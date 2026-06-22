Ar putea pune probleme nu neapărat din cauza lexicului, cât din cauza situațiilor complexe pe care Sârbu știe să le concentreze în puține cuvinte.

Întrebarea pentru mini-textul argumentativ de la exercițiul 8, primul calup, cere și ea atenție sporită, pentru că solicită o opinie în legătură cu momentul copilăriei ca sursă de inspirație (!) pentru scrierea unui text. Câți copii scriu astăzi texte literare despre ceva, orice? Teoretic, argumentul trebuie să cuprindă și o trimitere la interviul cu Ioana Pârvulescu, nici el prea accesibil pentru un copil de clasa a 8-a.

Exercițiul 5 din calupul de gramatică poate pune probleme pentru că trebuie depistate trei valori morfologice ale lui ”o” (articol, pronume, numeral). Iar la exercițiul 8, ca de obicei, sunt întinse capcane cu diverse cuvinte pe care majoritatea populației le scrie punând aiurea ”i”-urile de final. ”A ști” la conjunctiv („să știi”), pluralul de la zimbru (zimbri) sau „pădure” la genitiv („pădurii”) vor face ravagii.

În fine, cerința de caracterizare a personajului pare banală, dar poate pune probleme dacă textul lui Sîrbu nu e înțeles cum trebuie.

Ce trebuie să înțelegem e că mulți copii pot, de fapt, rezolva mare parte din subiect și fără să înțeleagă mare lucru din text. Sunt acei elevi care sunt băgați în programe intensive de antrenament. De aceea se fac isteric meditații și se învață șabloane.

Șabloanele pot asigura o bună parte din punctaj. E o realitate tristă, dar e o realitate generată de un test mult prea standardizat.

Competiția acerbă pe puține locuri în licee foarte bune completează situația nefericită. De aceea acest, examen și poate pune probleme mai ales în funcție de cine își permite sau nu meditații. Și tot de aceea, pentru mulți profesori, clasa a 8-a devine un coșmar în care trebuie repetat până la greață câte un șablon salvator.

Aș face o previziune. În fiecare an, vedem o groapă imensă între mediile de peste 7 și mediile sub 5. Avem foarte puțini elevi la mijloc. Anul acesta, acea „groapă” va fi și mai mare.

*Costi Rogozanu este profesor de limba și literatura română la Colegiul Național „Unirea” din Focșani.

Vezi pe Libertatea subiectele la română la Evaluarea Națională 2026!

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