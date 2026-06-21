Un teren cumpărat ieftin îi aduce unui fost primar un profit extraordinar după expropriere

Vasile Haidău, fostul primar al comunei Rediu, din județul Iași, este pe punctul de a obține 1,1 milioane de lei ca urmare a exproprierii unei suprafețe de teren, de 11.029 mp, pe traseul unde urmează să fie realizată Autostrada A8.

Numele lui Vasile Haidău și al soției sale apar pe lista persoanelor care vor primi despăgubiri pentru terenurile afectate de traseul autostrăzii. Documentul se află în faza de proiect, urmând a fi aprobat de Guvern.

Terenul, care se întinde pe o suprafață totală de 20.000 mp, a fost achiziționat de Haidău cu suma de 3.000 de lei, conform informațiilor publicate de Ziarul de Iași. Astfel, exproprierea a puțin peste jumătate din această suprafață (doar 11.029 mp – n.r.), necesară pentru noul tronson de autostradă, i-ar putea aduce fostului edil un câștig de 366 de ori mai mare decât suma inițial investită.

Modul în care terenul a ajuns la fostul edil a fost cercetat de DNA. Ce spune Vasile Haidău

Terenul în cauză a fost subiectul unei anchete a DNA, începută în 2012 în urma unei plângeri penale. Potrivit unui document al procurorilor citat în 2019 de publicația 7Iasi.ro, Haidău, pe vremea când era primar, ar fi „retrocedat ilegal” o parcelă de teren unui bărbat din altă comună, cu condiția ca acesta să-i vândă ulterior o parte din teren. Ancheta a scos la iveală că terenul retrocedat făcuse parte inițial dintr-o proprietate de 3,45 de hectare, atribuită în 1994 unei femei din Rediu, care a decedat în 1995 fără moștenitori.

DNA a susținut că Haidău ar fi profitat de această situație pentru a facilita transferul terenului către o altă persoană, care ulterior i l-ar fi vândut lui. În 2019, dosarul a fost clasat, deoarece răspunderea penală s-a prescris.

Un fost primar primește despăgubiri de 1.100.000 de lei pentru un teren expropriat de pe traseul Autostrăzii Unirii A8, cumpărat cu doar 3.000 de lei
Vasile Haidău. Foto: Ziarul de Iași

În ciuda acestor acuzații, Vasile Haidău a respins vehement orice implicare nelegală.

„Da, acesta e terenul expropriat acum, dar nu e nimic adevărat, a fost legal totul. Nici prețul nu e corect, eu am dat vreo 10.000 de euro în lei cât era cursul atunci”, a declarat fostul primar pentru Ziarul de Iași. Suma de 10.000 de euro la acel moment însemna circa 36.000 de lei.

Se gândește să atace în instanță suma de expropriere

De asemenea, acesta susține că prețul pieței pentru una dintre parcelele expropriate ar fi de 40 de euro/mp, adică mai mult decât a fost evaluată de statul român.

„Mă voi interesa la vecini și, dacă vor contesta la instanță pentru a obține sume mai mari, o voi face și eu”, a mai declarat Haidău.

Mandatul de primar al lui Vasile Haidău s-a terminat în 2020. Ulterior, fiul său a candidat pentru funcția de edil al comunei Rediu, însă nu a reușit să câștige.

194.000.000 de lei pentru 5.782 de proprietari care au terenuri pe Autostrada Unirii A8

Ministerul Transporturilor a lansat în consultare publică, pe 10 iunie, proiectul de Hotărâre de Guvern pentru exproprierea a peste 5.700 de imobile aflate pe traseul Autostrăzii Unirii (A8) Târgu Neamț – Iași – Ungheni.

Proiectul stabilește o sumă totală pentru despăgubiri de 193.832.787,60 de lei, bani ce vor fi alocați de la bugetul de stat. Fondurile sunt destinate unui număr de 5.782 de imobile private, care însumează o suprafață totală de 12.213.657 de metri pătrați de teren, cu sau fără investiții și construcții existente.

Coridorul de expropriere traversează județul Iași de la vest la est și afectează proprietăți situate pe raza a 19 localități. Printre unitățile administrativ-teritoriale vizate se numără municipiul Pașcani, orașele Târgu Frumos și Podul Iloaiei, precum și comunele Moțca, Miroslovești, Stolnicești-Prăjescu, Heleșteni, Costești, Ion Neculce, Bălțați, Erbiceni, Dumești, Lețcani, Miroslava, Rediu, Popricani, Victoria, Aroneanu și Golăiești.

Valoarea totală a despăgubirilor a fost calculată printr-un raport de evaluare realizat în aprilie 2026 de către Nicolae Grădinaru, expert autorizat ANEVAR.

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