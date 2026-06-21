S-au căsătorit după un apel video de cinci minute

Gu, un bărbat de 32 de ani din provincia Zhejiang, din China, a apelat la o agenție matrimonială după ce presiunea familiei de a se căsători devenise tot mai mare. Pentru înscriere a plătit 200 de yuani (30 de dolari), însă primele trei femei prezentate de agenție nu au fost interesate de el.

Ulterior, un agent matrimonial i-a propus candidate din alte provincii și i-a promis că poate găsi o soție în doar câteva zile.

În aprilie, Gu a fost pus în legătură cu o femeie de 30 de ani din provincia Shaanxi. Cei doi au discutat doar cinci minute prin apel video.

El a întrebat-o despre locul de muncă și familie. Ea a spus că este vânzătoare, în rest pețitoarea a răspuns la majoritatea întrebărilor.

Agenția matrimonială a promis că îi va oferi bărbatului raportul de credit și raportul de examinare medicală premaritală înainte de căsătorie, lucru care nu s-a întâmplat.

Potrivit informațiilor prezentate pe profilul agenției matrimoniale, femeia nu avea datorii, cazier judiciar și nici probleme grave de sănătate. În plus, profilul ei menționa că acceptă o „căsătorie fulger și cu mutarea într-un loc îndepărtat”.

Gu și familia sa au fost de acord cu nunta, deși nu o întâlniseră personal.

La doar trei zile după conversația video, cei doi și-au înregistrat oficial căsătoria.

Au cheltuit în total 265.000 de yuani (39.000 de dolari), inclusiv o zestre de 100.000 de yuani și o taxă de intermediere de 160.000 de yuani (23.600 de dolari), și i-au cerut pețitoarei să o însoțească pe femeie în orașul său.

Bărbatul, singur la părinți, a fost presat de familia sa să se căsătorească. Acesta este motivul pentru care a acceptat o căsătorie-fulger.

Descoperirea care a schimbat totul

După nuntă, Gu a decis să verifice situația financiară a soției sale și a descoperit că aceasta avea datorii de aproximativ 100.000 de yuani (15.000 de dolari americani).

Bărbatul a mai observat că numele asociat contului său de plăți mobile era diferit de cel pe care îl cunoștea.

La scurt timp, femeia i-a mărturisit că avea și probleme medicale legate de nivelul enzimelor hepatice, că trebuie să slăbească, dar că asta nu-i afectează fertilitatea.

Toate aceste informații l-au făcut pe Gu să regrete decizia luată în grabă.

La doar nouă zile după căsătorie, acesta a cerut divorțul.

Proces și acuzații reciproce

Inițial, femeia a fost de acord cu separarea, însă ulterior și-a schimbat poziția și l-a dat în judecată.

Ea a susținut că solicitarea divorțului i-a provocat depresie și a cerut despăgubiri de 50.000 de yuani (7.500 de dolari). De asemenea, l-a acuzat că îi impunea să se machieze, să facă treburile casnice și să se angajeze.

În paralel, Gu a deschis o acțiune împotriva agenției matrimoniale pentru recuperarea taxei de intermediere de 160.000 de yuani (23.600 de dolari).

Reprezentanții agenției matrimoniale au respins acuzațiile și au refuzat rambursarea banilor, afirmând că și-au îndeplinit obligațiile. Pețitoarea a sugerat că cei doi ar fi înscenat un divorț fals doar pentru a-și recupera banii.

Reacțiile oamenilor, pe internet: „E ridicol”

Povestea a devenit rapid virală în China, unde numeroși utilizatori au comentat cazul.

„Dacă tratezi căsătoria ca pe un joc, căsătoria îți va da o lecție”, a scris un internaut.

„Căsătoria ar trebui să fie o decizie majoră în viață, iar unii oameni au îndrăznit să o încheie după doar câteva zile după ce au făcut cunoștință”, a comentat alt utilizator.

Un al treilea a concluzionat: „E mai ridicol decât intriga unei piese scurte de teatru”.