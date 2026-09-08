Un șofer de 97 de ani, din București, prins de două ori beat la volan și cu permisul suspendat. Ce amendă a primit

Un șofer de 97 de ani a fost prins de două ori beat la volan, deși avea și permisul de conducere suspendat. Polițiștii l-au amendat pe loc pe bărbatul din București.

Un șofer în vârstă de 97 de ani, din București, a fost surprins conducând pe DJ 659, în comuna Slobozia, deși avea permisul suspendat. Incidentul a fost raportat de Inspectoratul de Poliție Județean Argeș, care a precizat că bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest. Rezultatul: 0,25 mg/l alcool pur în aerul expirat.

„La volan, responsabilitatea nu se negociază. Uneori, cea mai responsabilă decizie la volan este să alegi să nu mai conduci.

Un bărbat de 97 de ani, din București, a fost depistat de polițiști pe DJ 659, în comuna Slobozia, în timp ce conducea un autoturism, deși avea dreptul de a conduce suspendat”, a transmis IPJ Argeș.

Conducătorul auto a fost amendat cu 1.946,25 lei, fiind a doua oară când este prins în stare de ebrietate la volan.

„Testarea cu aparatul etilotest a indicat 0,25 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care acesta a fost sancționat contravențional cu amendă de 1.946,25 lei, fiind, deja, a doua oară când șoferul respectiv a fost depistat conducând sub influența alcoolului”, au mai transmis reprezentanții Inspectoratului Județean Argeș.

Inspectoratul de Poliție Județean Argeș atrage atenția asupra importanței evaluării periodice a capacității de a conduce, mai ales la persoanele în vârstă. Familiile sunt sfătuite să fie atente la semnele care ar putea indica riscuri în timpul șofatului.

„Pentru siguranța tuturor participanților la trafic, respectarea regulilor este obligatorie, indiferent de vârstă. Iar atunci când există îndoieli cu privire la capacitatea de a conduce, evaluarea medicală de specialitate este cea care stabilește aptitudinea pentru conducerea autovehiculelor.

Pentru șoferii vârstnici, dar și pentru familiile acestora: nu ignorați semnalele care pot indica faptul că șofatul a devenit riscant. O decizie responsabilă poate preveni o tragedie.

La orice vârstă, responsabilitatea în trafic înseamnă să știi și când este momentul să lași volanul”, explică reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Argeș.