Competiția s-a desfășurat în perioada 24 – 30 iulie 2026, la Kaunas, în Lituania, reunind 100 dintre cei mai talentați elevi din 25 de țări.

Andrei Nemțișor din Iași a obținut cel mai mare punctaj

Cea mai importantă performanță i-a aparținut lui Andrei Nemțișor, elev în clasa a VIII-a la Colegiul Național „Costache Negruzzi” din Iași.

Acesta a câștigat medalia de aur absolut, după ce a obținut cel mai mare punctaj din întreaga competiție, devenind cel mai bine clasat concurent al ediției din acest an.

Nu e prima dată pentru Andrei Nemțișor când reușește să obțină astfel de rezultate. Elevul de clasa a VIII-a din Iași a obținut medalia de aur cu punctaj maxim la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori (JBMO) 2026, în iunie. România a obținut 12 medalii la această olimpiadă.

România a câștigat patru medalii la EJOI 2026

Din lotul României au mai făcut parte:

Traian Danciu , elev în clasa a VII-a la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București care a obținut medalia de aur;

, elev în clasa a VII-a la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București care a obținut medalia de aur; Mihai Cosmin Boac , elev în clasa a VIII-a la același liceu – medalie de argint;

, elev în clasa a VIII-a la același liceu – medalie de argint; Radu Pipernea, elev în clasa a VIII-a la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București – medalie de bronz.

În total, elevii români au obținut 4 medalii: două de aur, una de argint și una de bronz.

Patru medalii pentru România la Olimpiada Europeană de Informatică Sursa foto: Facebook/ Ministerul Educației

Rezultatele obținute de cei patru elevi au plasat România pe primul loc în clasamentul pe națiuni, atât după punctajul total, cât și după palmaresul de medalii.

„România, locul I pe națiuni, la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Juniori (EJOI) 2026! (..) Felicitări elevilor, profesorilor, părinților și tuturor celor care au contribuit la această performanță! ”, a transmis Ministerul Educației.

Cine a coordonat lotul României

Lotul național a fost coordonat de reprezentanții Societății pentru Excelență și Performanță în Informatică (SEPI): profesoara Emanuela Cerchez, de la Colegiul Național „Emil Racoviță” din Iași și Dan Spătărel, reprezentant SEPI.

La nivelul Ministerului Educației și Cercetării, coordonarea participării României a fost asigurată de Direcția Olimpiade, Concursuri, Parteneriate și Educație Extracurriculară, prin consilierul Georgeta Antonia Rodica Crăciunescu.

„Rezultatele lotului țării noastre, format din patru elevi, au adus României locul I în clasamentul pe națiuni atât după punctajul total, cât și după palmaresul de medalii.”, a adăugat Ministerul Educației

Instituția a reamintit că sprijină participarea loturilor naționale la competițiile internaționale prin acoperirea taxelor de participare, a cheltuielilor de transport, a diurnei și prin finanțarea etapelor de selecție organizate în România.

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