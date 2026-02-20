„Nu mi-a fost niciodată atât de rușine că sunt profesor în această țară ca în timpul Guvernului Bolojan”, a scris și profesorul universitar Ștefan Baghiu pe Facebook, evidențiind dificultățile cu care se confruntă sistemul educațional din România. Profesorul a subliniat că, deși educația a fost mereu subfinanțată, reformele recente au adus situația la un nou nivel de frustrare.

Acesta a menționat eforturile depuse de-a lungul anilor pentru a dezvolta educația și cultura din România. „Am muncit enorm, alături de români și străini, pentru a crea conferințe, colocvii, arhive, reviste și un sistem aproape de la zero. A trebuit să aplicăm mereu la finanțări, să găsim resurse pentru a susține tinerii și pentru a lucra la un nivel european. Totul a fost greu, dar nu m-am simțit niciodată atât de rușinat ca acum.”

Criticile sunt îndreptate către reducerile bugetare recente. „Asta e marea viziune economică a României: tăieri de 200 de lei de la muzeografi, 300 de la profesori, 300 de la cei cu doctorate, 300 de la mamele care își cresc copiii. Nimic despre dezvoltare, nimic despre creștere”, a adăugat profesorul.

În postare, acesta a evidențiat că mulți profesori și cercetători din România s-au străduit să atingă standardele internaționale, publicând în reviste de top și construind instituții educaționale, fără un sprijin real din partea statului. „Am făcut cursuri ca în universitățile occidentale, dar studenții noștri continuă să nu aibă condiții reale de educație sau motive să spere”, a concluzionat acesta.

Indemnizația pentru titlul de doctor este, în lege, de 50% din salariul minim brut pe țară. Însă, în realitate, de șase ani, aceasta este plafonată la nivelul salariului minim din 2018, adică 1.900 de lei brut, după cum a scris Edupedu.ro. Asta înseamnă că indemnizația este înghețată la aproximativ 950 de lei brut pe lună, indiferent de creșterea salariului minim din ultimii ani.

Prin noua prevedere, suma ar scădea la 500 de lei brut. În termeni reali, aceasta înseamnă aproximativ 293 de lei net, după reținerea contribuțiilor sociale și a impozitului pe venit.

Cadrele didactice, personalul universitar, cercetătorii și funcționarii publici care dețin titlul de doctor sunt contrariați și indignați din cauza măsurii, în condițiile în care își desfășoară activitatea în domeniul pentru care au obținut titlul și au atribuții prevăzute explicit în fișa postului.

