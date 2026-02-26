Exerciții de tragere cu arma la liceu, pro și contra

Potrivit datelor, 48,1% dintre respondenți declară că sunt de acord cu organizarea unor exerciții de tragere pentru elevii de liceu, în timp ce 48,8% se declară împotrivă. Un procent de 2,9% spun că nu știu, iar 0,3% nu au răspuns. Practic, opinia publică este împărțită aproape perfect în două tabere, scrie Edupedu.

Cât despre analiza pe categorii, aceasta relevă diferențe semnificative. Astfel, bărbații susțin într-o proporție mai mare introducerea exercițiilor de tragere (54%) comparativ cu femeile (43%). În funcție de vârstă, sprijinul este cel mai ridicat în rândul persoanelor de peste 60 de ani (61%) și al celor între 45 și 59 de ani (53%). În schimb, tinerii între 18 și 29 de ani (64%) și cei între 30 și 44 de ani (64%) sunt majoritar împotrivă.

Cei mai mulți respondenți care sunt de acord cu introducerea exercițiilor de tras cu arma în licee sunt bărbații din mediul rural. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

Opinia românilor, influențată de nivelul de educație

Nivelul de educație joacă, de asemenea, un rol important. Aproape jumătate dintre persoanele cu studii primare (49%) și 52% dintre cele cu studii medii sunt de acord cu astfel de exerciții. În schimb, doar 37% dintre cei cu studii superioare susțin măsura, iar dintre cei care se opun, 62% au studii superioare.

La nivel teritorial, susținerea este mai ridicată în mediul rural (53%) și în orașele cu mai puțin de 90.000 de locuitori (50%). În București, doar 37% dintre respondenți sunt de acord, iar în marile orașe (peste 90.000 de locuitori) procentul este de 41%.

Exerciții de tragere cu arma la liceu, susținere mai mare în rândul votanților AUR

Pe criterii politice, 56% dintre votanții Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) susțin introducerea exercițiilor de tragere în licee. Proporția este de 52% în rândul votanților Partidul Social Democrat (PSD), 49% printre susținătorii Partidul Național Liberal (PNL) și 45% în rândul votanților Uniunea Salvați România (USR).

Autorii studiului arată că susținerea este mai pronunțată în rândul votanților AUR, al bărbaților, persoanelor de peste 45 de ani și al locuitorilor din mediul rural. Opoziția este mai puternică în rândul votanților USR, al femeilor, al tinerilor între 18 și 44 de ani, al persoanelor cu studii superioare, al bucureștenilor și al angajaților din sectorul privat.

Spre deosebire de exercițiile de tragere, alte măsuri testate în sondaj beneficiază de sprijin covârșitor. Astfel, 80,8% dintre respondenți sunt de acord cu organizarea unor cursuri pentru operatori de drone în licee și facultăți tehnice, iar 92,7% susțin cursurile de prim ajutor pentru persoanele între 15 și 60 de ani.

Românii, în marea lor majoritate, sunt de acord cu reintroducerea serviciului militar obligatoriu. Foto: Shutterstock

Cei mai mulți dintre români, de acord cu reintroducerea serviciului militar obligatoriu

În același sondaj, 67,1% dintre români se declară de acord cu introducerea serviciului militar obligatoriu, în timp ce 30,5% sunt împotrivă. Potrivit autorilor, este o creștere semnificativă față de mai 2015, când nivelul de susținere era de 58,4%.

Sunt mai favorabili reintroducerii serviciului militar obligatoriu votanții AUR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație primară și locuitorii din mediul rural. În schimb, opoziția este mai pronunțată în rândul persoanelor între 18 și 44 de ani, al celor cu studii superioare, al bucureștenilor și al angajaților din sectorul privat.

Metodologia cercetării

Sondajul a fost realizat de INSCOP Research la solicitarea New Strategy Center. Datele au fost colectate în perioada 28 ianuarie – 6 februarie 2026, prin metoda CATI (interviuri telefonice). Volumul eșantionului a fost de 1.100 de persoane, reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Marja maximă de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

