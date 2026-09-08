Asia Express a început noul sezon așa cum se aștepta foarte multă lume: ca lider de audiență! Iar publicul deja are favoriți printre cei 18 concurenți de la Antena 1.

Înainte de premiera noului sezon Asia Express, Alin Alexuc Ciurariu, colegul lui Gabriel Torje, a intrat prin telefon la „Super Neatza de Weekend”, în timp ce în studio se aflau fotbalistul, dar și Mirela Vaida.

Curios de ce s-a întâmplat pe tărâmul asiatic, în Uzbekistan și China, Florin Ristei a intrat în dialog cu Alin Alexuc Ciurariu, iar acesta din urmă a dat de înțeles cine a câștigat Asia Express 2026.

Florin Ristei l-a întrebat pe colegul lui Gabi Torje dacă ar mai participa în viitor în show-ul de la Antena 1, singura condiție fiind ca Alin Alexuc Ciurariu să facă echipă cu Mirela Vaida.

Doar că nimeni din platou nu se aștepta ca sportivul care a participat la patru ediții ale Jocurilor Olimpice să ofere un răspuns din care se înțelege că el a câștigat Asia Express 2026.

„Cred că m-ar teroriza doamna Mirela. Cu siguranță aș merge cu ea. E o femeie deșteaptă. Cu siguranță aș câștiga și cu ea”, a răspuns Alin Alexuc Ciurariu în ediția de pe 6 septembrie 2026 a emisiunii „Super Neatza de Weekend” de la Antena 1.

Astfel, din declarația lui Alin Alexuc Ciurariu se poate înțelege atât că el și Gabi Torje au câștigat Asia Express 2026, dar și că Mirela Retegan și Oana Tomoiagă ar putea fi echipa câștigătoare din show-ul de la Antena 1.

Fost campion european la lupte greco-romane în anul 2020, Alin Alexuc Ciurariu s-a retras din activitate în anul 2024 și a devenit antrenor de lupte la CS Dinamo București, același club la care a activat și ca sportiv. De asemenea, el este și antrenor coordonator al lotului național Under 23.

„Primul lucru la care ne‑am gândit când am acceptat să mergem la «Asia Express» a fost: «Oare în ce ne‑am băgat?». Dar exact asta e frumusețea aventurii. Plecăm cu dorința de a trăi experiența la maxim, fără să ne luăm prea în serios atunci când lucrurile nu ies cum ne dorim.