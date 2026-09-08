Ani la rând, o femeie a avut grijă în Germania de un bărbat în vârstă, fără să știe ce decizie luase acesta în privința averii sale. Abia după moartea lui a aflat că îi lăsase prin testament 40.000 de euro, iar vestea care ar fi trebuit să-i schimbe viața în bine a declanșat, în schimb, un conflict dur cu familia bătrânului. Copiii acestuia o acuză că l-ar fi influențat și amenință cu un proces, în timp ce femeia spune că nu a cerut niciodată banii și că nici măcar nu știa că fusese trecută în testament, relatează Zena, publicație din grupul Ringier.

A aflat abia după moartea bătrânului că îi lăsase 40.000 de euro

Femeia spune că a lucrat ani de zile ca îngrijitoare pentru un bărbat în vârstă din Germania și că nu știa nimic despre decizia pe care acesta o luase în privința averii sale. Surpriza a venit după deces, când a aflat că numele ei apare în testament și că bătrânul îi lăsase 40.000 de euro. Potrivit relatării publicate de Zena, femeia susține că nu i-a cerut niciodată bani și nici nu știa că fusese inclusă în testament.

„Nu am cerut niciodată bani și nici nu știam ce a scris. Totuși, mă simt vinovată”, a mărturisit ea.

Copiii bătrânului o acuză că l-a manipulat și amenință cu procesul

Problemele au început însă imediat după ce familia a aflat despre testament. Îngrijitoarea susține că fiii bătrânului îl vizitau foarte rar, dar după moartea acestuia au început să conteste decizia tatălui lor. Potrivit femeii, aceștia o acuză că ar fi profitat de singurătatea bărbatului și că l-ar fi influențat să-i lase banii. Mai mult, i-ar fi spus că sunt pregătiți să ajungă în instanță.

Femeia neagă că ar fi avut vreo implicare în redactarea testamentului și spune că vestea a luat-o complet prin surprindere.

„Familia consideră că banii îi aparțin”

În mărturia sa, îngrijitoarea spune că situația i-a provocat inclusiv un puternic sentiment de vinovăție. Deși bătrânul a decis să-i lase banii, femeia știe că membrii familiei sale consideră suma de 40.000 de euro parte din moștenirea care li s-ar fi cuvenit lor. Acum se întreabă dacă să accepte ceea ce i-a fost lăsat prin testament sau să renunțe la bani pentru a evita acuzațiile și un posibil proces care s-ar putea întinde pe o perioadă lungă.

Mărturia nu precizează dacă familia a deschis deja oficial o acțiune în instanță sau dacă, până acum, au existat doar amenințări cu un proces.

Povestea a împărțit oamenii de pe internet

Cazul a stârnit numeroase reacții după publicarea mărturiei. Cei mai mulți dintre cei care au comentat au susținut că femeia ar trebui să respecte ultima dorință a bătrânului și să accepte banii, mai ales dacă acesta a luat decizia în deplinătatea facultăților sale.

„Nu i-aș da înapoi. Dacă îi meritau, i-ar fi primit”, a scris una dintre persoanele care au comentat situația, potrivit Zena.