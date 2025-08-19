„Școala noastră dragă! O vom ține deschisă cât de mult vom putea”

Școala din satul Jena aparține de unitatea din Găvojdia, care are personalitate juridică, iar între cele două localități sunt 5 kilometri distanță. „La Jena avem o școală mică, unde elevii învață toți într-o singură clasă, simultan. Unii sunt în clasa pregătitoare, alții în clasa întâi și a doua. Însă, deocamdată, le este bine așa. Sunt copii prea mici pentru a face, zi de zi, naveta în comună”, ne-a mărturisit directoarea Emilia Goian.

Aceasta a precizat că, deși le poate pune la dispoziție un microbuz care să-i ducă și să-i aducă de la școală, celor nouă copii le-ar fi foarte greu cu transportul. „Dacă, pentru a ajuta câțiva copii, pentru a le face viața de elev mai frumoasă și mai ușoară, trebuie să țin o școală întreagă deschisă, o voi face până, efectiv, nu voi mai putea. Din fericire, încă se mai poate cu aprobare specială”, ne-a mai spus directoarea.

Școala din Jena, dotată la standarde europene. Are inclusiv rampă pentru persoanele cu handicap. Foto: Emilia Goian

Părinții, puși să aleagă între învățământ simultan sau navetă

Acum câteva zile, primarul localității, împreună cu directoarea Emilia Goian, au organizat o întâlnire cu părinții copiilor din Jena. „I-am întrebat pe oameni cum doresc să procedăm anul acesta. Închidem unitatea și mutăm copiii la școala din comună sau o lăsăm să funcționeze în continuare? Dacă închidem, ar fi și avantaje pentru cei mici, nu numai neajunsuri: mă refer la faptul că, odată mutați la Găvojdia, elevii nu vor mai învăța în sistem simultan. Cei de la pregătitoare vor avea clasa lor, învățătoarea lor. Cei din clasa întâi și a doua, la fel: fiecare în clasa lui. Să pui copiii laolaltă, ca pe vremuri, asta nu este educație de secol XXI”.

Părinții copiilor, însă, nici nu au vrut să audă. Oamenii au spus că elevii sunt prea mici pentru a face naveta între sate. „Cu toți au votat ca școala din satul lor să funcționeze în continuare. Părinții sunt de acord că învățământul simultan nu prezintă nici un avantaj pentru copii, dimpotrivă. S-au gândit, însă, la siguranța celor mici, la confortul lor. Chiar și cu microbuzul pus la dispoziție de noi, elevilor tot le-ar fi fost greu să facă naveta. Prin urmare, am decis că cei mici vor rămâne și anul acesta în școala lor”.

Însă, la anul, elevii care vor trece în clasa a treia vor fi mutați în unitatea de învățământ din comună. „Sistemul simultan de învățământ nu este o opțiune pentru elevii din clasele mari. Nu este o opțiune pentru niciun elev. Să știți că nu e deloc în regulă ca elevi de vârste diferite, din clase diferite să învețe împreună, în același timp, cu aceeași învățătoare. La cei mici…mai treacă-meargă..dar la cei mari chiar nu se poate. Nu ne putem bate joc de copii”, a declarat pentru Libertatea și primarul comunei Găvojdia, Dănuț Stoica.

Prin urmare, elevilor care intră în clasa a III-a li se vor pune la dispoziție microbuzele școlare. „Avem trei microbuze electrice și pe motorină. Vor veni, îi vor prelua pe copii dimineața de acasă, iar la finalul cursurilor îi vor duce înapoi în satul lor. Distanța nu este mare, iar noi avem de toate: și mașini, și bani pentru combustibil, și șofer..tot ce trebuie. Numai să vină la școală să învețe”, ne-a mai spus edilul.

Școala din Jena, o mică bijuterie într-o oază de verdeață. Foto: Emilia Goian

Școala din Jena, reabilitată acum trei ani. Directoare: „Cum să închidem o așa bijuterie?”

Costurile lunare la care se ridică întreținerea școlii din Jena sunt de aproximativ 10.000 de lei. „Se consumă apă, curent, lemne pentru încălzire iarna, apoi avem personalul de serviciu care lucrează cu sfert de normă. Nu sunt bani mulți. Îi suportăm. Încă putem”, a mărturisit primarul.

Școala din Jena nu se poate închide atât de ușor și dintr-un alt motiv, ne-a dezvăluit „secretul” directoarea unității: este renovată recent și dotată modern. „Să știți că am salvat-o de la închidere și pentru că am modernizat-o. Copiii care învață aici o fac în condiții foarte bune. Clădirea a fost ridicată prin anii 70, motiv pentru care, acum trei ani, am reabilitat-o, am renovat-o aproape de la zero. Cu bani luați prin PNRR am cumpărat tablă inteligentă, scanner, imprimante. Am zugrăvit, am cumpărat mobilier nou, bănci, scaune, dulapuri, am reorganizat anumite spații din interiorul clădirii”.

Școala, care poate găzdui în jur de 40 de elevi, are trei clase, grupuri sanitare în interior, este racordată la apă și canalizare și se încălzește cu centrală pe lemne. „Dacă am închide școala, am pierde acei bani. O clădire cu lacătul pe ușă se degradează. Pe când, noi vrem ca mica noastră școală să dăinuie, să reziste în timp”.

Într-adevăr, privită din exterior școala din satul Jena, cu acoperiș din țiglă, termopane la ferestre și pereți albi, este o mică bijuterie. Înconjurată de verdeață, cu pomi plantați în curtea din spate și un teren de sport și el amenajat modern, unitatea de învățământ își așteaptă și în această toamnă elevii.

„Decizia de comasare a școlilor nu ne afectează”

În școala cu personalitate juridică din Găvojdia învață aproximativ 140 de copii. „Această comasare despre care se tot se vorbește pe noi ne nu afectează, chiar dacă nu atingem numărul minim de elevi, de 500, cât s-a stabilit acum. Iar asta pentru că suntem singura școală cu personalitate juridică din comună. Nu au cu cine să ne unească. Așa că vom funcționa ca și până acum”, ne-a mai spus directoarea Emilia Goian.

Unitatea de învățământ din comună are arondate școala din satul Jenna și școala din satul Sălbăgel. „Vara aceasta am intrat în renovare. După școala din Jena, anul acesta a venit rândul școlii mari să fie refăcută. Lucrările sunt pe final, le vom termina înainte de a suna clopoțelul în toamnă, iar pe 8 septembrie elevii se vor întoarce într-un spațiu amenajat complet”, ne-a mai spus directoarea unității de învățământ.

