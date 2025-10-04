România, la coada clasamentului educațional

Italia și Ungaria, deși se află aproape de România, au rate de absolvenți cu 10% mai mari. Vecinii bulgari au atins deja 50%, iar media europeană este de 44,1%. Aceste date subliniază decalajul educațional semnificativ dintre România și restul statelor membre.

Obstacole financiare pentru tinerii din mediul rural

Un studiu realizat de World Vision România în 2024 arată că 80% dintre tinerii din zonele rurale și comunitățile defavorizate își doresc să urmeze studii universitare.

Cu toate acestea, barierele financiare îi împiedică. Unul din trei respondenți a declarat că familia nu îl poate susține financiar.

„Studenții din mediul rural întâmpină dificultăți în privința cheltuielilor legate de transport, dar și pentru materiale educaționale sau îmbrăcăminte și alimente”, a explicat Mihaela Nabăr, director executiv al World Vision România.

Reducerea burselor accentuează inechitățile

Organizațiile studențești atrag atenția că măsurile de austeritate, inclusiv reducerea burselor, vor crește numărul tinerilor care renunță la studiile superioare.

,,Datele validează situația din teritoriu, avem numeroase inechități care în perioada aceasta de austeritate sunt accentuate, iar urmările vor fi negative. În loc să existe un sprijin în special pentru tinerii care vin din medii defavorizate, care depun eforturi suplimentare pentru a putea să aibă acces la studii superioare, noi alegem să îi vulnerabilizăm și mai mult prin eliminarea formelor de sprijin, care oricum erau insuficiente”, crede Sergiu Covaci, președintele Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România, conform Adevărul.

Recomandări Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop

Studenții au protestat de două ori săptămâna aceasta, cerând restabilirea reducerii de 90% la biletele de tren și păstrarea burselor din anul universitar trecut.

Programe de sprijin pentru tineri

ONG-urile din educație încearcă să încurajeze tinerii să urmeze studii superioare. Programul „Vreau la facultate”, susținut de World Vision România și Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, oferă suport financiar, consiliere, mentorat și activități educaționale. În anul universitar precedent, 68 de studenți au beneficiat de acest sprijin.

„Fiecare tânăr are dreptul la șanse egale și la oportunități care să-i permită să își atingă potențialul”, a subliniat Mihaela Nabăr.

Ea a adăugat că programele de orientare profesională sunt esențiale pentru liceeni, ajutându-i să-și descopere interesele și să-și planifice viitorul educațional și profesional.

România, în urma clasamentelor internaționale

În ceea ce privește clasamentul universităților, România are doar două instituții în top 1000 mondial: Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și Universitatea din București. Ambele au înregistrat progrese în clasamentele internaționale.

Universitatea Babeș-Bolyai ocupă locul 761 la nivel global și 318 în Europa, urcând de pe locul 781 de anul trecut. La nivel mondial, Massachusetts Institute of Technology (MIT) din SUA ocupă primul loc, urmat de universități prestigioase precum Imperial College London, Cambridge, Harvard și Oxford.

De asemenea, în România, diferența de venit dintre absolvenții de facultate și cei cu un nivel scăzut de educație este una dintre cele mai mari din Europa.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE