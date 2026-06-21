Magistrații, cel mai bine plătiți pensionari speciali

Datele oficiale arată că numărul total al beneficiarilor de pensii de serviciu a fost de 11.970 de persoane, în creștere cu 13 față de luna anterioară. Dintre aceștia, 7.922 de pensionari primesc și pensie din sistemul public (BASS), bazată pe contributivitate.

Cea mai numeroasă și mai bine remunerată categorie rămâne cea a magistraților. În mai 2026, 5.850 de foști judecători și procurori beneficiau de pensii de serviciu, dintre care 2.541 încasau și pensie din sistemul public.

Magistrații au și cea mai mare pensie medie de serviciu, de 25.586 de lei (aproximativ 5.000 de euro), din care 7.575 din BASS și 22.461 de la bugetul de stat, arată datele CNPP.

Alte categorii de pensii de serviciu

Pe lângă magistrați, pensii speciale sunt acordate mai multor categorii profesionale:

personal diplomatic și consular – 780 de beneficiari, pensie medie de 7.007 lei

funcționari parlamentari – 861 de beneficiari, pensie medie de 6.274 de lei

personal aeronautic civil navigant – 1.322 de beneficiari, pensie medie de 13.093 de lei

foști angajați ai Curții de Conturi – 700 de beneficiari, pensie medie de 10.685 de lei

personal auxiliar din instanțe și parchete – 2.457 de beneficiari, pensie medie de 7.320 de lei.

Conform CNPP, o parte semnificativă din pensiile de serviciu este suportată direct din bugetul de stat, în timp ce o componentă mai mică provine din sistemul contributiv (BASS).

În cazul magistraților, de exemplu, din pensia medie de 25.586 de lei, doar 7.575 de lei provin din contribuții, restul fiind acoperit de la bugetul de stat.

Pentru cei peste 4,5 milioane de pensionari din sistemul public românesc, pensia medie lunară este de 2.821 de lei.

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