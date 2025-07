Dialog între candidații la Titularizare: „Era mai de cacao așa”

După încheierea probei scrise a examenului de Titularizare 2025, pe grupul de Facebook dedicat concursului au început să apară primele postări ale candidaților. Profesorii de Limba română se numără printre cei mai vocali, nemulțumiți de subiectele primite. Poezia lui Marin Sorescu i-a pus pe mulți dintre ei în mare încurcătură. Au mărturisit-o singuri:

„Din păcate, eu am renunțat și am ieșit. Stăpâneam dramaturgia foarte bine, dar poezia…eram zero barat”.

„Când am văzut Marin Sorescu, m-am bucurat…până am citit că e vorba despre poezie”.

„Dezastru !!!.M-au făcut să stau degeaba două ore!”, a scris un alt profesor aspirant la postul de titular, iar la mesajul său cineva a postat un răspuns: „Era o portiță! Ziceai ca ți-e rău și ieșeai mai repede”. Replica: „Păi așa am făcut și au zis să mă duc la cabinetul medical și stau acolo…era mai de cacao!”

„Am impresia că ăștia se răzbună pe noi, pentru eșecul lor de la conducere!”

„Groaznic! O bătaie de joc!”

„Greu. Extrem de greu. Poezie la Sorescu”

„Oribil!”

Un alt candidat a spus că nu se aștepta deloc să-i pice poezia lui Marin Sorescu. „Am citit doar o dată. Nu îmi aminteam niciun vers. Decât titlul „Dascălul” și faptul că uneori „adulții se simt ca și cum le-ar fi furat cineva jcăriile”.

Alt profesor i-a acuzat pe cei care au gândit subiectele că au ales un „autor periferic, iar mai mult decât atât, au cerut explorarea laturii sale poetice, majoritatea cunoscându-l, vag, drept dramaturg și cam atât”.

Acum, profesorii așteaptă milă și îndurare din partea colegilor corectori: „Nu ne rămâne decât să sperăm ca profesorii – corectori să fie alături de noi. Sunt sigură că dac-ar fi fost ei la examen în locul nostru, ar fi simțit pe pielea lor decepția examenului „VIEȚII”.

„Nu e în regulă să vă victimizați atâta. Ce-ați fi vrut să primiți?

Plângerile, nemulțumirile și criticile vehemente ale celor care nu au auzit mare lucru despre poezia lui Marin Sorescu nu au rămas fără ecou. Viorica Stăvaru, profesoară de Limba și literatura română la Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Odobleja” din Drobeta-Turnu Severin le-a transmis un mesaj dur.

„Nu vreau să fac pe lupul moralist, dar cred că nu este în regulă să vă victimizați atâta. Ce ați fi vrut să primiți, un autor clasic arhicunoscut, de care și elevii de liceu s-au săturat? Am văzut subiectele: de nivel mediu. Cam greu de împărțit și de gestionat timpul pentru toate, asta a fost, de fapt, adevărata dificultate”, le-a transmis dascălul.

Acuzată că este în vârstă și a uitat ce înseamnă emoțiile unui examen, profesoara a replicat: „Nu m-am plafonat. Nici nu am uitat cum te simți la un astfel de examen. Am muncit ca naiba, tocmai de aceea nu vreau să vă cruț. Nu din răutate o fac, ci pur si simplu din postura cuiva care mereu a ales munca serioasă”, a mai replicat profesoara pe grupul de Facebook.

Dascălul a mărturisit că, dacă ar fi fost în locul celor care au dat Titularizarea, i-ar fi plăcut foarte mult subiectele primite. Profesoara a ținut să le spună tinerilor săi colegi că în anul 1994 la Titularizare s-au dat nouă subiecte. „Știți câte subiecte am primit eu în 1994, la Titularizare? Nouă subiecte mari și late în tot patru ore. Maraton a fost! Abia ieșisem din examenul de licență, „odihnită ” și m-am dus la celălalt concurs”.

„Am strâns din dinți patru ore toride și am dat tot ce am putut”

Discuția contradictorie a continuat cu rugămintea unui candidat care i-a cerut profesoarei să rezolve subiectele, dacă tot a comentat pe marginea lor și a spus că sunt accesibile. „Să avem și noi un model, măcar…. baremul este ambiguu. Vă rog!” Răspunsul? „Aș putea, dar nu o voi face. Nu o variantă de rezolvare, din parte-mi, vă rezolvă dvs eventualele probleme sau ambiguitățile din barem. Așa „crocodil” cum m-au catalogat, nu îmi este rușine pentru nimic”.

Viorica Stăvaru le-a transmis colegilor de breaslă că s-a născut într-o familie de țărani, a intrat la un liceu de elită si la facultate fără meditații și fără pile, a absolvit cinci ani de studii universitare cu licență, iar apoi a fost a treia la titularizare. „Nici mie nu mi-au plăcut subiectele de la literatură, unul dintre cele trei era Eugen Lovinescu și tot ce ținea de modernismul interbelic, am tunat si am fulgerat că nu ne-au dat și nouă un poet sau un prozator dintre cei tare iubiți și doriți de noi. Dar am strâns din dinți timp de patru ore toride și am dat tot ce-am putut”.

Profesoara a explicat că pregătirea pentru un concurs presupune să înveți toată bibliografia acelui concurs. „Fraților, trebuie parcurse și pregătite toate temele și conținuturile din bibliografia unui concurs, nu primim mereu ce ne dorim, voi cei de acum trebuie să dovediți mereu că sunteți buni! (…) Sunt de vină oare că m-am născut și, după facultate, am prins alte vremuri și o catedră unde de 31 de ani îmi fac datoria cum pot eu de bine?! Când voi împlini vârsta de pensionare, crocodilul de mine se va retrage”.