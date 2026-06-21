PSD decide azi dacă intră în Guvernul condus de Adrian Veștea. Sorin Grindeanu: „Nu avem nimic împotriva persoanei”

PSD decide în Consiliul Națională dacă intră sau nu în Guvernul Veștea

Social-democrații decid astăzi, în cadrul Consiliului Politic Național, dacă vor intra la guvernare alături de premierul desemnat Adrian Veștea. Reuniunea este programată pentru ora 16.00, iar decizia finală va depinde de includerea unor măsuri esențiale în programul de guvernare.

Ce condiții pune PSD pentru a intra în Guvern

PSD a transmis că susținerea sa parlamentară vine cu anumite condiții clare. Printre măsurile cerute de social-democrați se numără:

Stoparea austerității: Reducerea presiunii fiscale asupra cetățenilor cu venituri mici și medii, dar și a micilor antreprenori. PSD solicită investiții care să stimuleze economia și să crească veniturile bugetare.

Măsuri anti-inflație: Majorarea salariului minim, indexarea pensiilor și sprijinirea categoriilor vulnerabile, inclusiv mamele, veteranii și persoanele cu dizabilități. De asemenea, partidul cere extinderea schemei de limitare a adaosului comercial pentru produsele de bază.

Educație și abandon școlar: Extinderea programului „Masă caldă în școli” pentru a preveni abandonul școlar.

Reformă administrativă și eficiență: Reducerea cu 25% a sarcinilor administrative pentru cetățeni și companii, precum și reducerea cu 30% a termenelor de autorizare.

Susținerea economiei și a agriculturii: Guvernul trebuie să plătească datoriile către firme, să susțină industriile strategice și să aloce garanții de stat pentru investiții. De asemenea, PSD cere sprijin pentru fermierii români prin subvenționarea dobânzilor la credite.

„România are nevoie de un Guvern”, spune Sorin Grindeanu

Vicepremierul interimar Sorin Grindeanu a declarat joi, după o întâlnire a grupurilor parlamentare PSD, că decizia de a intra în Guvernul condus de Adrian Veștea nu este una personală, ci una care trebuie să reflecte interesul general al românilor.

„Nu avem nimic împotriva persoanei Adrian Veștea, dar l-am informat că decizia PSD de a intra sau nu se va mai lăsa așteptată, pentru că în zilele următoare noi trebuie să convocăm forurile statutare ale partidului.

Trebuie să discutăm foarte mult despre programul de guvernare. Azi i-am informat pe colegii mei că, în principiu, mi-aș dori duminică după-amiază să închidem toate aceste dezbateri interne, să avem un Consiliu Politic Național și să luăm decizia dacă intrăm sau nu în Guvernul condus de Adrian Veștea.

Pentru noi e foarte important să discutăm despre un Guvern, în mod rapid. E un lucru important pentru români, e dincolo de orgoliile personale ale unuia sau altuia. România are nevoie de un Guvern”, a declarat Grindeanu, citat de Agerpres.

Sorin Grindeanu a subliniat că România are nevoie de un Executiv stabil și funcțional cât mai repede, având în vedere provocările economice și sociale actuale.

„Pentru noi este foarte important să discutăm despre un Guvern într-un mod rapid, pentru că este un lucru important pentru români”, a adăugat acesta.

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