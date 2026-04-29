Mesaj pentru părinți: „Înainte de a mai vorbi și de a critica școala”

Ministrul educației și cercetării, Mihai Dimian, a subliniat că responsabilitatea pentru performanța școlară nu aparține exclusiv profesorilor sau sistemului educațional, în contextul rezultatelor slabe obținute de elevii de clasa a VIII-a la simularea Evaluării Naționale 2026.

„Solicit tuturor părinților, înainte de a mai vorbi de școală, să se întrebe dacă în fiecare zi le-au spus copiilor lor să învețe. Înainte de a mai vorbi și de a critica școala. Până nu facem acest lucru vă rog să nu mai discutăm despre ce fac și nu fac profesorii din școală”, a spus Mihai Dimian, pentru Știrile ProTV.

Ministrul a adăugat că absenteismul este o problemă majoră în rândul elevilor cu rezultate foarte slabe:

„Fiecare părinte să-și trimită copilul la școală, pentru că mulți dintre cei care au luat 1 nici nu se prezintă la școală și după aceea vin cu adeverințe de motivare a absențelor”.

Asta după ce analiza pe itemi publicată de Ministerul Educației a arătat că mai mult de jumătate din elevii de clasa a VIII-a care au participat la simularea Evaluării Naționale la Limba Română nu au știut forma corectă pentru expresia „să nu fii”.

Marți seară, pe 28 aprilie, la cea de-a XI-a ediție a Galei Merito, Mihai Dimian a subliniat că se „promovează prea mult faptele rele”.

„Am o mare dificultate în momentul de față în această poziție, pentru că promovăm prea mult faptele rele, cazurile, să spunem, dificile și prea puțin faptele și cazurile bune care reprezintă majoritatea acestui sistem”, a declarat Mihai Dimian.

Probleme grave la gramatică și exprimare

Datele oficiale arată lacune serioase în cunoștințele de bază ale elevilor, după simularea la Limba Română a Evaluării Naționale 2026. Peste 54% dintre participanți nu au identificat forma corectă „să nu fii”, într-un exercițiu simplu de gramatică.

Alte dificultăți majore semnalate:

40% dintre elevi au scris greșit „kilometri”

27% au greșit forma „simpli”

22% nu au folosit corect „doar” în loc de „decât”

70% nu au obținut niciun punct la respectarea normelor de scriere corectă

Rezultatele indică probleme sistemice în ceea ce privește ortografia, gramatica și capacitatea de redactare a elevilor de clasa a VIII-a.

Statisticile Ministerului Educației arată că o treime din elevi au luat note sub 5 la Limba română, la simularea Evaluării Naționale.

Matematica ridică aceleași semne de întrebare

Rezultatele la Matematică de la Simularea Evaluării Naționale confirmă dificultăți similare, 34,54% dintre elevi au luat note sub 5.

Ce este mai grav este că peste 12.000 de elevi nu au știut să calculeze 50% din 26, aproape jumătate dintre aceștia au ales răspunsul greșit „20”.

Elevii de clasa a VIII-a au întâmpinat probleme și la:

exerciții cu fracții (44,73% răspunsuri greșite)

calcule cu radicali (47,23% greșite)

rezolvarea exercițiilor complexe de la Subiectul III, unde majoritatea nu au obținut puncte

Aproximativ 145.000 de lucrări au fost corectate de circa 10.000 de profesori evaluatori la Simularea Evaluării Naționale 2026.

Aproximativ 13.000 de elevi nu s-au prezentat la simulare.