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Ani la rând, o femeie a avut grijă în Germania de un bărbat în vârstă, fără să știe ce decizie luase acesta în privința averii sale. Abia după moartea lui a aflat că îi lăsase prin testament 40.000 de euro, iar vestea care ar fi trebuit să-i schimbe viața în bine a declanșat, în schimb, un conflict dur cu familia bătrânului. Copiii acestuia o acuză că l-ar fi influențat și amenință cu un proces, în timp ce femeia spune că nu a cerut niciodată banii și că nici măcar nu știa că fusese trecută în testament, relatează Zena, publicație din grupul Ringier.
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Femeia spune că a lucrat ani de zile ca îngrijitoare pentru un bărbat în vârstă din Germania și că nu știa nimic despre decizia pe care acesta o luase în privința averii sale. Surpriza a venit după deces, când a aflat că numele ei apare în testament și că bătrânul îi lăsase 40.000 de euro. Potrivit relatării publicate de Zena, femeia susține că nu i-a cerut niciodată bani și nici nu știa că fusese inclusă în testament.
„Nu am cerut niciodată bani și nici nu știam ce a scris. Totuși, mă simt vinovată”, a mărturisit ea.
Problemele au început însă imediat după ce familia a aflat despre testament. Îngrijitoarea susține că fiii bătrânului îl vizitau foarte rar, dar după moartea acestuia au început să conteste decizia tatălui lor. Potrivit femeii, aceștia o acuză că ar fi profitat de singurătatea bărbatului și că l-ar fi influențat să-i lase banii. Mai mult, i-ar fi spus că sunt pregătiți să ajungă în instanță.
Femeia neagă că ar fi avut vreo implicare în redactarea testamentului și spune că vestea a luat-o complet prin surprindere.
În mărturia sa, îngrijitoarea spune că situația i-a provocat inclusiv un puternic sentiment de vinovăție. Deși bătrânul a decis să-i lase banii, femeia știe că membrii familiei sale consideră suma de 40.000 de euro parte din moștenirea care li s-ar fi cuvenit lor. Acum se întreabă dacă să accepte ceea ce i-a fost lăsat prin testament sau să renunțe la bani pentru a evita acuzațiile și un posibil proces care s-ar putea întinde pe o perioadă lungă.
Mărturia nu precizează dacă familia a deschis deja oficial o acțiune în instanță sau dacă, până acum, au existat doar amenințări cu un proces.
Cazul a stârnit numeroase reacții după publicarea mărturiei. Cei mai mulți dintre cei care au comentat au susținut că femeia ar trebui să respecte ultima dorință a bătrânului și să accepte banii, mai ales dacă acesta a luat decizia în deplinătatea facultăților sale.
„Nu i-aș da înapoi. Dacă îi meritau, i-ar fi primit”, a scris una dintre persoanele care au comentat situația, potrivit Zena.
Alții au privit cazul mai prudent și au atras atenția că orice dispută legată de testament poate ajunge să fie tranșată juridic, iar situația concretă depinde de documentele existente și de circumstanțele în care a fost făcut testamentul. Zena precizează că mărturia femeii este anonimă și a fost publicată pe o pagină de Facebook dedicată oamenilor care trăiesc în Germania. Identitatea bătrânului, a îngrijitoarei și a copiilor acestuia nu a fost făcută publică.