Un nutriționist german recomandă ovăzul, migdalele și oțetul de mere pentru a menține glicemia stabilă. Aceste alimente pot spori sațietatea și ajută la evitarea creșterilor bruște ale zahărului în sânge, informează ziarul elvețian Blick.ch, parte a trustului Ringier.

Ovăzul, un mic dejun care ține de foame

Menținerea unui nivel cât mai stabil al glicemiei poate contribui la controlul senzației de foame și al greutății corporale. Un nutriționist german recomandă câteva alimente și obiceiuri simple care pot ajuta la evitarea creșterilor bruște ale zahărului din sânge.

Potrivit specialistului în medicină nutrițională și diabetologie Matthias Riedl, aceste alimente pot influența sațietatea și răspunsul glicemic după masă.

Matthias Riedl este un renumit specialist în medicină nutrițională și diabetolog din Hamburg, Germania. Expertul conduce de aproape 20 de ani Medicum Hamburg, cel mai mare centru specializat în diabetologie, medicină nutrițională și domenii conexe din Europa.

Riedl este membru în consiliul de administrație al Asociației Germane a Specialiștilor în Medicină Nutrițională.

Una dintre recomandările specialistului este ca micul dejun să fie bogat în proteine. Ouăle și ovăzul sunt două dintre variantele indicate.

După consumul unor alimente precum pâinea albă sau produsele de patiserie, glicemia poate crește rapid. Alimentele care conțin mai multe fibre și proteine pot avea un efect diferit asupra răspunsului glicemic și pot contribui la o senzație de sațietate mai îndelungată.

„O curbă plată înseamnă că aveți energie pentru mai mult timp”, spune Matthias Riedl.

În cazul ovăzului, specialistul pune accent pe conținutul de proteine și pe legătura acestuia cu hormonii implicați în reglarea apetitului.

„Făina de ovăz conține peste zece procente de proteine vegetale, care declanșează eliberarea hormonului GLP-1.”, spune specialistul.

GLP-1 este un hormon implicat în reglarea glicemiei și a senzației de sațietate. Medicamentele moderne pentru obezitate și diabet pot acționa asupra acestei căi biologice, însă consumul de ovăz nu produce același efect ca un medicament.

„Fulgii de ovăz acționează ca niște injecții naturale pentru slăbit”, subliniază totuși Matthias Riedl.

Migdalele și oțetul de mere, consumate înainte de masă

Un alt aliment recomandat de nutriționistul german sunt migdalele.

Potrivit lui Riedl, consumul regulat al unei cantități de aproximativ 20 de grame de migdale cu circa 30 de minute înainte de masă poate contribui la un răspuns glicemic mai bun.

„Migdalele îmbunătățesc nivelul zahărului din sânge dacă consumi în mod regulat 20 de grame cu o jumătate de oră înainte de masă”, a spus expertul.

Migdalele oferă grăsimi, proteine și fibre, combinație care poate contribui la sațietate și la încetinirea digestiei.

Pe lista recomandărilor apare și oțetul, în special oțetul de mere.

Riedl recomandă un pahar cu apă în care este adăugată o lingură de oțet, consumat cu aproximativ 20 de minute înainte de masă.

Potrivit specialistului, această strategie poate reduce creșterea glicemiei după consumul unor alimente bogate în carbohidrați.

„Acest lucru poate atenua efectele negative ale unei felii de pâine sau ale unei farfurii de paste”.

Oțetul nu este însă un tratament pentru diabet sau obezitate, iar consumul în exces poate avea efecte neplăcute. Persoanele cu anumite probleme digestive sau care urmează tratamente pentru glicemie ar trebui să discute cu medicul înainte de a folosi astfel de strategii în mod regulat.

Contează și ordinea în care mănânci

Nu doar alimentele consumate pot influența răspunsul glicemic, ci și ordinea acestora.

Matthias Riedl recomandă începerea mesei cu alimente bogate în fibre, precum legumele sau salata, urmate de proteine și grăsimi. Carbohidrații ușor digerabili, precum pâinea, pastele sau dulciurile, ar trebui consumați la final.

„Legumele sau salata sunt ideale ca aperitiv, deoarece conțin multe fibre și sunt sățioase”.

Fibrele încetinesc digestia și pot contribui la o creștere mai lentă a glicemiei după masă.

Pauzele dintre mese sunt importante

Un alt sfat al nutriționistului din Germania este evitarea gustărilor continue pe parcursul zilei.

„Dacă mâncați gustări în mod constant, nivelul zahărului din sânge rămâne ridicat și nu se poate normaliza.”

Riedl recomandă, în general, trei mese pe zi și pauze de aproximativ patru până la cinci ore între ele, cu mese suficient de consistente pentru a preveni apariția rapidă a senzației de foame.