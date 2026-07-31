Competiția s-a desfășurat în perioada 24 – 30 iulie 2026, la Kaunas, în Lituania, reunind 100 dintre cei mai talentați elevi din 25 de țări.
Andrei Nemțișor din Iași a obținut cel mai mare punctaj
Cea mai importantă performanță i-a aparținut lui Andrei Nemțișor, elev în clasa a VIII-a la Colegiul Național „Costache Negruzzi” din Iași.
Acesta a câștigat medalia de aur absolut, după ce a obținut cel mai mare punctaj din întreaga competiție, devenind cel mai bine clasat concurent al ediției din acest an.
Nu e prima dată pentru Andrei Nemțișor când reușește să obțină astfel de rezultate. Elevul de clasa a VIII-a din Iași a obținut medalia de aur cu punctaj maxim la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori (JBMO) 2026, în iunie. România a obținut 12 medalii la această olimpiadă.
România a câștigat patru medalii la EJOI 2026
Din lotul României au mai făcut parte:
- Traian Danciu, elev în clasa a VII-a la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București care a obținut medalia de aur;
- Mihai Cosmin Boac, elev în clasa a VIII-a la același liceu – medalie de argint;
- Radu Pipernea, elev în clasa a VIII-a la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București – medalie de bronz.
În total, elevii români au obținut 4 medalii: două de aur, una de argint și una de bronz.
Rezultatele obținute de cei patru elevi au plasat România pe primul loc în clasamentul pe națiuni, atât după punctajul total, cât și după palmaresul de medalii.
„România, locul I pe națiuni, la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Juniori (EJOI) 2026! (..) Felicitări elevilor, profesorilor, părinților și tuturor celor care au contribuit la această performanță! ”, a transmis Ministerul Educației.
Cine a coordonat lotul României
Lotul național a fost coordonat de reprezentanții Societății pentru Excelență și Performanță în Informatică (SEPI): profesoara Emanuela Cerchez, de la Colegiul Național „Emil Racoviță” din Iași și Dan Spătărel, reprezentant SEPI.
La nivelul Ministerului Educației și Cercetării, coordonarea participării României a fost asigurată de Direcția Olimpiade, Concursuri, Parteneriate și Educație Extracurriculară, prin consilierul Georgeta Antonia Rodica Crăciunescu.
„Rezultatele lotului țării noastre, format din patru elevi, au adus României locul I în clasamentul pe națiuni atât după punctajul total, cât și după palmaresul de medalii.”, a adăugat Ministerul Educației
Instituția a reamintit că sprijină participarea loturilor naționale la competițiile internaționale prin acoperirea taxelor de participare, a cheltuielilor de transport, a diurnei și prin finanțarea etapelor de selecție organizate în România.
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