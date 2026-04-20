Mihai Dimian: „Sunt multe situații în care comasarea pare justificată”

Situația este vizibilă mai ales în cazul unor licee tehnice care, în urmă cu 10-15 ani, aveau peste 900 de elevi, dar care funcționează astăzi cu efective reduse, de 500, 400 sau chiar 300 de elevi. În aceste condiții, comasarea unor astfel de unități, aflate sub pragurile stabilite de legislație, pare justificată. Cu toate acestea, măsurile nu au fost aplicate la momentul oportun. „De ce nu s-au făcut la momentul respectiv? Nu știu să vă spun”.

Lipsa intervenției nu este un fenomen izolat. Autoritățile admit că și în alte domenii ale administrației publice s-a ajuns sub limitele prevăzute de lege, fără ca situația să fie corectată. Același tipar s-ar fi regăsit și în educație, unde deciziile au fost amânate sau evitate. „Și în administrația publică s-a ajuns mult sub pragurile stabilite de legislație, dar nu se ia nicio măsură. Poate că din acest motiv nu s-a luat nicio măsură nici în educație. Deci sunt locuri în care aceste comasări, fie că era legea 141, fie că nu, ar fi trebuit să fie făcute”, a precizat ministrul.

Pe de altă parte, continuă oficialul, există și cazuri în care dezvoltarea infrastructurii școlare a impus suplimentarea personalului. Deschiderea de noi unități sau extinderea celor existente, inclusiv prin programe de construire a creșelor, a generat nevoia de angajări. „Am vizitat școli noi care îmi solicită personal suplimentar pentru că s-a deschis o nouă școală, vor veni 200-300 de elevi acolo, solicită personal suplimentar”.

Nu s-au luat măsuri unde trebuie și când trebuie

La începutul actualului mandat, mai spune ministrul Educației, au fost aprobate peste 400 de posturi, în special pentru noile creșe dezvoltate prin programe guvernamentale. În total, aproximativ 100 de astfel de unități sunt în diferite stadii de implementare.

„Sunt trei programe în dezvoltare de creșe care se vor dezvolta sau s-au dezvoltat în ultima perioadă și au nevoie de personal. Sigur că nu doar cele 400 de persoane, sunt mai multe etape prin care vom asigura acest personal. Dar ca idee, iată, pentru dezvoltările noi se asigură personal, așa cum atunci când scade numărul de elevi într-o anumită unitate, trebuie asigurate anumite comasări”.

Paradoxul sistemului devine evident în cifre: în ultimii 10 ani, numărul elevilor a scăzut cu aproximativ 7%, în timp ce numărul cadrelor didactice și al personalului auxiliar sau nedidactic a crescut cu același procent. Astfel, raportul elev-profesor s-a redus semnificativ, fără ca această evoluție să fie rezultatul unei strategii coerente. „Noi ce constatăm? Constatăm că în România numărul de elevi a scăzut în ultimii 10 ani cu 7%, numărul de profesori și de personal didactic, auxiliar sau nedidactic a crescut cu 7%.

Deci noi ne aflăm într-o situație în care, de fapt, raportul dintre numărul de elevi și numărul de profesori a scăzut semnificativ în ultimii 10 ani de zile. Ei, dar una din dificultăți este tocmai aceasta, pentru că acolo unde au scăzut clasele sau unde s-a diminuat efectivul școlii, n-am luat măsuri, iar acolo unde am dezvoltat, sigur că a fost nevoie să suplimentăm personal”.

Decizii din pix care contrazic realitatea

Una dintre principalele probleme identificate este lipsa de corelare între deciziile de reorganizare și realitățile din teren. În unele cazuri, comasările au fost realizate între unități aflate la distanțe considerabile, în loc să fie alese variante mai logice din punct de vedere geografic. Astfel de situații ridică suspiciuni că anumite hotărâri au fost influențate de interese locale, și nu de criterii obiective. „Dacă însă noi comasăm un liceu de aici, cu o școală generală de la 4 km și n-am făcut-o cu o școală generală de lângă liceu, atunci a fost o decizie locală care nu a fost luată pe baza ideii pe care am enunțat-o aici, ci probabil pe baza altor interese”.

Ministrul a mai precizat că aceste cazuri trebuie analizate individual, însă nu există, deocamdată, un termen clar pentru finalizarea evaluării și pentru anunțarea eventualelor modificări înainte de începerea noului an școlar.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE