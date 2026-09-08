Președintele Tribunalului Constanța, judecătorul Marius Cătălin Croitoru, este anchetat de Inspecția Judiciară după ce a zburat cu un avion privat alături de mai mulți politicieni și oameni de afaceri. Instituția a transmis într-un comunicat că s-a autosesizat pentru a stabili dacă prezența magistratului în acest anturaj exclusivist reprezintă o încălcare a codului deontologic.

De nu se sesizează Inspecția Judiciară și în cazul lui Deliorga?

La solicitarea publicației Libertatea de a clarifica dacă poate demara verificări și în cazul judecătorului CCR Cristian Deliorga, implicat în scandalul zborurilor private, Inspecția Judiciară a precizat că magistrații Curții Constituționale nu intră în aria sa de competență.

Judecător CCR, politicieni și afaceriști cu probleme penale, zbor de lux la Mykonos

Demersul instituției are loc în mijlocul unui scandal mediatic declanșat de scurgerea unor informații despre călătorii exclusiviste, efectuate la începutul lunii iulie 2026 cu aeronave private către destinații precum Nisa și Mykonos.

Astfel, pe lista pasagerilor s-au aflat nume sonore de politicieni, judecători și oameni de afaceri, inclusiv persoane cu antecedente penale. Printre aceștia se numără judecătorul Curții Constituționale, Cristian Deliorga, fostul premier Victor Ponta, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, și omul de afaceri Gruia Stoica, condamnat definitiv pentru trafic de influență. Aceste zboruri private au ridicat semne de întrebare majore legate de cine a acoperit costurile călătoriilor și de posibila compromitere a independenței justiției prin acceptarea unor astfel de beneficii.

În ciuda controverselor, reacțiile participanților au fost adesea evazive sau contradictorii, invocându-se fie natura de „eveniment privat”, fie participarea la pretinse întâlniri bilaterale de afaceri acoperite financiar de Camera de Comerț, deși biroul de presă al instituției a declarat că nu deține informații despre un asemenea eveniment oficial.

Lipsa de transparență și răspunsurile neclare din partea pasagerilor au amplificat suspiciunile publice. În acest context, verificările Inspecției Judiciare urmează să clarifice în ce măsură prezența magistraților pe aceste zboruri de lux și în astfel de anturaje încalcă standardele de etică și integritate profesională.

Judecătorul Deliorga, relație apropiată cu cu Mihai Daraban

Contactat de jurnaliști, Deliorga a recunoscut că a participat la un „eveniment privat” împreună cu familia, dar a refuzat să precizeze cine a plătit pentru zbor.

Relația sa cu Mihai Daraban este bine cunoscută, cei doi fiind originari din Constanța. Potrivit unor surse, Deliorga ar fi intervenit în trecut pentru angajarea Adinei Florea, fostă procuroare și șefă a Secției Speciale pentru investigarea magistraților, în cadrul CCIR. În prezent, aceasta ocupă funcția de director executiv al Departamentului Juridic al instituției.

Procuror despre „iluzia imparțialității” din sistemul de justiție

Procurorul CSM Claudiu Sandu a lansat o critică dură la adresa magistraților implicați în scandalul zborurilor de lux, denunțând ceea ce el numește „iluzia imparțialității” din sistemul de justiție. Într-o postare tranșantă pe Facebook, acesta și-a exprimat indignarea față de prezența judecătorului CCR Cristian Deliorga și a președintelui Tribunalului Constanța, Marius Cătălin Croitoru, la bordul unui avion privat cu destinația Mykonos.

Sandu ridică semne de întrebare legitime cu privire la independența acestor judecători, punctând că o asemenea proximitate cu personaje controversate nu poate fi o simplă coincidență, și se întreabă retoric dacă această călătorie, ieșită la iveală doar prin intervenția hackerilor, nu reprezintă de fapt doar „vârful icebergului”.

În contrast cu opulența afișată de unii colegi de breaslă, reprezentantul CSM se autointitulează ironic un „fraier” care conduce mii de kilometri pentru o vacanță obișnuită, din refuzul de a profita de funcție pentru a-și face relații influente.