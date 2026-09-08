Un fermier din Matca, Galați, oferă castraveți gratis din solar, după ce prețul a scăzut la 30 de bani/kg, sub costul de recoltare. Oamenii sunt invitați să-i culeagă singuri.

Diego Dragomir, un fermier din Matca, județul Galați, a ajuns să ofere gratis castraveții din solar, după ce prețul primit pentru legume a scăzut la doar 30 de bani pe kilogram.

Producătorul spune că situația nu mai este rentabilă, deoarece numai recoltarea îl costă aproximativ 50 de bani pentru fiecare kilogram. În aceste condiții, fermierul ar ajunge să piardă bani atunci când își vinde producția.

Matca este unul dintre cele mai importante bazine legumicole din România, iar fermierul a decis să îi lase pe oameni să vină direct în solar și să își culeagă singuri castraveții.

„Mă numesc Dragomir Diego, sunt din comuna Matca, judeţul Galaţi, cel mai mare bazin legumicol din România. Și ofer castraveți gratis. Castraveții ăștia, pe care-i vedeți, e a treia oară când trebuie să-i culeg, castraveți nestropiți. Nu am dat nimic la rădăcină, adică la prețurile astea nu se merită să faci nimic, aproape nici să-i muncești.”, a spus acesta într-un video pe TikTok.

Fermierul Diego Dragomir a explicat, într-un mesaj publicat pe TikTok, cum a evoluat prețul castraveților în doar câteva zile.

„Cu 10 zile în urmă, i-am dat cu 1 leu. Acum, vinerea trecută, i-am dat cu 60 de bani. Și pe 7 septembrie, sunt 30 de bani. 300 de lei o tonă. Și înțelegeți foarte bine. 0,30 de bani.”, a adăugat Diego Dragomir în mesajul de pe Tik Tok.

Producătorul spune că este deja a treia oară când trebuie să recolteze castraveții, însă prețul primit în prezent nu mai acoperă nici măcar costurile recoltării.

„Vreau să veniți dumneavoastră, să-i culegeți aici. Nu-i vrăjeală, nu-i nimic. Deci sunt foarte, foarte serios. Pentru că, pe mine mă costă vreo 50 de bani costul de a-i culege, cu saci, cu oameni și cu tot ceea ce fac. La 30 de bani, trebuie să mai aduc bani de acasă”, a subliniat acesta.

În aceste condiții, fermierul spune că nu mai are sens să plătească oameni pentru recoltare și să vândă apoi castraveții la prețul oferit de cumpărători.

Pentru ca producția să nu rămână pe câmp, fermierul a decis să ofere castraveții celor care vor să vină personal în solar. Oamenii pot lua câte kilograme doresc fără să plătească pentru castraveții culeși.

„Veniți și-i culegeți, cât vreți, 100, 2, 3 de kg. Faceți ce vreți cu ei, puteți să-i revindeți, puteți să faceți afaceri cu ei, nu mă interesează ce faceți.”

Oferta vine însă cu o condiție: cei care intră în solar trebuie să aibă grijă de plante și să nu le distrugă.

„Cu o condiție. Și eu vă trimit locația pentru cei interesați cu adevărat. Vreau să aveți bun simț și să aveți respect. (...) Nu vreau să faceţi harcea-parcea pe aici. Nu trebuie să smulgeți castravetele, să mi-l faceți numai frunze și să-l stricați. Eu vreau să-l duc până în octombrie, în ideea că poate îmi recuperez măcar banii mei. Că am băgat câteva sute de milioane aici. Măcar să-mi recuperez banii.”, a mai spus Diego Dragomir.