Ce conține scrisoarea primită de părinți

Postarea apărută pe grupul „Părinții elevilor din România” a stârnit o dezbatere aprinsă în grupul de părinți de pe Facebook.

„Aceasta hârtie s-a înmânat părinților la «porțile deschise» organizată de către una dintre școlile orașului. Ce trebuie să știe un copil înainte de a pași în școală. Neapărat și «numeralele». Observ că destui analfabeți funcțional din grup, habarniști de altfel în practică pedagogică și ce ține de o educație performanța, hăhăie ignorant. Din cauza acestui «trend», cadrele didactice au ajuns sa spună copiilor de pregătitoare că ele nu au timp să îi învețe literele, cifrele și cititul și să-și ia meditator. Că ele nu pot ține clasa în loc din cauza acestor copii. Dacă tot trâmbițați cu vremea voastră, as dori să îmi amintiți când se predau literele, cititul, scrisul «pe vremea mea».”, scrie sub fotografia care a stârnit revoltă.

Autoarea postării face referire la părinții care își învață copiii să citească și să scrie înainte să meargă la școală.

Documentul intitulat „Bagaj de cunoștințe” enumeră mai multe competențe pe care copiii ar trebui să le aibă înainte de a începe școala.

La capitolul limbaj, se menționează că elevul trebuie să folosească fraze complete și să „poată reproduce o poveste cunoscută”, dar și că trebuie să „știe diferența dintre literă și cuvânt”.

În zona de matematică, cerințele presupun ca un copil de șase ani  „recunoaște «numeralele» până la 10/31 și formele geometrice” și „realizează operații simple de adunare/scădere cu o unitate”.

Mulți părinți spun însă că este o greșeală de redactare faptul că în loc de „numere” este scris „numerale”. 

De asemenea, sunt menționate cerințe privind dezvoltarea emoțională și fizică, precum capacitatea de a se separa de părinți, de a recunoaște emoții sau de a ține corect creionul în mână.

Reacții împărțite în grupul de părinți

Mulți părinți consideră că astfel de cerințe sunt exagerate pentru vârsta copiilor și nu reflectă rolul real al clasei pregătitoare.

„Da, se pregătesc din grădiniță, e adevărat. Dar și “clasa pregătitoare” ar trebui să însemne ca îi pregătește pe copii de școală!”, scrie cineva.

„Adică să înțeleg că se exclud din start copiii din spectru, care nu recunosc bine emoțiile! Minunat! Nazismul modern.”, comentează un alt părinte.

„Când a început copilul meu școala, în 2019, învățătoarea a fost uimită (spre şocată) când a aflat ca unul dintre copii nu era alfabetizat. M-am distrat și mi-am amintit ca eu am fost dezavantajată în clasa I, fiind deja învățată de bunici să scriu…”, a povestit o altă mamă.

„Doamne ferește… pai atunci pe copiii mei i-ar considera retarzi! La grădiniță în Germania da, este un fel de „clasa pregătitoare ” dar nici vorbă de scris numere, figuri geometrice etc… astea le fac în clasa întâi”, scrie alt părinte.

Alții consideră că sunt lucruri pe care copilul trebuie să le învețe încă de la grădiniță. Sunt și persoane care consideră că aceste lucruri ar trebui „predate” de părinți.

„Sunt lucruri pe care copiii le exersează de la grupa mijlocie la grădiniță”, scrie o mamă.

„Clasa pregătitoare nu este grupa mare la grădiniță. Este primul an școlar din viața copiilor. Startul trebuie să fie foarte bun. Bineînțeles ca toți trebuie să îndeplinească toate condițiile de pe bilețelul înmânat. Foarte corect procedat. Învățătorul nu este educator. Dacă educatorul este bun, formează copii buni!  (..) Eu aș fi de acord și cu teme la pregătitoare, ca din clasa întâi  le va fi greu. Dar….programa este alta.”, consideră altcineva.

Autorul postării critică dur situația: „Au ajuns să spună copiilor de pregătitoare să își ia meditator. Că ele nu pot ține clasa în loc din cauza acestor copii”.

„Nu toți învață la grădiniță, nu toți au părinți care să-i învețe acasă. Programa școlară e clară în privința materiei predate în clasa pregătitoare.”, subliniază autoarea postării în comentarii.

În țara noastră, tot mai puțini copii români merg la grădiniță. Suntem pe ultimele locuri în UE la educația timpurie.

Ce spune programa oficială: nu trebuie să știe să citească

Conform recomandărilor Ministerul Educației, clasa pregătitoare nu este destinată copiilor care știu deja să scrie și să citească, ci este o etapă de tranziție între grădiniță și școală.

Accentul cade pe dezvoltarea generală a copilului, nu pe performanțe academice.

Ce trebuie să știe, de fapt, un copil de 6 ani

Specialiștii în educație subliniază că abilitățile de bază sunt mai importante decât cunoștințele teoretice. 

Astfel, copii ar trebui să știe, printre altele: 

  • să se îmbrace singuri
  • să își strângă lucrurile
  • să își aștepte rândul și să interacționeze cu alți copii
  • să formuleze propoziții simple
  • să poată asculta și înțelege o poveste
  • să își spună numele și vârsta
  • să numere până la 10
  • să recunoască forme și culori
  • să înțeleagă noțiuni simple (sus/jos, înainte/înapoi)
  • să se poată separa de părinți fără dificultăți majore
  • să își exprime emoțiile prin cuvinte

În timp ce unele cadre didcatice stabilesc standarde ridicate, specialiștii atrag atenția că rolul clasei pregătitoare este, în primul rând, unul de adaptare, nu de performanță academică.

Calendarul înscrierii în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2026–2027 a fost aprobat de Ministerul Educației.

