Planurile-cadru alternative, primul pas către o școală adaptată nevoilor reale ale elevilor

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a semnat ordinul care aprobă lista celor 32 de licee incluse în programul de pilotare a planurilor cadrul alternative.

Programul de pilotare a planurilor-cadru alternative le permite liceelor să decidă atât disciplinele studiate, cât și numărul de ore alocat fiecărei materii. Astfel, școlile vor putea adapta curriculumul la nevoile reale ale elevilor și ale comunității, punând accent pe dezvoltarea competențelor relevante pentru viitor.

Planurile-cadrul alternative aduc o flexibilitate sporită în organizarea orarului și a conținutului educațional, introducând domenii moderne.

„Modelele propuse prioritizează flexibilitatea (inclusiv a orarului elevilor) și alegerile elevilor, prin extinderea Curriculumului la Decizia Elevului din Oferta Școlii (CDEOȘ) în domenii precum comunicare în era digitală, antreprenoriat digital, robotică și imprimare 3D, bioetică sau inteligență artificială sau stare de bine. Curriculumul la Decizia Elevului din Oferta Școlii (CDEOȘ) devine relevant în formarea academică și profesională a viitorilor absolvenți”, se arată în comunicatul publicat pe site-ul ministerului.

Reprezentanții ministerului subliniază că, în ciuda acestei flexibilității, planurile-cadru alternative sunt concepute astfel încât să asigure șanse egale tuturor elevilor la evaluările naționale și atingerea competențelor stabilite prin legislația în vigoare.

Planurile-cadru alternative vor permite elevilor o libertate mai mare de decizie în ceea ce privește materiile pe care le vor studia.

Lista liceelor aprobate pentru a pilota la anul planurile-cadru alternative

1. Colegiul Csiky Gergely, Arad;

2. Colegiul Național Constantin Brâncoveanu, București, Sector 1;

3. Liceul Teoretic German IDEE, București, Sector 1;

4. Colegiul Economic Nicolae Kretzulescu, București, Sector 3;

5. Liceul Teoretic ,Mihai lonescu, București, Sector 3;

6. Liceul Teoretic Intenational de Informatică, București, Sector 3;

7. Colegiul Național Gheorghe Lazar, București, Sector 5;

8. Liceul Româno-Finlandez, București, Sector 6;

9. Liceul Dr. Luca, Brăila;

10. Liceul Tehnologic Anghel Saligny, Brăila;

11. Colegiul Național Andrei Saguna, Brașov;

12. Colegiul pentru Agricultură și Industrie Alimentară Tara Bârsei, Prejmer;

13. Liceul Tehnologic Alexandru loan Cuza, Buzău;

14. Liceul Teoretic Nicolae Balcescu, Cluj-Napoca;

15. Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Cluj-Napoca;

16. Transylvania College, Cluj-Napoca;

17. Liceul Bănăţean, Oțelu Roșu;

18. Colegiul Național Traian Lalescu, Reșița;

19. Liceul Teoretic Intemational de Informatică, Constanța;

20. Colegiul Economic lon Ghica, Târgoviște;

21. Liceul Voltaire, Craiova;

22. Liceul Teoretic Little London, Voluntari;

23. Liceul Teoretic lon Neculce, lași;

24. Liceul Teoretic EVISS, lași;

25. Liceul Tehnologic George Barițiu, Baia-Mare;

26. Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu”, Târgu Mureș;

27. Colegiul Școala Naţională de Gaz, Mediaș;

28. Liceul Româno-Finlandez ERI, Sibiu;

29. Liceul Tehnologic Independența, Sibiu;

30. Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu, Timișoara;

31. Liceul Teologic Romano-Catolic Gerhardinum, Timișoara;

32. Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea”, Pașcani.

Colegiul Național Gheorghe Lazăr, București.

Lista liceelor participante rămâne deschisă până la 31 mai 2026. „Ministerul Educației și Cercetării a decis menținerea deschisă a listei unităților de învățământ-pilot. Până la data de 31 mai 2026, liceele din România care doresc să intre în programul de pilotare își pot manifesta această intenție, urmând procedura de înscriere a unităților de învățământ în Programul Național de Pilotare Sistemică a Planurilor-Cadru pentru Liceu, cu condiția de a opta pentru unul dintre planurile-cadru deja aprobate prin acest ordin”, se mai arată în comunicat.

Documentele necesare trebuie transmise electronic, iar dosarul de candidatură include, printre altele, o analiză SWOT, descrierea programului propus, metodologia de implementare și evaluarea impactului.

Programul are la bază principiile descentralizării și subsidiarității, oferind școlilor libertatea de a crea un curriculum adaptat realităților actuale și cerințelor pieței muncii.

Ce sunt planurile-cadru

Planurile-cadru pentru liceu prevăd câte ore face un elev din fiecare materie, în funcție de clasă și profil/specializare. Planul-cadru este compus din trei părți: TC (trunchi comun), CS (curriculum de specialitate), și CDEOȘ (curriculum la decizia elevului din oferta școlii).

Trunchiul comun reprezintă orele pe care le parcurg toți elevii, indiferent de profil / specializare.

Curriculumul de specialitate include materiile esențiale pentru fiecare profil sau specializare. Acestea sunt obligatorii la nivel național, dar diferă în funcție de specializare. În plus, există și Curriculumul de specialitate flexibil, care permite școlilor să adauge ore suplimentare la anumite materii, în funcție de necesități. Uneori, Curriculumul de specialitate poate reprezenta doar ore în plus la materii existente, în timp ce alteori poate presupune introducerea unor materii care nu sunt prevăzute în Trunchiul comun.

Curriculumul la decizia elevului din oferta școlii include materiile opționale pe care elevii le pot alege din ceea ce oferă școala și în funcție de interesele lor. Acesta se bazează pe profilul sau specializarea aleasă și poate include fie aprofundarea unor discipline obligatorii, fie studierea unor domenii noi, fiind disponibil la nivel național, regional sau al școlii.

Ce sunt planurile-cadru alternative

Planurile-cadru alternative sunt modele curriculare flexibile, dezvoltate pentru a fi testate în cadrul unui program de pilotare la nivelul liceului, începând cu anul școlar 2026-2027. Acestea permit școlilor să își adapteze oferta educațională în funcție de nevoile elevilor și ale comunității locale, oferind o alternativă la structura standard, rigidă, a disciplinelor și a numărului de ore.

Caracteristicile planurilor-cadru alternative

Permit unităților de învățământ să testeze noi moduri de organizare a materiilor și a timpului școlar, fiind adaptate contextului socio-educațional actual.

Decizia privind o parte din conținutul educațional este transferată către școală, oferind acesteia libertatea de a inova.

Deși structura este diferită, planurile sunt proiectate pentru a asigura elevilor aceleași șanse la examenele naționale (Bacalaureat) și atingerea competențelor prevăzute de lege.

Începând cu 23 aprilie 2026, Ministerul Educației a aprobat o listă de 32 de licee (de stat, particulare și confesionale) care vor implementa aceste planuri din toamna anului 2026.

Competențele dobândite de elevi sunt recunoscute oficial, permițând transferul între școli fără a pune în pericol parcursul academic.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE