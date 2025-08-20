De ce vor fi comasate școlile și grădinițele

Ministerul Educației și Cercetării a aprobat o procedură pentru reorganizarea unităților de învățământ preuniversitar de stat. Aceasta vizează și constituirea formațiunilor de studiu pentru anul școlar 2025-2026.

Măsurile sunt în conformitate cu prevederile Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare. Aceste schimbări vor afecta semnificativ structura sistemului educațional românesc. Rămâne de văzut cum vor fi implementate și care va fi reacția comunității educaționale în ansamblu.

Trei federații sindicale importante din învățământ se opun acestor schimbări. Ele au anunțat o acțiune civică de amploare pentru abrogarea Legii nr. 141/2025, cunoscută drept „Legea Bolojan”. Sindicatele vizează strângerea a 100.000 de semnături pentru susținerea unui nou proiect de lege. Totodată, sindicatele au venit și cu propuneri alternative pentru comasarea școlilor și a grădinițelor.

Mai multe inspectorate școlare județene au înaintat deja propuneri cu școlile și grădinițele care ar putea fi comasate din această toamnă.

Lista școlilor și grădinițelor propuse pentru comasare în județul Arad

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Arad a propus Ministerului Educației o reorganizare majoră a sistemului de învățământ local. Cel puțin 20 de unități de învățământ din județ ar urma să fie restructurate, dintre care nouă și-ar pierde personalitatea juridică.

„Este important să precizăm că facem toate eforturile să nu afectăm nicio normă didactică. De altfel, nu avem în vedere prin aceste reorganizări reduceri de personal, dar nici mutarea elevilor sau dascălilor dintr-o clădire în alta, școlile vor rămâne acolo unde sunt, doar că unele unități nu vor mai avea personalitate juridică”, a explicat șeful UȘJ Arad, potrivit Agerpres.

Propunerile vizează grădinițe, școli gimnaziale și licee din Arad, Chișineu-Criș, Curtici, Târnova, Păuliș și Șagu. În municipiul Arad, mai multe unități de învățământ vor fi reorganizate:

Schimbări în municipiul Arad:

Școala gimnazială din Sânicolau Mic va deveni structură a Liceului Teoretic „Adam Muller Guttenbrunn”

Școala Gimnazială „Ilarion Felea” va fi structură a Școlii Gimnaziale „Iosif Moldovan”

Liceul „Caius Iacob” se va reorganiza cu Școala Gimnazială „Regina Maria”

Liceul „Henri Coandă”, Liceul „Aurel Vlaicu” și Colegiul de Construcții și Protecția Mediului vor forma un nou Liceu Tehnologic.

Schimbări în județul Arad:

Școala gimnazială din Sâmbăteni va deveni structură a școlii din Păuliș

Școala din Fiscut va fi structură a școlii din Șagu

O grădiniță din Chișineu-Criș va fi arondată liceului local

Școala din Agrișu Mare va deveni structură a școlii din Târnova

Școlile vizate în județul Vrancea

Conform unui anunț făcut de Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Vrancea, șase unități de învățământ preuniversitar de stat din județ vor fi reorganizate prin fuziune prin absorbție, începând cu anul școlar 2025-2026. Procesul de reorganizare va afecta mai multe școli și grădinițe din Focșani și Adjud. Potrivit ISJ Vrancea, școlile vizate de această reorganizare includ:

Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” Focșani și Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 Focșani

Școala Gimnazială „Adrian Păunescu” Focșani și Grădinița „Academia Primilor Pași” Focșani

Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu” Focșani și Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 Focșani

Școala Gimnazială „Oana Diana” Renea și Grădinița cu Program Prelungit nr. 17 Focșani

Școala Gimnazială „Mihail Armencea” Adjud și Școala Gimnazială „Mareșal Alexandru Averescu” Adjud

Școala Gimnazială „Principele Radu” Adjud și Școala Gimnazială „Angela Gheorghiu” Adjud

În urma reorganizării, personalul didactic, auxiliar și administrativ va fi transferat la unitățile absorbante sau la cele nou-înființate. De asemenea, elevii vor fi preluați automat, împreună cu activele și arhiva școlilor absorbite.

ISJ Vrancea a mai precizat că unitățile școlare implicate în acest proces vor trebui să treacă printr-o evaluare periodică în termen de maximum un an de la finalizarea reorganizării.

Ce se întâmplă cu școlile din județul Brașov

Inspectoratul Școlar Județean Brașov a anunțat o reorganizare majoră a mai multor unități de învățământ din județ. Conform ISJ Brașov, opt grădinițe din Brașov și alte instituții din Codlea, Făgăraș și Săcele vor trece printr-un proces de restructurare administrativă.

Schimbările vizează doar nivelul managerial, fără a afecta activitatea didactică. Copiii vor continua să învețe în aceleași clădiri, iar programul școlar va rămâne neschimbat.

„În deciziile privind reorganizarea rețelei școlare preuniversitare din județul Brașov, Inspectoratul Școlar Județean Brașov a avut ca principiu reorganizarea pe verticală. Ce înseamnă aceasta? Ca unitățile școlare care rămân cu personalitate juridică să absoarbă unități școlare cu niveluri de învățământ inferioare”, a explicat purtătorul de cuvânt al ISJ Brașov.

Concret, liceele vor prelua școli gimnaziale, primare sau grădinițe, iar școlile gimnaziale vor absorbi grădinițe sau creșe. Această măsură are ca scop eficientizarea actului managerial și a componentelor auxiliare și administrative.

Lista școlilor reorganizate în județul Sibiu

Inspectoratul Școlar Județean Sibiu a anunțat lista unităților de învățământ afectate de reorganizare în 2025-2026. Propunerile vizează licee, școli și grădinițe din șase localități, inclusiv Sibiu și Mediaș, potrivit Antena 3 CNN.

Propunerile de reorganizare au fost transmise Ministerului Educației și Cercetării, în conformitate cu noile măsuri fiscal-bugetare adoptate prin Legea nr. 141/2025. Aceste modificări sunt rezultatul colaborării dintre Inspectoratul Școlar și administrațiile locale. Reorganizarea în Municipiul Sibiu:

În Sibiu, mai multe unități de învățământ vor fuziona. Colegiul Tehnic „Cibinium” va absorbi Liceul Tehnologic „Henri Coandă”. Liceul Tehnologic de Construcții și Arhitectură „Carol I” va include Școala Gimnazială Nr. 10.

Școala Gimnazială Nr. 2 va incorpora Grădinița cu Program Prelungit Nr. 16. Școala Gimnazială Nr. 23 va absorbi două grădinițe: Nr. 17 și Nr. 18. Școala Gimnazială Nr. 8 va include Grădinița cu Program Prelungit Nr. 37.

De asemenea, două grădinițe cu program prelungit vor fuziona: Nr. 26 cu Nr. 19, și Nr. 42 cu Nr. 5.

Schimbări în Municipiul Mediaș:

În Mediaș, Școala Gimnazială Nr. 7 va absorbi Școala Gimnazială Nr. 4. Școala Gimnazială „Cireșarii” va fuziona cu Școala Gimnazială „Constantin Ioan Motaș”.

Trei grădinițe cu program prelungit vor fi reorganizate: „Bucuria Copiilor” va include Grădinița Nr. 12, „Micul Prinț” va absorbi „Piticot”, iar „Pinocchio” va fuziona cu „Dumbrava Minunată”.

Modificări în alte localități:

În Avrig, Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” va absorbi Liceul Tehnologic Mârșa. La Cisnădie, Școala Gimnazială Nr. 3 va include Școala Gimnazială Nr. 2.

În Agnita, Școala Gimnazială „Georg Daniel Teusch” va incorpora Grădinița cu Program Prelungit Agnita. La Rășinari, Școala Gimnazială „Octavian Goga” va fuziona cu Școala Gimnazială „Sava Popovici Barcianu”.

Lista școlilor comasate din județul Buzău

Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Buzău a înaintat propuneri de reorganizare a sistemului educațional în șase unități administrativ-teritoriale, conform Buzau.net. Aceste schimbări vizează în principal municipiul Buzău.

Reorganizarea școlară în Buzău:

Școala Gimnazială „Grigore Baștan” (Nr. 6) va fi dizolvată, cu clasele primare transferate la Școala Gimnazială „Nicu Constantinescu” (Nr. 8) și cele gimnaziale la Școala Gimnazială „Dionisie Romano” (Nr. 5).

Grădinița cu Program Prelungit nr. 10 „Ciupercuța” va fi integrată în Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”. Această măsură are ca scop salvarea acestei unități istorice.

Școala Gimnazială „Nicu Constantinescu” (Nr. 8) va absorbi mai multe structuri, inclusiv Grădinița cu Program Prelungit Nr. 6 și Nr. 1, precum și clasele primare de la fosta Școală Nr. 6.

Schimbări în alte localități:

În Râmnicu Sărat, Școala Gimnazială Nr. 6 va prelua Școala Gimnazială „Ilie Pavel” și Grădinița „Orizont”.

La Nehoiu, vor rămâne doar două unități cu personalitate juridică: Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” și Școala Gimnazială Sat Lunca Priporului.

În Pătârlagele, Liceul Tehnologic se va uni prin absorbție cu Liceul Teoretic „Radu Vlădescu”.

La Smeeni, Școala Gimnazială va fi absorbită de Liceul Tehnologic Agricol.

În comuna Vernești, din cele trei unități existente, vor rămâne doar două cu personalitate juridică.

Școlile comasate în Bistrița – Năsăud

Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud propune comasarea mai multor unități de învățământ din județ, conform Bistriteanul.ro. Printre acestea se numără și Liceul Economic din Năsăud, care ar urma să fie unit cu Liceul Silvic „Transilvania”.

În total, 11 unități de învățământ sunt vizate de această propunere. Criteriul principal este numărul de elevi sau preșcolari: sub 500 de elevi sau sub 250 de preșcolari. Excepție fac comunele cu o singură unitate de învățământ.

Lista schimbărilor din județ:

La Tiha Bârgăului, Școala Gimnazială din localitate urmează să se comaseze cu cea din Tureac;

Liceul Economic Năsăud va fuziona cu Liceul Silvic Transilvania;

Școala Gimnazială din Anieș va trece în subordinea liceului din Maieru;

Creșa din Lunca Ilvei va fi preluată de Școala Gimnazială din localitate;

La Năsăud, creșa se va comasa cu grădinița cu program prelungit;

Creșa din Sângeorgiu Băi se va comasa cu grădinița din oraș;

Școala Gimnazială nr. 7 din Viișoara va fi integrată în subordinea Liceului Tehnologic de Servicii;

Grădinița nr. 12 din Bistrița va fuziona cu Grădinița Rază de Soare;

Grădinița nr. 13 se va comasa cu Grădinița nr. 3;

Grădinița Dumbrava Minunată va fi unită cu Grădinița nr. 6;

Grădinița nr. 2 va fuziona cu Grădinița Trenulețul Veseliei.

Schimbările la școlile din județul Mureș

Inspectoratul Școlar Județean Mureș a anunțat reorganizarea a șapte unități de învățământ preuniversitar de stat, conform unei decizii luate pe 11 august 2025. Potrivit ISJ Mureș, aceste schimbări vor intra în vigoare începând cu anul școlar 2025-2026.

În municipiul Târgu-Mureș, două instituții vor fi afectate. Liceul Tehnologic „Traian Vuia” va deveni structură a Liceului Tehnologic „Avram Iancu”. De asemenea, Grădinița cu Program Prelungit „Manpel” va fi integrată în structura Școlii Gimnaziale Nr. 7.

În orașul Reghin, Școala Gimnazială „Nicolae Gheorghe” va fi reorganizată ca structură a Școlii Gimnaziale„Florea Bogdan”. Aceste modificări fac parte dintr-un plan mai amplu de optimizare a rețelei școlare din județul Mureș.

Conform datelor ISJ Mureș, decizia a fost luată în urma analizei situației actuale a unităților de învățământ din județ. Obiectivul este de a eficientiza procesul educațional și de a asigura o mai bună gestionare a resurselor.

Ce școli vor fi comasate în județul Hunedoara

Patru unități de învățământ din județul Hunedoara vor fi reorganizate, conform unei informări a Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Hunedoara. Propunerile de reorganizare au fost discutate cu autoritățile locale și înaintate Ministerului Educației.

Inspectorul școlar general, Maria Ștefănie, a declarat pentru Agerpres: „Este vorba despre trei unităţi de învăţământ din municipiul Brad – o grădiniţă cu program prelungit, Şcoala gimnazială ”Horea, Cloşca şi Crişan’ şi Liceul teoretic „Avram Iancu” – şi de Şcoala gimnazială numărul 7 din Petroşani”.

În municipiul Brad, sunt luate în considerare două opțiuni de reorganizare. Prima implică comasarea celor trei unități într-una singură cu personalitate juridică. A doua variantă prevede ca grădinița să fie preluată de Școala „Mircea Sântimbreanu”. Conform ISJ Hunedoara, prima opțiune ar putea fi cea aleasă.

Pentru Petroșani, propunerea este ca Școala gimnazială nr. 7 să fie preluată de Colegiul Economic „Hermes”.

În orașul Aninoasa, deși există o singură școală cu mai puțin de 500 de elevi, aceasta va continua să funcționeze conform legii, care permite acest lucru în cazul unităților administrativ-teritoriale cu o singură unitate de învățământ.

Școlile și grădinițele comasate în județul Satu Mare

Mai multe grădinițe și școli din județul Satu Mare, unde învață aproximativ 6.000 de copii, vor intra în procesul de reorganizare conform noilor norme, anunță Inspectoratul Școlar Județean (ISJ). Reorganizarea va include comasări de structuri și divizări urmate de absorbție, afectând un total de 5.963 de elevi.

În municipiul Satu Mare, se vor realiza următoarele fuziuni prin absorbție:

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 7 și Grădinița „Guliver” vor fi comasate în Grădinița cu Program Prelungit Nr. 7;

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 6 și Grădinița cu Program Prelungit Nr. 9 vor deveni Grădinița cu Program Prelungit Nr. 6;

Grădinița „14 Mai” și Grădinița cu Program Prelungit Nr. 5 vor forma Grădinița „14 Mai”;

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 și Școala Gimnazială „Ion Creangă” vor deveni Școala Gimnazială „Ion Creangă”.:

Grădinița „Voinicelul” și Grădinița „Samus”;

Grădinița „Draga Mea”, Grădinița „Caritas” și Grădinița cu Program Normal Nr. 21;

Grădinița „Dumbrava Minunată” și Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2;

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 13 și Grădinița „Castelul Fermecat”.

Situația în alte localități:

În Carei: Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 va prelua structura Nr. 4 de la Grădinița Nr. 3; Școala Gimnazială „Vasile Lucaciu” va prelua structura Grădinița Nr. 8 de la Grădinița Nr. 3.

La Negrești-Oaș: Grădinița „Licurici” se va uni cu Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1; Liceul Teoretic Negrești-Oaș se va comasa cu Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”.

În comuna Odoreu: Grădinița cu Program Prelungit „Floare de Lotus” va fi absorbită de Școala Gimnazială Odoreu.

În Ardud: Grădinița cu Program Prelungit va fi absorbită de Liceul Tehnologic din localitate.

Situația școlilor din Botoșani

Cinci unităţi de învăţământ din judeţul Botoşani vor fi comasate din cauza numărului redus de elevi, conform ISJ Botoşani. Inspectorul general Bogdan Suruciuc a anunţat că aceste şcoli au mai puţin de 500 de elevi.

Trei dintre instituţiile afectate se află în municipiul Botoşani, una în Dorohoi şi alta în comuna Ungureni. Această reorganizare face parte din planul naţional de eficientizare a sistemului educaţional.

Decizia de comasare vine ca urmare a scăderii demografice şi a necesităţii de a optimiza resursele educaţionale. Potrivit ISJ Botoşani, această măsură va asigura o mai bună gestionare a personalului didactic şi a infrastructurii şcolare.

„Cinci unităţi de învăţământ din judeţul Botoşani îşi vor pierde personalitatea juridică, având în vedere că au un număr mai mic de 500 de elevi”, a declarat inspectorul general Bogdan Suruciuc pentru sursa citată mai sus.

Lista școlilor din Prahova care vor fi comasate

Inspectoratul Școlar Județean Prahova a anunțat că 29 de unități de învățământ din județ urmează să fie reorganizate prin comasare, conform unei solicitări a observatorulph.ro. Reorganizarea presupune fuziuni sau preluări de către școli mai mari, însă elevii vor continua să învețe în aceleași clădiri, schimbările afectând în principal conducerea școlilor cu număr redus de elevi.

Personalul auxiliar și administrativ va fi transferat la unitățile absorbante, fără pierderi de locuri de muncă.

Lista unităților școlare din Prahova propuse pentru comasare este următoarea:

Școala Gimnazială „Radu Stanian”, Ploiești – Grădinița „Cheița de Aur”, Ploiești (reorganizare prin contopire)

Școala Gimnazială „Elena Doamna”, Ploiești – Grădinița cu PP. nr. 21, Ploiești (contopire)

Școala Gimnazială „Rareș Vodă”, Ploiești – Grădinița „Cheița de Aur”, Ploiești (reorganizare prin divizare)

Școala Gimnazială „Candiană Popescu”, Ploiești – Grădinița cu PP nr. 24, Ploiești (contopire)

Școala Gimnazială „Anton Pann”, Ploiești – Grădinița cu PP „Scufița Roșie”, Ploiești (contopire)

Școala Gimnazială „Andrei Mureșanu”, Ploiești – Grădinița cu PP nr.33, Ploiești (contopire)

Grădinița cu PP nr. 30, Ploiești – Grădinița cu PP nr. 32, Ploiești (contopire)

Grădinița cu PP „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, Ploiești – Grădinița „Căsuța cu povești”, Ploiești (contopire)

Grădinița cu PP nr. 35, Ploiești – Grădinița cu PP nr. 38, Ploiești (contopire)

Grădinița cu PP nr. 28, Ploiești – Grădinița nr. 5, Ploiești (contopire)

Grădinița cu PP nr. 47, Ploiești – Grădinița cu PP nr. 40, Ploiești (reorganizare prin absorbție)

Grădinița Step by Step cu PP și PN „Licurici”, Ploiești – Grădinița Step by Step cu PP „Dumbrava Minunată”, Ploiești (absorbție)

Școala Gimnazială Liliești, Băicoi – Grădinița cu PN și PP, Băicoi (contopire)

Liceul Tehnologic „Teodor Diamant”, Boldești Scăeni – Școala Gimnazială nr. 2 (contopire)

Colegiul „Ion Kalinderu”, Bușteni – Școala Gimnazială „Nestor Urechea” (contopire)

Liceul Tehnologic „Constantin Istrati”, Câmpina – Liceul Tehnologic Mecanic (absorbție)

Școala Gimnazială Centrală, Câmpina – Școala Gimnazială „AL. I. Cuza” (absorbție)

Grădinița cu PP nr. 9, Câmpina – Creșa municipiului Câmpina (contopire)

Liceul „Simion Stolnicu”, Comarnic – Școala Gimnazială nr. 2, Comarnic (absorbție)

Școala Gimnazială „Sf. Maria”, Mizil – Școala Gimnazială „Sf. Nicolae”, Mizil (contopire)

Liceul „Carol I”, Plopeni – Grădinița cu PN și PP „Frunză de Stejar”, Plopeni (absorbție)

Școala Gimnazială Ariceștii Rahtivani – Școala Gimnazială sat Nedelea (absorbție)

Liceul Tehnologic Agricol, Bărcănești – Școala Gimnazială „Gheorghe Lazăr”, Bărcănești (contopire)

Școala Gimnazială „Constantin Stere”, Bucov – Școala Gimnazială „Mihai Vodă”, Pleașa (absorbție)

Liceul Teoretic Filipeștii de Pădure – Școala Gimnazială „Ioan Moga”, sat Dițești, comuna Filipeștii de Pădure (absorbție)

Școala Gimnazială Filipeștii de Târg – Școala Gimnazială Mărginenii de Jos (absorbție)

Școala Gimnazială, comuna Iordăcheanu – Școala Gimnazială sat Vărbila, comuna Iordăcheanu (contopire)

Colegiul „Ferdinand I”, Măneciu – Școala Gimnazială sat Măneciu Pământeni (absorbție)

Școala Gimnazială „Ion Ionescu”, Valea Călugărească – Școala Gimnazială, sat Dîrvari, Valea Călugărească (absorbție)

13 școli din Suceava vor fi reorganizate

Începând cu anul școlar 2015-2016, 13 unități de învățământ preuniversitar de stat din județul Suceava vor fi reorganizate prin fuziune prin absorbție, conform informațiilor furnizate de Antena 3 CNN. Această măsură afectează grădinițe și școli gimnaziale din mai multe localități.

Printre unitățile vizate se numără grădinițele din Gura Humorului, Rădăuți și Vatra Dornei, precum și școli din Suceava, Câmpulung Moldovenesc, Baia și alte localități. Potrivit sursei citate, personalul didactic, auxiliar și administrativ va fi transferat la unitățile absorbante sau nou-înființate.

Elevii vor fi preluați automat, împreună cu activele și arhiva școlilor absorbite. Inspectoratul Școlar Suceava a anunțat că unitățile reorganizate vor fi evaluate periodic în termen de maxim un an de la finalizarea procesului. Părinții și elevii din unitățile afectate vor fi informați cu privire la schimbările ce vor avea loc și la modul în care acestea vor influența procesul educațional.

Schimbări la școlilele din județul Vaslui

Inspectoratul Școlar Județean Vaslui a transmis Ministerului Educației lista cu cele 30 de unități de învățământ propuse pentru comasare, conform Legii 141/2025. În județul Vaslui, aceste școli și grădinițe nu îndeplinesc criteriile legale, având sub 500 de elevi sau, în cazul grădinițelor, sub 250 de preșcolari, motiv pentru care urmează să fie reorganizate.

Unitățile vizate se află în localități precum Negrești, Murgeni, Vaslui, Bârlad și Huși. Aceste instituții vor fi absorbite de școli mai mari, iar personalul didactic, auxiliar și administrativ va fi transferat la unitățile absorbante, fără a fi afectați din punct de vedere al locurilor de muncă, a precizat Inspectoratul Școlar Județean Vaslui.

Ce se întâmplă cu școlile din Gorj

În municipiul Târgu Jiu, doar două unități de învățământ își vor pierde personalitatea juridică în urma procesului de comasare. Școala Generală „Pompiliu Marcea” (nr. 11) va fi integrată în structura Liceului cu Program Sportiv, iar Școala Generală „Ecaterina Teodoroiu” (nr. 2) va funcționa ca parte a Colegiului Tehnic „Gheorghe Magheru”.

Ca urmare a acestor modificări, anumite posturi, inclusiv cele de directori, vor fi eliminate. Aceste două școli erau singurele instituții din Târgu Jiu cu mai puțin de 500 de elevi, potrivit sursei citate anterior.

Situația școlilor în Alba

Șase unități de învățământ din județul Alba își vor pierde personalitatea juridică în urma unei reorganizări, conform declarației inspectorului școlar general adjunct al ISJ Alba, Dan Cherecheș, pentru sursa citată la începutul acestui articol. Această măsură afectează instituții din Alba Iulia, Blaj, Abrud, Câmpeni, Cugir și Ocna Mureș.

Schimbările sunt rezultatul unei propuneri înaintate Ministerului Educației și ARACIP, vizând unitățile cu număr insuficient de elevi sau preșcolari. Instituțiile afectate includ Școala Postliceală Sanitară Alba Iulia, Școala Gimnazială Abrud, două școli gimnaziale din Cugir și câte o grădiniță din Blaj și Câmpeni.

În capitala județului, Școala Postliceală Sanitară devine structură a Colegiului „Horea, Cloșca și Crișan”. De asemenea, Grădinița cu Program Prelungit Oarda se va afilia la GPP Nr. 8, nu la GPP Nr. 11 ca până acum.

La Blaj, GPP „Lumea Copiilor” va fi integrată în Școala „Toma Cocișiu”. În Abrud, școala gimnazială locală devine parte din Liceul „Horea, Cloșca și Crișan”. La Câmpeni, GPP „Piticot” se alătură Colegiului Național „Avram Iancu”.

Ce se întâmplă cu școlile și grădinițele din Giurgiu

Restructurarea sistemului educațional din județul Giurgiu aduce schimbări semnificative în organizarea unităților de învățământ. Conform anunțului făcut de prefectul Ion Ghimpețeanu, 11 instituții își vor pierde personalitatea juridică și vor fi comasate cu alte unități școlare. Această decizie vine ca urmare a scăderii numărului de elevi sub pragul legal de 500 pentru școli și 250 pentru grădinițe.

Restructurarea afectează mai multe localități din județ:

În Bolintin Vale, școala Malu Spart va fi arondată școlii gimnaziale din localitate.

La Comana, școala gimnazială numărul 3 va fi integrată în liceul tehnologic.

Situații similare se întâlnesc în Prundu, Roata de Jos, Cartojani și Florești-Stoenești.

În municipiul Giurgiu, procesul de comasare implică mai multe unități de învățământ. Grădinița „Dumbrava Minunată” devine structură a Liceului Nicolae Cartojan, în timp ce Școala Postliceală Sanitară va fi arondată Colegiului Tehnic Viceamiral Ioan Bălănescu. Alte modificări includ arondarea Grădiniței cu Program Normal numărul 9 la Grădinița „Căsuța Fermecată” și a Școlii Gimnaziale numărul 1 la Școala 7.

Lista școlilor și grădinițelor comasate în Bacău

Șapte școli din județul Bacău își pierd personalitatea juridică și devin structuri ale altor unități de învățământ, conform unei reorganizări anunțate de Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Bacău.. Potrivit sursei citate, această schimbare va avea loc începând cu 20 august 2025.

Conform ISJ Bacău, Școala Gimnazială „Nicu Enea” din Bacău va fi preluată de Liceul Tehnologic „Petru Rareș”, în timp ce Școala Gimnazială „Alexandru Sever” din Moinești va trece în subordinea Școlii Gimnaziale „Tristan Tzara” din același municipiu.

Reorganizarea afectează și alte instituții de învățământ din județ. Școala Gimnazială Plopu va fi preluată de Școala Gimnazială nr. 2 Dărmănești, iar Școala Gimnazială nr. 1 Slobozia devine structură a Școlii Gimnaziale „George Apostu” Stănișești.

În orașul Buhuși, Școala Gimnazială „Mihail Andrei” va fi preluată de Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”. De asemenea, Școala Gimnazială Horgești trece în subordinea Școlii Gimnaziale Răcătău, iar Școala Gimnazială din Oituz va fi preluată de o unitate similară din aceeași comună.

Important de menționat este că, deși școlile își pierd personalitatea juridică, elevii nu vor fi relocați. Inspectorul școlar general al ISJ Bacău, profesorul Ana-Maria Egarmin, a declarat pentru Agerpres: „În urma procesului de organizare a unităților școlare care își pierd personalitatea juridică conform Legii nr. 141/2025, elevii acestor clădiri nu vor fi relocați în alte clădiri”.

