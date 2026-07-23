Noua calificare face parte din domeniul Agricultură, nivelul 3 din Cadrul Național al Calificărilor, și îi va pregăti pe elevi pentru activități precum amenajarea și întreținerea parcurilor, îngrijirea plantelor ornamentale, lucrări de horticultură urbană și utilizarea echipamentelor specifice.

Programul va fi disponibil la Liceul Tehnologic Aiud, Liceul Tehnologic „Cezar Nicolau” Brănești (Ilfov), Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Geoagiu și Liceul Tehnologic Topraisar. În plus, Liceul „Demostene Botez” Trușești va introduce un curs opțional bazat pe această calificare.

La Liceul Tehnologic Aiud funcționează deja o clasă-pilot, lansată în 2025, iar din septembrie 2026 elevii vor începe al doilea an de pregătire.

Înainte de introducerea noii specializări, 11 profesori din județele Ilfov, Hunedoara, Botoșani și Alba au participat la un program intensiv de formare de 40 de ore, organizat de WorldSkills România, alături de peisagiștii Diana Culescu și Mihai Culescu, potrivit Press One.

Inițiatorii proiectului consideră că această calificare va contribui la formarea unor specialiști capabili să gestioneze și să dezvolte spațiile verzi, într-un context în care orașele au nevoie de tot mai multe soluții pentru un mediu urban sustenabil.

„În momentul în care elevii finalizează un liceu tehnologic, fie că se opresc la nivel 3 de calificare sau la nivel 4 de calificare, aceștia știu să facă ceva și pot fi angajați în secunda în care au finalizat liceul sau școala profesională”, spune Marinela Culea, directoarei liceului „Cezar Nicolau” din Brănești.

Deocamdată, clasele nu au atât de mare căutare, de exemplu, la Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Geoagiu din județul Hunedoara s-a înscris un singur elev de clasa a opta, cu media de admitere 3,02, potrivit rezultatelor de la repartizarea computerizată la liceu.

La  Liceul Tehnologic „Cezar Nicolau” Brănești din județul Ilfov, pe cele 14 locuri puse la bătaie la specializarea grădinar urban s-au înscris 11 elevi, primul a avut media de admitere 5,22, iar ultimul 2,22.

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