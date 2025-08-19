„Școala noastră dragă! O vom ține deschisă cât de mult vom putea”

Școala din satul Jena aparține de unitatea din Găvojdia, care are personalitate juridică, iar între cele două localități sunt 5 kilometri distanță. „La Jena avem o școală mică, unde elevii învață toți într-o singură clasă, simultan. Unii sunt în clasa pregătitoare, alții în clasa întâi și a doua. Însă, deocamdată, le este bine așa. Sunt copii prea mici pentru a face, zi de zi, naveta în comună”, ne-a mărturisit directoarea Emilia Goian.

Aceasta a precizat că, deși le poate pune la dispoziție un microbuz care să-i ducă și să-i aducă de la școală, celor nouă copii le-ar fi foarte greu cu transportul. „Dacă, pentru a ajuta câțiva copii, pentru a le face viața de elev mai frumoasă și mai ușoară, trebuie să țin o școală întreagă deschisă, o voi face până, efectiv, nu voi mai putea. Din fericire, încă se mai poate cu aprobare specială”, ne-a mai spus directoarea.

Cum a fost salvată de la închidere o școală cu doar 9 elevi. Director: „Un singur lucru ne-am dorit: copiii să nu facă naveta”
Școala din Jena, dotată la standarde europene. Are inclusiv rampă pentru persoanele cu handicap. Foto: Emilia Goian
Traian Băsescu nu va locui într-o vilă de protocol. Unde va sta fostul președinte după ce și-a recăpătat privilegiile
Recomandări
Traian Băsescu nu va locui într-o vilă de protocol. Unde va sta fostul președinte după ce și-a recăpătat privilegiile

Părinții, puși să aleagă între învățământ simultan sau navetă

Acum câteva zile, primarul localității, împreună cu directoarea Emilia Goian, au organizat o întâlnire cu părinții copiilor din Jena. „I-am întrebat pe oameni cum doresc să procedăm anul acesta. Închidem unitatea și mutăm copiii la școala din comună sau o lăsăm să funcționeze în continuare? Dacă închidem, ar fi și avantaje pentru cei mici, nu numai neajunsuri: mă refer la faptul că, odată mutați la Găvojdia, elevii nu vor mai învăța în sistem simultan. Cei de la pregătitoare vor avea clasa lor, învățătoarea lor. Cei din clasa întâi și a doua, la fel: fiecare în clasa lui. Să pui copiii laolaltă, ca pe vremuri, asta nu este educație de secol XXI”. 

Părinții copiilor, însă, nici nu au vrut să audă. Oamenii au spus că elevii sunt prea mici pentru a face naveta între sate. „Cu toți au votat ca școala din satul lor să funcționeze în continuare. Părinții sunt de acord că învățământul simultan nu prezintă nici un avantaj pentru copii, dimpotrivă. S-au gândit, însă, la siguranța celor mici, la confortul lor. Chiar și cu microbuzul pus la dispoziție de noi, elevilor tot le-ar fi fost greu să facă naveta. Prin urmare, am decis că cei mici vor rămâne și anul acesta în școala lor”.

România construiește deja căi ferate și maritime pentru reconstrucția Ucrainei, într-un proiect de 291,63 milioane de lei, bani europeni și de la stat
Recomandări
România construiește deja căi ferate și maritime pentru reconstrucția Ucrainei, într-un proiect de 291,63 milioane de lei, bani europeni și de la stat

Însă, la anul, elevii care vor trece în clasa a treia vor fi mutați în unitatea de învățământ din comună. „Sistemul simultan de învățământ nu este o opțiune pentru elevii din clasele mari. Nu este o opțiune pentru niciun elev. Să știți că nu e deloc în regulă ca elevi de vârste diferite, din clase diferite să învețe împreună, în același timp, cu aceeași învățătoare. La cei mici…mai treacă-meargă..dar la cei mari chiar nu se poate. Nu ne putem bate joc de copii”, a declarat pentru Libertatea și primarul comunei Găvojdia, Dănuț Stoica.

Prin urmare, elevilor care intră în clasa a III-a li se vor pune la dispoziție microbuzele școlare. „Avem trei microbuze electrice și pe motorină. Vor veni, îi vor prelua pe copii dimineața de acasă, iar la finalul cursurilor îi vor duce înapoi în satul lor. Distanța nu este mare, iar noi avem de toate: și mașini, și bani pentru combustibil, și șofer..tot ce trebuie. Numai să vină la școală să învețe”, ne-a mai spus edilul.

Cum a fost salvată de la închidere o școală cu doar 9 elevi. Director: „Un singur lucru ne-am dorit: copiii să nu facă naveta”
Școala din Jena, o mică bijuterie într-o oază de verdeață. Foto: Emilia Goian
Extensiile de unghii, interzise la examenul pentru admiterea în școlile de poliție. De ce sunt considerate „de natură a influența rezultatele obținute”
Recomandări
Extensiile de unghii, interzise la examenul pentru admiterea în școlile de poliție. De ce sunt considerate „de natură a influența rezultatele obținute”

Școala din Jena, reabilitată acum trei ani. Directoare: „Cum să închidem o așa bijuterie?”

Costurile lunare la care se ridică întreținerea școlii din Jena sunt de aproximativ 10.000 de lei. „Se consumă apă, curent, lemne pentru încălzire iarna, apoi avem personalul de serviciu care lucrează cu sfert de normă. Nu sunt bani mulți. Îi suportăm. Încă putem”, a mărturisit primarul.

Școala din Jena nu se poate închide atât de ușor și dintr-un alt motiv, ne-a dezvăluit „secretul” directoarea unității: este renovată recent și dotată modern. „Să știți că am salvat-o de la închidere și pentru că am modernizat-o. Copiii care învață aici o fac în condiții foarte bune. Clădirea a fost ridicată prin anii 70, motiv pentru care, acum trei ani, am reabilitat-o, am renovat-o aproape de la zero. Cu bani luați prin PNRR am cumpărat tablă inteligentă, scanner, imprimante. Am zugrăvit, am cumpărat mobilier nou, bănci, scaune, dulapuri, am reorganizat anumite spații din interiorul clădirii”. 

Școala, care poate găzdui în jur de 40 de elevi, are trei clase, grupuri sanitare în interior, este racordată la apă și canalizare și se încălzește cu centrală pe lemne. „Dacă am închide școala, am pierde acei bani. O clădire cu lacătul pe ușă se degradează. Pe când, noi vrem ca mica noastră școală să dăinuie, să reziste în timp”. 

Într-adevăr, privită din exterior școala din satul Jena, cu acoperiș din țiglă, termopane la ferestre și pereți albi, este o mică bijuterie. Înconjurată de verdeață, cu pomi plantați în curtea din spate și un teren de sport și el amenajat modern, unitatea de învățământ își așteaptă și în această toamnă elevii. 

„Decizia de comasare a școlilor nu ne afectează” 

În școala cu personalitate juridică din Găvojdia învață aproximativ 140 de copii. „Această comasare despre care se tot se vorbește pe noi ne nu afectează, chiar dacă nu atingem numărul minim de elevi, de 500, cât s-a stabilit acum. Iar asta pentru că suntem singura școală cu personalitate juridică din comună. Nu au cu cine să ne unească. Așa că vom funcționa ca și până acum”, ne-a mai spus directoarea Emilia Goian.  

Unitatea de învățământ din comună are arondate școala din satul Jenna și școala din satul Sălbăgel. „Vara aceasta am intrat în renovare. După școala din Jena, anul acesta a venit rândul școlii mari să fie refăcută. Lucrările sunt pe final, le vom termina înainte de a suna clopoțelul în toamnă, iar pe 8 septembrie elevii se vor întoarce într-un spațiu amenajat complet”, ne-a mai spus directoarea unității de învățământ. 

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Șoferii au voie să circule cu 150 km/h pe o porțiune de autostradă, dacă vremea e bună. Prima țară din UE care implementează noua limită de viteză
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...”
Viva.ro
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...”
S-a aflat tot!! Ce urmează la Insula Iubirii e de neimaginat!! Au făcut amor în emisiune, ea și-a anulat nunta cu Andrei, iar apoi... Wow, wow, wow! La asta chiar nu se aștepta nimeni! Ce nu s-a văzut încă la TV
Unica.ro
S-a aflat tot!! Ce urmează la Insula Iubirii e de neimaginat!! Au făcut amor în emisiune, ea și-a anulat nunta cu Andrei, iar apoi... Wow, wow, wow! La asta chiar nu se aștepta nimeni! Ce nu s-a văzut încă la TV
Andreea Vasile și Bogdan Albulescu, vacanță împreună după filmările pentru „Iubire cu parfum de lavandă.” Ce destinație au ales: "Am îmbinat marea cu muntele, relaxarea cu aventura"
Elle.ro
Andreea Vasile și Bogdan Albulescu, vacanță împreună după filmările pentru „Iubire cu parfum de lavandă.” Ce destinație au ales: "Am îmbinat marea cu muntele, relaxarea cu aventura"
gsp
Povestea controversată a show-ului „The Biggest Loser”, unde oamenii slăbeau zeci de kilograme: „Am știut că în acea zi am murit”
GSP.RO
Povestea controversată a show-ului „The Biggest Loser”, unde oamenii slăbeau zeci de kilograme: „Am știut că în acea zi am murit”
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
GSP.RO
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
Parteneri
Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr, imagini de vis din vacanța cu fiul lor. Artista, în costum de baie, iar Bănică Jr, apariție rară la bustul gol
Libertateapentrufemei.ro
Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr, imagini de vis din vacanța cu fiul lor. Artista, în costum de baie, iar Bănică Jr, apariție rară la bustul gol
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Avantaje.ro
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Tvmania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa

Alte știri

Copii români „sclavi livrați ca mâncarea la pachet” și vânduți la prețuri „premium”, în Marea Britanie
Știri România 14:08
Copii români „sclavi livrați ca mâncarea la pachet” și vânduți la prețuri „premium”, în Marea Britanie
Bia TRS, influencerița care luptă cu leucemia și inspiră o comunitate întreagă: „Perioada asta este și cea mai urâtă, dar și cea mai frumoasă de până acum și vreau să împărtășesc cu voi”
Exclusiv
Știri România 14:00
Bia TRS, influencerița care luptă cu leucemia și inspiră o comunitate întreagă: „Perioada asta este și cea mai urâtă, dar și cea mai frumoasă de până acum și vreau să împărtășesc cu voi”
Parteneri
Dublarea impozitului pe locuințe e doar începutul. Ce alte scumpiri ne așteaptă în 2026
Adevarul.ro
Dublarea impozitului pe locuințe e doar începutul. Ce alte scumpiri ne așteaptă în 2026
Primăria sectorului 2 explică de ce au fost desființate sute de locuri de parcare din București și ce se întâmplă cu șoferii. Exclusiv
Fanatik.ro
Primăria sectorului 2 explică de ce au fost desființate sute de locuri de parcare din București și ce se întâmplă cu șoferii. Exclusiv
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

„Insula iubirii”, 18 august 2025. Situația a scăpat de sub control, iar camerele de supraveghere au surprins tot
Stiri Mondene 13:30
„Insula iubirii”, 18 august 2025. Situația a scăpat de sub control, iar camerele de supraveghere au surprins tot
Tudor Giurgiu a semnat cu PRO TV: „E o bucurie”! În ce proiect va fi implicat celebrul regizor
Stiri Mondene 13:09
Tudor Giurgiu a semnat cu PRO TV: „E o bucurie”! În ce proiect va fi implicat celebrul regizor
Parteneri
Lili Sandu își amintește anii trăiți în America. Care sunt, de fapt, motivele pentru care a plecat din România: „M-am dus într-un loc unde eram o necunoscută”
Elle.ro
Lili Sandu își amintește anii trăiți în America. Care sunt, de fapt, motivele pentru care a plecat din România: „M-am dus într-un loc unde eram o necunoscută”
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Ce prezență uluitoare, de-o eleganță aparte! Cum arată soția lui Emil Constantinescu la vârstă de 85 de ani. Nu a mai fost văzută de ani buni
Viva.ro
Ce prezență uluitoare, de-o eleganță aparte! Cum arată soția lui Emil Constantinescu la vârstă de 85 de ani. Nu a mai fost văzută de ani buni
Parteneri
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
TVMania.ro
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Cât costă şi de unde poate fi cumpărat sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Casa Albă
ObservatorNews.ro
Cât costă şi de unde poate fi cumpărat sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Casa Albă
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Libertateapentrufemei.ro
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Parteneri
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
GSP.ro
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
Fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România: implicată într-o afacere de sute de milioane de euro
GSP.ro
Fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România: implicată într-o afacere de sute de milioane de euro
Parteneri
Andra și Cătălin Măruță, sub teroare! Au cerut emiterea unui ordin de protecție
Mediafax.ro
Andra și Cătălin Măruță, sub teroare! Au cerut emiterea unui ordin de protecție
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
StirileKanalD.ro
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Wowbiz.ro
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Wowbiz.ro
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
StirileKanalD.ro
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
Dani Mocanu, premiat cu diplomă de excelență după un concert în Bistrița-Năsăud. Aceasta i-a fost înmânată chiar de primar
KanalD.ro
Dani Mocanu, premiat cu diplomă de excelență după un concert în Bistrița-Năsăud. Aceasta i-a fost înmânată chiar de primar

Politic

Traian Băsescu nu va locui într-o vilă de protocol. Unde va sta fostul președinte după ce și-a recăpătat privilegiile
Politică 13:10
Traian Băsescu nu va locui într-o vilă de protocol. Unde va sta fostul președinte după ce și-a recăpătat privilegiile
Răspunsul lui Sorin Grindeanu, întrebat dacă PSD face alianță cu AUR
Politică 18 aug.
Răspunsul lui Sorin Grindeanu, întrebat dacă PSD face alianță cu AUR
Parteneri
Un oraș în care doar fraierii plătesc amenzile de parcare: Compania Parking face profit, dar Primăria Capitalei rămâne cu praful de pe tobă
Spotmedia.ro
Un oraș în care doar fraierii plătesc amenzile de parcare: Compania Parking face profit, dar Primăria Capitalei rămâne cu praful de pe tobă
În timp ce Zelenski negocia pacea la Casa Albă, ucrainenii se împotmoleau la București. Cum a fost blocat procesul de 5 miliarde de dolari împotriva Federației Ruse
Fanatik.ro
În timp ce Zelenski negocia pacea la Casa Albă, ucrainenii se împotmoleau la București. Cum a fost blocat procesul de 5 miliarde de dolari împotriva Federației Ruse
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează
Spotmedia.ro
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează