Prețuri accesibile pe litoralul bulgăresc

Deși mai multe persoane semnalează pe rețelele de socializare din Bulgaria creșteri ale costurilor la malul mării, această țară continuă să fie cea mai ieftină opțiune. În medie, închirierea unui set de plajă, compus din umbrelă și șezlong, costă aproximativ 15 euro pe zi, conform unei analize a agenției de presă Novinite din Bulgaria. În zona Burgas, tarifele pot fi chiar simbolice.

În contrast, Grecia de Nord percepe în medie 20 de euro pe set, adesea cu condiția consumului obligatoriu, iar Croația și sudul Italiei cer între 25 și 40 de euro pe zi, în funcție de locație și sezon.

Comparativ, Bulgaria oferă cele mai mici costuri la cazare și servicii de bază, urmată de Grecia, unde prețurile sunt moderate, dar restricțiile și regulile de consum sunt în creștere. Sudul Italiei și Croația rămân cele mai scumpe opțiuni, în special în regiunile turistice de top. Totuși, specialiștii subliniază că o planificare atentă și rezervările timpurii pot reduce semnificativ cheltuielile de vacanță indiferent de destinație.

Cel mai mici prețuri la cazare și restaurante

Stațiunile din sudul Bulgariei, precum Primorsko și Kiten, continuă să atragă turiști datorită prețurilor accesibile la restaurante. Pe de altă parte, Sozopol și Lozenets se apropie de prețurile din Grecia, mai ales în ceea ce privește preparatele din pește și fructe de mare.

În nordul Bulgariei, stațiuni precum Nisipurile de Aur și Albena au tarife mai mari la cazare, dar meniurile restaurantelor rămân similare cu cele din sudul țărmului Mării Negre. Potrivit Novinite, hotelurile de trei stele din Bulgaria costă între 55 și 100 de euro pe noapte, semnificativ mai puțin decât în alte destinații analizate.

Grecia și Croația: noi reguli și costuri mai mari

În Grecia de Nord, noile reglementări care prevăd ca jumătate din plaje să fie accesibile gratuit au dus la o creștere a tarifelor în barurile de pe plajă. În stațiunile populare, consumul minim obligatoriu variază între 20 și 30 de euro de persoană, iar în plin sezon se pot adăuga și taxe fixe pentru închirierea echipamentelor de plajă. Sistemul tradițional „cafea la un șezlong” a devenit tot mai rar în resorturile mari.

Croația rămâne cea mai scumpă dintre destinațiile analizate, potrivit agenției de presă. În regiunile precum Istria și Kvarner, închirierea șezlongurilor și a umbrelor costă, în medie, 30 de euro pe zi, iar în zonele de mare interes turistic, precum Dubrovnik și Hvar, prețurile depășesc frecvent 50 de euro.

În plus, mesele la restaurantele de pe litoral se situează în segmentul superior de prețuri, determinând mulți turiști să prefere plajele stâncoase gratuite.

Sudul Italiei: între mâncare accesibilă și plaje scumpe

În sudul Italiei, situația este mai diversă. Deși preparatele tradiționale precum pizza (6-8 euro) și espresso-ul servit la bar (1,2-1,5 euro) rămân accesibile, costurile pentru serviciile de plajă sunt ridicate.

Cele mai atractive plaje cu nisip sunt gestionate privat, iar închirierea zilnică a unui set de plajă variază între 25 și 35 de euro.