După ce a reușit să slăbească aproximativ 10 kilograme în ultimele luni, Oana Roman își afișează cu încredere noua siluetă pe litoralul românesc. Vedeta se află într-o vacanță la Eforie și a publicat pe rețelele de socializare mai multe imagini în costum de baie.

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„Azi a început oficial vara astronomică. Este solstițiul de vară, cea mai lungă zi din an. O petrec la malul mării acolo unde eu sunt cea mai fericită. E liniște, cerul e perfect senin și marea clară și liniștită. E o stare de grație, de împăcare și bucurie”, a scris Oana Roman pe rețelele de socializare.

„Bravoooooo, Oana mea dragă! Distrează-te, bucură-te, trăiește cum îți place, fără a ține cont de părerea noastră! Viața este a ta și e doar una! Te îmbrățișez, te admir și te iubesc!”, i-a transmis un admirator.

Oana Roman și Isabela au luat o decizie radicală în urmă cu doar câteva luni. Cele două și-au schimbat stilul alimentar, cu ajutorul unui nutriționist, iar schimbarea se vede.

Vedeta a reușit să slăbească și a vorbit deschis despre procesul prin care a trecut. „Astăzi am fost la control la doctor și am minus 10 kilograme. Da, în trei luni. Deci, încet-încet, nu… E sănătos. Exact. Cu controale, cu monitorizare, cu tot. Iar Isa are minus 8 kilograme. Da. Nu, e bine. E chiar bine, Doamne ajută!”, a spus Oana Roman pentru spynews.ro.

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