didactice au protestat și au cerut demisia ministrului Educației.

Dispută pe cifre: 0,02% sau 0,2% din PIB?

Mihai Dobrovolschi, moderator la Radio Guerrilla, a ridicat problema cifrelor invocate de Miclea: „A rămas declarația lui Mircea Miclea, care a spus că s-au salvat doar 0,02%. Eu am zis că nu-mi iese la matematică”.

Daniel David a replicat: „El se referă la cele 400 de milioane salvate din bugetul insuficient pe anul acesta. Eu spun de nu știu câte ori că pe lângă cele 400 salvate, noi n-am mai cerut 2 miliarde. Sunt 2 miliarde 400”.

Edupedu notează că reducerea cheltuielilor din educație contribuie cu doar 0,02% din PIB în 2025, conform Consiliului Fiscal, citat și de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Abia în 2026, măsurile vor contribui cu  0,20% în 2026 la ajustarea deficitului bugetar.

Relația dintre Daniel David și Mircea Miclea

Ruptura este cu atât mai vizibilă cu cât Daniel David și Mircea Miclea au colaborat strâns în trecut. 

Daniel David a fost consilierul lui Mircea Miclea în mandatul său de ministru al Educației (2005) și vicepreședintele comisiei prezidențiale pe educație coordonate de acesta în 2007-2008, comisie care a pus bazele Legii educației nr. 1/2011.

Despre viitoarea confruntare de idei, ministrul a punctat: „Din păcate, aștept să nu mai fiu ministru să pot avea o dezbatere cu colaboratorul meu apropiat Mircea Miclea cu care am lucrat ani de zile”.

Știri România 13:00
Un șofer român a zăcut 14 ore în albia unui pârâu, unde a fost găsit mort, după un accident, în Austria
Știri România 12:56
Un șofer român a zăcut 14 ore în albia unui pârâu, unde a fost găsit mort, după un accident, în Austria
Imagini cu Ana Baniciu și fiul ei din vacanța în Grecia. Ce mult a crescut Aris. „Iubirea vieții mele”
Stiri Mondene 14:02
Imagini cu Ana Baniciu și fiul ei din vacanța în Grecia. Ce mult a crescut Aris. „Iubirea vieții mele”
Motivul pentru care Alina Pușcău este votată mereu la „Asia Express” de ceilalți concurenți: „Toată lumea credea că eu sunt...”
Exclusiv
Stiri Mondene 14:00
Motivul pentru care Alina Pușcău este votată mereu la „Asia Express” de ceilalți concurenți: „Toată lumea credea că eu sunt…”
Politică 14:06
Politică 12:19
