Ce s-a întâmplat în seara inaugurării barului Lidl

Potrivit The Telegraph, un bărbat a fost transportat la spital după incidentul petrecut în fața localului, în timp ce autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale conflictului.

„The Middle Ale”, primul bar Lidl, și-a deschis porțile pentru prima dată joi 18 iunie, 2026, la prânz, iar programul urma să se încheie la ora 23.00. Cu puțin timp înainte de închidere, un grup de clienți a fost invitat să părăsească localul după ultimul apel pentru comenzi.

Într-un comunicat citat de The Telegraph, Lidl Irlanda de Nord a precizat: „Un grup de clienți a fost rugat politicos să părăsească incinta după ce au fost solicitate ultimele comenzi, iar între aceștia a avut loc o altercație”.

Reprezentanții companiei au explicat că agenții de securitate au intervenit pentru a preveni escaladarea situației.

„Pentru siguranța angajaților și clienților noștri, personalul de securitate a ajutat la îndepărtarea promptă a grupului, iar PSNI a sprijinit asigurarea îndepărtării complete a acestora de la fața locului”.

Compania a subliniat că are o politică strictă împotriva comportamentului agresiv: „La The Middle Ale, siguranța angajaților și a clienților noștri este de cea mai mare importanță și adoptăm o abordare de toleranță zero față de comportamentul dezordonat”.

Poliția a deschis o anchetă

Serviciul de Poliție din Irlanda de Nord (PSNI) a transmis că incidentul a fost raportat în jurul orei 23.20.

„În jurul orei 23.20, s-a raportat că doi bărbați au fost implicați într-o altercație în fața unei clădiri din zona Dunlady Road. Ofițerii au intervenit, iar un bărbat a fost dus la spital pentru îngrijiri medicale, rănile neconsiderate a fi grave”.

Anchetatorii au făcut apel la eventualii martori să ofere informații care ar putea ajuta la clarificarea circumstanțelor incidentului.

De ce a deschis Lidl un pub

The Middle Ale reprezintă un proiect neobișnuit pentru lanțul german de supermarketuri. Numele localului este inspirat de celebrul „culoar din mijloc” din magazinele Lidl, unde sunt vândute produse promoționale și oferte speciale.

Deschiderea pubului Lidl a fost determinată de legislația strictă privind licențele pentru vânzarea alcoolului din Irlanda de Nord.

Pentru a putea comercializa băuturi alcoolice în noua locație, Lidl a fost nevoită să obțină o licență de pub, după un proces juridic îndelungat și mai multe contestații.

Asta pentru că distribuirea licențelor pentru băuturi alcoolice este strict controlată în Irlanda de Nord, iar acestea pot fi obținute doar prin achiziționarea lor de la afaceri care se închid sau nu mai intenționează să vândă alcool.

Localul Lidl are aproximativ 60 de locuri și include și o zonă de restaurant, fiind considerat unul dintre cele mai neobișnuite proiecte dezvoltate de retailerul german în ultimii ani.