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Peste 50% dintre elevii români, analfabeți funcțional la Matematică. Cum stăm la Citire și la Științe, raportul PISA 2025

Laura Macavei
Laura Macavei
Reporter Educație
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Elevii români au înregistrat rezultate dezastruoase la PISA 2025. Țara noastră se află pe ultimele locuri în Europa la Matematică, Citire și Științe. Foto: Shutterstock
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Rezultatele PISA 2025 arată o scădere a performanțelor elevilor români la toate cele trei competențe evaluate: Științe, Citire și Matematică. Concret, mai mult de jumătate dintre elevi nu ating nivelul minim de competență la Matematică, iar aproape 60% nu ating pragul de bază în ceea ce privește rezolvarea problemelor cu ajutorul instrumentelor digitale. România se menține printre țările cu cele mai slabe rezultate din Uniunea Europeană.

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Studiul PISA 2025, realizat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), a fost prezentat oficial marți, 8 septembrie. Este cea de-a noua ediție a evaluării internaționale care analizează competențele elevilor de 15 ani și include date pentru 91 de state și teritorii participante. Concluzia? România se clasează, din nou, pe ultimele locuri în Europa la toate cele trei competențe evaluate: Matematică, Citire și Științe.

Mai mult decât atât, rezultatele României sunt mai slabe decât cele înregistrate în anul 2022. La modul general vorbind, se observă o regresie la toate cele trei discipline, însă cea mai abruptă scădere este înregistrată la Citire, unde punctajul mediu al elevilor a coborât cu 16 puncte.

Peste o treime dintre elevii români nu ating nivelul de bază la Matematică, Citire și Științe

În evaluarea PISA, elevii sunt împărțiți în șase niveluri de performanță. Nivelurile 5 și 6 indică performanțe ridicate, nivelurile 3 și 4 reprezintă performanțe medii, Nivelul 2 este considerat nivelul de bază, iar Nivelul 1 indică un nivel scăzut de înțelegere și performanțe foarte slabe.

În România, 38,5% dintre elevii participanți au obținut rezultate sub Nivelul 2 la toate cele trei competențe – Științe, Matematică și Citire. Nivelul 2 este considerat pragul minim de competențe necesare pentru folosirea în viața de zi cu zi a informațiilor dobândite la școală.

52% dintre elevii români, analfabeți funcțional la Matematică

Cea mai dificilă situație se înregistrează la Matematică, unde 52% dintre elevii români au rezultate sub nivelul de bază. Practic acești copii sunt analfabeți funcționali la această disciplină. Ca o comparație, procentul elevilor cu rezultate sub nivelul de bază a crescut cu 3 puncte procentuale față de PISA 2022. La acestă disciplină, România a înregistrat 419 puncte, cu 9 puncte mai puțin față de anul 2022.

La Științe, 46% dintre elevi sunt sub nivelul de bază, România obținând 425 de puncte, cu 3 puncte mai puțin decât în 2022.

La Citire procentul ajunge la 48% elevi care dețin cunoștințe de bază, România înregistrând 413 puncte, cu 16 puncte mai puțin față de ediția anterioară.

PISA 2025. România depășește doar Bulgaria și Cipru

România nu este însă singura țară în care rezultatele au scăzut. Media OCDE s-a redus, la rândul său, la toate cele trei competențe. Scăderea României este similară cu media OCDE la Științe și Matematică, însă la Citire este mai mare: România a pierdut 16 puncte, față de 14 puncte la nivelul OCDE.

Prin urmare, rezultatele PISA 2025 plasează țara noastră în partea de jos a clasamentului european, România fiind depășită de majoritatea statelor participante, inclusiv de țări non UE precum Muntenegru, Albania și Serbia. Ca o paranteză: avem rezultate mai bune doar față de Bulgaria și Cipru.

La nivel global, din cele 91 de țări și teritorii participante, România ocupă:

  • locul 55 la Științe;
  • locul 53 la Citire;
  • locul 48 la Matematică;
  • locul 51 la rezolvarea problemelor cu instrumente digitale.

PISA 2025. Aproape 60% dintre elevii români, analfabeți digital

PISA 2025 aduce și o evaluare nouă pentru elevi: capacitatea de a rezolva probleme cu ajutorul instrumentelor digitale, în cadrul domeniului „Învățarea în lumea digitală”. La acest capitol, rezultatele României sunt de asemenea slabe.

Doar 43% dintre elevii români au obținut rezultate peste nivelul de bază. Prin urmare, 57% nu ating pragul minim de competență. Media OCDE este de 64%, iar cel mai bun rezultat este raportat de Macao, cu 93%.

Elevii aflați la nivelurile cele mai scăzute folosesc instrumentele software într-un mod rudimentar și au dificultăți în a le utiliza pentru atingerea unor obiective specifice. La polul opus, elevii cu rezultate foarte bune pot folosi instrumente de programare și modelare și pot rezolva probleme în mod eficient.

Cât de mare este diferența față de media OCDE

Pentru a ne face o părere despre nivelul țării noastre, ar trebui să urmărim media OCDE.

  • La Științe, 54% dintre elevii români ating cel puțin Nivelul 2, față de 74% la nivel OCDE.
  • La Matematică, doar 48% ating cel puțin Nivelul 2, în comparație cu 65% la nivel OCDE.
  • La Citire, aproximativ 52% dintre elevii români ajung la cel puțin Nivelul 2, în timp ce media OCDE este de 69%.

Și ponderea elevilor cu performanțe foarte ridicate este redusă în România. La Științe, doar 2% ajung la Nivelurile 5 și 6, față de 7% media OCDE. La Matematică, procentul este de circa 4%, comparativ cu 8% în OCDE, iar la Citire doar 1% dintre elevii români ating aceste niveluri, față de 6% la nivelul organizației.

Privite împreună, cele trei competențe principale conturează o imagine îngrijorătoare asupra nivelului elevilor români.

38,5% dintre elevi au un nivel de performanță sub Nivelul 2 la Științe, Citire și Matematică. Ponderea este aproximativ dublă față de media OCDE, de 19,7%.

În același timp, doar 4,8% dintre elevii români se află la nivelurile 5 și 6, considerate niveluri ridicate și foarte ridicate de competență. Media OCDE este de 11,9%.

Cine conduce în topul clasamentelor PISA 2025

În topul rezultatelor la cele trei competențe tradiționale se află, în mod repetat, țări și teritorii din Asia.

  • La Științe, primele poziții sunt ocupate de China, urmate de Singapore, Macao, Chinese Taipei, Japonia, Estonia și Coreea de Sud.
  • La Citire, China, Singapore, Chinese Taipei, Japonia, Macao și Coreea de Sud se află în partea superioară a clasamentului.
  • La Matematică, primele poziții sunt ocupate de China, Singapore, Macao, Chinese Taipei, Japonia și Coreea de Sud, urmate de Estonia și Elveția.
  • În ceea ce privește rezolvarea problemelor cu instrumente digitale, primele poziții sunt ocupate de Macao, Singapore, China, Japonia și Chinese Taipei.

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