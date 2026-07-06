Când și unde vor fi publicate rezultatele la BAC 2026

Emoții intense pentru absolvenții de liceu din România, care așteaptă publicarea rezultatelor la Bacalaureat 2026. Rezultatele la BAC 2026 vor fi afișate marți, 7 iulie, până la ora 12.00, conform declarațiilor ministrului interimar al Educației, Mihai Dimian, citate de News.ro.

Acestea vor fi disponibile atât pe platforma oficială rezultate.edu.ro, cât și la avizierele centrelor de examen din întreaga țară. Primele rezultate ale sesiunii iunie-iulie vor fi accesibile online și fizic, oferind tinerilor confirmarea muncii depuse în ultimii patru ani de liceu.

Ministrul Educației le recomandă celor care au reușit să promoveze examenul să-și aleagă cu grijă direcția profesională, bazându-se pe pasiuni și obiective personale, nu pe soluții aparent comode.

„Analizați cu atenție ce vă pasionează cu adevărat și ce doriți să deveniți. Aceste alegeri vor defini drumul vostru, dincolo de aparențele unui parcurs ușor”, a declarat Mihai Dimian.

Ce le-a transmis ministrul Educației absolvenților de liceu care nu reușesc să ia BAC-ul

Pentru cei care nu au obținut media minimă 6, ministrul le transmite un mesaj de încurajare, subliniind că un eșec la Bacalaureat nu reprezintă un capăt de drum. „Nu renunțați! Nu vă aflați la un capăt de drum”, a afirmat oficialul.

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Sistemul educațional oferă o nouă oportunitate prin sesiunea de toamnă, iar perseverența poate schimba radical viitorul, mai adaugă acesta.

Care este perioada în care elevii vor putea depune contestații pentru notele de la BAC 2026

Elevii nemulțumiți de notele primite au dreptul să depună contestații marți, 7 iulie, între orele 14.00 și 18.00, fie fizic, fie online. Toate lucrările au fost corectate digital, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 13 iulie 2026.

Elevii care nu promovează BAC-ul sunt îndemnați să se pregătească pentru sesiunea de toamnă

Cei care nu promovează sunt îndemnați să se pregătească intens pentru sesiunea de toamnă, unde vor avea o nouă șansă de a obține diploma de Bacalaureat.

Ministrul Educației atrage atenția asupra importanței mobilizării rapide și a studierii temeinice a materiei pentru a trece cu succes următorul test. „Un rezultat la un examen nu definește o persoană, dar hotărârea de a merge mai departe și de a învăța din greșeli poate schimba totul”, a subliniat Mihai Dimian.

Rezultate BAC 2026 – toate lucrările au fost corectate!

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