Competiția, aflată la a XVIII-a ediție, a avut loc între 7 și 16 august 2025, în orașul Jining din Republica Populară Chineză. Elevii români au demonstrat excelență în diverse discipline legate de științele Pământului.

La probele individuale, România a obținut două medalii de argint și două de bronz. Andrei-Petru Edu și Rareș-Răzvan Gheorghe, de la Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Buzău, au câștigat medalii de argint.

Medaliile de bronz au fost obținute de Călin-Lucian Ciocoiu de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” din Târgu Neamț și Maricela-Raluca-Georgiana Enache de la Colegiul Național „Emil Racoviță” din Iași.

La probele opționale, desfășurate în echipe internaționale, elevii români au excelat din nou. În cadrul International Team Field Investigation (ITFI), Maricela-Raluca-Georgiana Enache a obținut medalia de aur, în timp ce Călin-Lucian Ciocoiu și Rareș-Răzvan Gheorghe au câștigat medalii de bronz.

La concursul Earth System Project (ESP), care implică realizarea de postere în echipe internaționale, Andrei-Petru Edu a câștigat medalia de argint, iar Rareș-Răzvan Gheorghe a obținut medalia de bronz.

Conform MEC, lotul României a fost coordonat de profesoara Roxana Diaconu de la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din București și profesorul dr. Bogdan Petre de la Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Ilfov.

Pregătirea elevilor a beneficiat de sprijinul cadrelor didactice și cercetătorilor de la Universitatea din București, Institutul Geologic al României, Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” și ROMATSA.

Coordonarea a fost asigurată de inspectorii școlari Cătălina Șerban și Bogdan Petre.

„Felicitări tuturor celor ce au contribuit la această performanță!”, a transmis Ministerul Educației.

Elevii români au obținut recent patru medalii de aur la Olimpiada Internațională de Informatică din Bolivia.

