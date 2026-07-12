Primele rezultate la Bacalaureat 2026

Potrivit primelor rezultate de la Bacalaureat 2026, anunțate de Ministerul Educației pe 7 iulie, rata de promovare la Bacalaureat 2026 este de 74,8% pentru toți candidații, înainte de contestații. Pentru promoția curentă, rata de promovare este de 79,7%. Au promovat, în total, 94.345 de candidați (90.263 de candidați din promoția curentă, respectiv 4.082 din promoțiile anterioare) din numărul celor 126.169 de candidați prezenți. În 2025, rata înainte de contestații pentru toți candidații a fost de 74,3%, iar după contestații de 76,5%.

45 de elevi au obținut media 10, potrivit primelor rezultatelor. Anul trecut, la nivel național, au fost 23 de medii de 10 înainte de contestații. Cei mai mulți candidați (16.217 din toate promoțiile) au obținut medii situate în intervalul 9 – 9,49. 4.685 de candidați nu s-au prezentat, iar 67 de candidați au fost eliminați.

Peste 450 de absolvenți de liceu care au susținut examenul național de Bacalaureat 2026, sesiunea iunie-iulie, au luat nota 10 la Limba și literatura română, potrivit datelor Ministerului Educației și Cercetării. Comparativ cu anul trecut, numărul notelor maxime la Limba română a crescut cu aproape 90%. Conform datelor Ministerului Educației, la Limba și literatura română au fost 454 de note maxime, la limba și literatura maternă: 34 de note de 10, la proba obligatorie a profilului: 3.548 (Matematică: 2.289; Istorie: 1.259), iar la proba la alegere a profilului și a specializării s-au luat 3.158 de note de 10, cele mai multe fiind obținute la Logică și argumentare.

Județul Ilfov are cea mai scăzută rată de promovare

Cluj, Alba și Brașov sunt județele cu cea mai ridicată rată de promovare la Bacalaureat 2026 – sesiunea iunie-iulie, înainte de contestații, pentru toți candidații, cu peste 81%, potrivit datelor Ministerului Educației și Cercetării. La polul opus, Ilfov are cea mai scăzută rată de promovare, 55,3%, pentru al șaptelea an consecutiv, după ce și în 2025 era pe ultimul loc, potrivit datelor Ministerului Educației.

Rata de promovare la Bacalaureat 2026 a crescut în 7 județe față de datele pentru 2025 din tabelul Ministerului Educației: Gorj, Alba, Covasna, Harghita, Mehedinți, Bihor și Dolj. Cea mai mare creștere este în Gorj, de 8,5 puncte procentuale, de la 61,2% în 2025 la 69,7% în 2026. În Botoșani, rata de promovare a rămas aceeași, 74,4%, iar în București și în celelalte județe s-au înregistrat scăderi, de la 0,7 puncte procentuale în Prahova la 5,8 puncte procentuale în Călărași. Datele pentru 2026 sunt înainte de contestații, iar cele pentru 2025 sunt după contestații, potrivit Ministerului Educației.

Cum afli notele la Bac 2026 prin codul unic, pe EDU.RO

Rezultatele la Bac 2026 sunt anonimizate din 2020 pentru a respecta directivele europene de protecție a datelor cu caracter personal. Fiecare candidat a primit un cod unic pe baza căruia va putea să verifice notele pe care le-a obținut la examen.

Pentru a afla rezultatele la Bac 2026, care vor fi afișate în format anonimizat (fără numele și prenumele candidatului), elevii vor folosi codul unic pe care l-au primit la începutul examenelor.

Pentru comunicarea notelor obținute la examenul național de Bacalaureat, înainte de etapa de depunere și soluționare a contestațiilor, comisiile din unitățile de învățământ/centrele de examen tipăresc lista rezultatelor examenului de Bacalaureat, care cuprinde: codul candidatului, unitatea de învățământ de proveniență, județul, promoția, forma de învățământ absolvită, specializarea, notele obținute la fiecare probă scrisă, media sau mențiunile „reușit”/„respins”/„neprezentat”/„eliminat din examen”, după caz.

Astfel, elevii care vor să vadă ce rezultate au obținut la Bac 2026 trebuie să caute pe listele afișate la avizierele unităților de învățământ codul primit la prima probă a examenelor.

Candidații care vor să verifice notele online trebuie să acceseze secțiunea dedicată rezultatelor de pe site-ul bacalaureat.edu.ro și să introducă în căsuța corespunzătoare codul unic.

Eliberarea diplomei de Bacalaureat

Diplomele de bacalaureat vor fi completate și semnate în termen de cel mult 10 zile de la terminarea examenului de Bacalaureat. Totuși, diplomele pot fi eliberate, la cerere, candidaților care au promovat examenului în sesiunea iunie-iulie 2026 înainte de afișarea rezultatelor finale, dar numai după finalizarea perioadei de depunere a contestațiilor.

Prioritate la eliberarea diplomei de bacalaureat au candidații care urmează să se înscrie în viitorul apropiat la unități de învățământ superior ce condiționează prezentarea acestui document.

Ce rezultate trebuie să ai la BAC 2026 pentru a promova

Pentru a fi declarat promovat la examenul de Bacalaureat, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă susținută, iar media notelor la Bacalaureat trebuie să fie minimum 6. Media la Bac 2026 se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute la cele trei probe scrise. O veste bună pentru elevii care obțin media 5,99 la Bacalaureat este că aceasta va fi rotunjită la 6,00, deci candidații vor promova examenul.

Calendarul Bacalaureatului, sesiunea august 2026

Elevii care, din diferite motive, nu au susținut proba din iarnă-vară a Bacalaureatului mai au o șansă în toamnă. Această sesiune nu a suferit nici o modificare față de anii trecuți și se desfășoară după următorul calendar:

  • 14-21 iulie 2026 Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe

Calendarul probelor de evaluare a competențelor:

  • 3-4 august 2026 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
  • 4 – 5 august 2026 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B 6 – 7 august 2026 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
  • 5 – 6 august 2026 Evaluarea competențelor digitale – proba D

Calendarul probelor scrise:

  • 10 august 2026 Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
  • 11 august 2026 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
  • 12 august 2026 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
  • 13 august 2026 Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
  • 18 august 2026 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00 – 18.00)
  • 19-20 august 2026 Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
  • 20-21 august 2026 Soluționarea contestațiilor
  • 24 august 2026 Afișarea rezultatelor finale
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