Medalia de aur a fost câștigată de Rareș-Andrei Neculau, elev în clasa a XII-a la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Galați.

Medalia de argint i-a revenit lui Mihai-Valeriu Voicu, elev în clasa a XII-a la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București.

Cele două medalii de bronz au fost obținute de Andrei-Paul Iorgulescu, clasa a XI-a, Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București, și Alexandru Dima, clasa a XII-a, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București.

„Locul 2 la nivel mondial, în clasamentul istoric pe medalii, pentru România, în urma rezultatelor de la Olimpiada Internațională de Informatică (IOI) 2026! (..) Punctajele ridicate obținute de Rareș-Andrei Neculau și Mihai-Valeriu Voicu reprezintă a treia cea mai bună performanță istorică a României în clasamentul individual al competiției.”, a precizat Ministerul Educației.

România ocupă locul 2 mondial după numărul total de medalii obținute de-a lungul participărilor la competiție.

„Prin aceste performanțe, România își menține pozițiile de top în ierarhiile oficiale pe termen lung gestionate de International Olympiad in Informatics Statistics:

Locul 2 mondial în clasamentul all-time după numărul total de medalii strânse de-a lungul participărilor istorice.

Locul 7 în clasamentul valoric al medaliilor (stabilit în funcție de ponderea distincțiilor de aur, argint și bronz).”, a informat Ministerul Educației.

Performanța elevilor a fost completată de o recunoaștere pentru echipa tehnică.

Profesorului Adrian Panaete, Team Leader al lotului României, i-a fost acordată distincția Long Service Award.

Premiul este oferit de comunitatea internațională pentru implicarea și coordonarea echipei de-a lungul a șapte ediții ale Olimpiadei Internaționale de Informatică.

Lotul României a fost însoțit în Uzbekistan de Adrian Panaete și de Luca Perju-Verzotti, Deputy Leader și reprezentant SEPI.

Ministerul Educației a transmis felicitări elevilor, profesorilor și părinților pentru rezultatul obținut.

„Felicitări întregii echipe pentru seriozitate, consecvență și determinare, profesorilor și părinților pentru sprijin!”, a transmis Ministerul Educației.

Și la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Juniori (EJOI) 2026, România s-a clasat pe primul loc în clasamentul pe națiuni, cu patru medalii.

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