Matematica, materia cu cele mai multe note de 10 la BAC 2026

Matematica a fost materia la care elevii de liceu au reușit să obțină cele mai multe medii de zece la Bacalaureat 2026. În total, 45 de elevi au reușit să obțină media zece la BAC.

La proba obligatorie a profilului (E)c)) de la BAC 2026 au fost înregistrate 3.548 de note de 10. Dintre acestea, 2.289 de note maxime au fost la Matematică și 1.259 de note de zece la Istorie.

Matematica este astfel disciplina la care cei mai mulți elevi au reușit să obțină nota maximă la Bacalaureatul din acest an.

Peste 3.100 de note maxime la proba la alegere

La proba la alegere a profilului și specializării (E)d)) de la BAC 2026 au fost acordate 3.158 de note de 10.

Elevii au luat cele mai multe note maxime la examenul de BAC de la Logică, Biologie, Chimie și Informatică.

Clasamentul disciplinelor este următorul:

Logică și argumentare – 848 note de 10;

Biologie – 679;

Chimie – 531;

Informatică – 447;

Geografie – 345;

Fizică – 287;

Psihologie – 9;

Economie – 6;

Sociologie – 4;

Filosofie – 2.

Peste 450 de note de zece la Limba română

La proba scrisă la Limba și literatura română de la examenul de Bacalaureat au fost acordate 454 de note de 10.

La Limba și literatura maternă au fost înregistrate 34 de note maxime, dintre care: 27 la Limba maghiară; 5 la Limba germană și câte una la Limba sârbă și Limba slovacă.

45 de elevi au obținut media 10 la BAC 2026

În total, 45 de candidați au încheiat examenul de Bacalaureat cu media 10 înainte de contestații.

Rezultatele inițiale arată că 38 dintre aceștia sunt fete, iar 7 sunt băieți. Cele mai multe medii de 10 au fost înregistrate în București, urmat de Cluj și Iași.

Harta mediilor de zece la Bacalaureat 2026 Foto: Captură document Ministerul Educației

Rata de promovare la BAC 2026 este de 74,8% pentru toți candidații și de 79,7% pentru absolvenții promoției curente.

Au promovat, în total, 94.345 de candidați (90.263 de candidați din promoția curentă, respectiv 4.082 din promoțiile anterioare) din numărul celor 126.169 de candidați prezenți.

Rezultatele finale ale examenului vor fi afișate după soluționarea contestațiilor, iar statisticile se pot modifica.

Rezultatele pentru Bacalaureat 2026 au fost publicate pe edu.ro în jurul orei 9:00.

Rezultate BAC 2026 – toate lucrările au fost corectate!

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