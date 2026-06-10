Calendarul probelor de competențe (8 – 17 iunie)

Scopul acestor examinări de la Bacalaureat 2026 este de a testa abilitățile tinerilor de a se exprima corect, de a procesa și de a folosi informațiile în mod practic, abilități esențiale atât în parcursul lor academic, cât și în activitățile cotidiene.

Probele de evaluare se vor desfășura succesiv, pe parcursul a zece zile, după următorul program:

10 – 11 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă [proba B]

11 – 12 iunie: Evaluarea competențelor digitale [proba D]

15 – 17 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională [proba C].

Probele scrise ale acestei sesiuni vor începe luni, 29 iunie, cu testarea la Limba și literatura română.

Structura probelor de competențe

Evaluările de competențe din cadrul examenului național de Bacalaureat se desfășoară potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și sunt organizate în etape, conform metodologiei în vigoare.

Proba A vizează verificarea abilităților de comunicare orală în limba română. Candidații extrag un bilet care include două texte – unul literar și unul nonliterar – însoțite de cerințe de analiză. După aproximativ 15 minute alocate pregătirii, aceștia susțin o prezentare în fața comisiei de evaluare și răspund întrebărilor adresate de profesorii examinatori.

Pentru absolvenții care studiază în altă limbă maternă decât limba română, cum ar fi maghiara sau germana, există proba B, similară probei A, dar adaptată specificului lingvistic al fiecărei limbi.

În cadrul probei C sunt verificate cunoștințele de comunicare într-o limbă de circulație internațională.

Evaluarea cuprinde trei etape: înțelegerea mesajului oral, pe baza unei înregistrări audio și a unor exerciții specifice, înțelegerea unui text scris prin itemi care testează vocabularul și gramatica, precum și exprimarea orală, care presupune susținerea unui monolog, lectura unui text și participarea la o conversație cu profesorii evaluatori.

Proba D este dedicată utilizării tehnologiei informației și presupune susținerea unui test pe calculator. Acesta include atât întrebări cu răspuns selectat, cât și aplicații practice privind operarea sistemului de calcul, redactarea documentelor, folosirea programelor de calcul tabelar, navigarea online și gestionarea corespondenței electronice.

Rezultatul poate fi echivalat pentru candidații care dețin certificări internaționale recunoscute, precum ECDL sau ICDL.

La aceste probe nu se acordă note

Fiecare candidat va fi evaluat în sala de examen de doi profesori examinatori: cadrul didactic care a predat disciplina respectivă la clasă și un alt profesor de aceeași specialitate din școală.

În caz de incompatibilitate sau dacă această condiție nu poate fi îndeplinită, examinatorii vor fi selectați din alte unități de învățământ. Un aspect esențial pentru candidați este că la aceste probe nu se acordă note și nu se folosesc calificative de tipul admis/respins.

Ce e interzis în sala de examen

Ministerul Educației a reamintit regulile stricte de siguranță aplicate pe parcursul sesiunii. Pentru a asigura corectitudinea examenului, toate sălile unde se susțin probele sunt supravegheate și înregistrate atât audio, cât și video.

Fără bagaje personale: Este strict interzis accesul în săli cu ghiozdane, rucsacuri, sacoșe sau poșete. Candidații au obligația de a le lăsa în sala de depozitare stabilită de comisia de examen.

Fără tehnologie: Elevii nu pot avea asupra lor (în haine, încălțăminte, penare sau bănci) telefoane mobile, căști audio, dispozitive de tip IoT sau orice alte mijloace electronice de calcul sau comunicare conectate la internet ori la rețelele de socializare.

Toleranță zero la copiat: Sunt interzise copiatul, schimbul de ciorne, notițe sau lucrări, precum și comunicarea între candidați sau cu exteriorul.

Sancțiunile sunt drastice: „Candidații care încalcă regulile de acces și de participare la examen sunt eliminați, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, dacă au fost introduse de aceștia sau de alți candidați, de cadrele didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă aceștia au primit sau au transmis respectivele materiale”.









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