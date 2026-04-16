Oficialul a declarat, în cadrul unei vizite în orașul Năsăud, că educația începe acasă și că implicarea părinților este esențială pentru formarea elevilor, potrivit Agerpres.

„Acești copii sunt în primul rând copiii dumneavoastră, dragi părinți, și de multe ori ne uităm la stat și ne așteptăm ca statul să îi educe. Dar dumneavoastră sunteți cei care îi educați, iar statul și profesorii vă sprijină în acest demers. Și vă rog să colaborăm, împreună cu autoritățile locale, cu profesorii, cu toți cei interesați de educație, pentru a oferi acestor copii cea mai mare șansă pe care o pot avea în viață”, a declarat ministrul Educației, Mihai Dimian.

Mihai Dimian a depus jurământul de învestitură în funcția de ministru al Educației și Cercetării marți, 3 martie, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Palatul Cotroceni. Foto: Facebook

Acesta a subliniat și importanța colaborării dintre familie, școală și autorități, precum și valoarea educației pe termen lung.

„Avantajul ideii este că, dacă o împărtășești cu celălalt, rămâi și tu cu ea și pleacă și celălalt cu această idee. În general, cu bunurile materiale nu putem face lucrul acesta. Vă rog să prețuiți această valoare imensă a ideii, această valoare imensă a educației și să o păstrați cu voi întreaga viață”, a mai afirmat oficialul.

Ministrul a participat la inaugurarea Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” din Năsăud, reabilitată și modernizată cu fonduri europene, unde a vorbit și despre rezultatele sistemului educațional românesc și despre rolul profesorilor.

„Sper că resimțiți cu toții această bucurie de a avea o casă nouă, dar în același timp pot să vă spun că este foarte important să simțiți bucuria de a învăța, să simțiți această șansă unică pe care o avem de a fi educați de profesori speciali, de a trăi într-o țară în care, chiar dacă nivelul de dezvoltare sau bogăția nu este atât de mare, pregătește încă foarte bine acești elevi. (…) Aș dori să îi felicit pe profesorii dumneavoastră și să îi aplaud pentru ceea ce fac.”, a mai spus ministrul.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai administrației locale, ai mediului educațional și ai Bisericii, iar investiția în modernizarea școlii depășește 35 de milioane de lei, finanțată prin fonduri europene.

Recent, Mihai Dimian a atras atenția asupra dezechilibrelor din sistemul de învățământ, unde unele clase sunt supraaglomerate, în timp ce altele funcționează mult sub capacitate.