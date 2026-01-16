28 de unități de învățământ vor pilota planuri cadru alternative

Ministerul Educației anunță finalizarea etapei de înscriere pentru unitățile de învățământ care doresc să devină parte a „Programului Național pentru pilotarea sistemică de planuri-cadru în învățământul liceal”.

Este vorba, mai pe scurt, despre școlile care doresc să piloteze planurile-cadru alternative. „Aceste unități vor avea libertatea de a-și construi o ofertă educațională centrată pe competențe și racordată la viitorul copiilor”, se precizează în comunicat.

Dintre cele 28 de unități de învățământ înscrise, 20 sunt școli de stat, iar opt sunt unități de învățământ particular, mai aflăm din document.

Prin „Programul Național pentru pilotarea sistemică de planuri-cadru în învățământul liceal” vor fi testate arhitecturi educaționale care, în viitor, ar putea deveni standardul în educația românească.

Proiectele depuse, verificate în cadrul unui grup de lucru înființat la nivelul Ministerului Educației

Conform procedurii operaționale și calendarului aprobat de Comisia Națională de Coordonare, procesul de selecție intră acum în linie dreaptă.

Un grup de lucru a demarat deja verificarea eligibilității cererilor depuse, iar etapa următoare presupune o evaluare calitativă. Asta înseamnă că proiectele admise vor intra într-o etapă de evaluare detaliată și dialog cu Comisia de coordonare pentru a rafina planurile-cadru propuse. Accentul se va pune pe legalitate, relevanță, design și sustenabilitate.

Lista finală a unităților-pilot va fi aprobată prin Ordin de Ministru până cel târziu la data de 15 martie 2026.

Ce sunt planurile cadru

Planul-cadru este un document oficial național, emis de Ministerul Educației, care stabilește structura disciplinelor școlare, numărul de ore alocat fiecăreia, pe clase, cicluri de învățământ și specializări, oferind un cadru general pentru curriculum (ce se predă și în ce pondere) și direcții pentru obiective, competențe, conținuturi și evaluare, lăsând o parte flexibilă pentru școală (Curriculum la Decizia Școlii).

Ce sunt planurile cadru alternative

În cadrul școlilor care vor pilota planurile-cadru alternative, elevii vor parcurge materiile din trunchiul comun, adică cele obligatorii, însă, în același timp, își vor dezvolta competența de a evalua opțiuni curriculare, iar apoi de a opta pentru anumite discipline din oferta școlii, în funcție de interesele lor.

Lista școlilor înscrise în programul alternativ de pilotare





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE