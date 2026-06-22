Exercițiul 5 de la gramatică este dificil pentru cei mai mulți dintre elevi care trebuie să distingă între nuanțe morfologice: când e ”un” articol, când e numeral? În cazul nostru, e numeral.

Genitivul lui ”broască” (”broaștei”) s-ar putea să genereze un lung șir de perle. În continuare, acest test mai mult vânează posibile încurcături decât să vizeze competențe reale de gramatică.

În fine, subiectul al II-lea a propus realizarea unui rezumat al textului semnat de Niculescu. În ultimii zece ani, rezumatul a tot fost prezent în subiectele de la Evaluarea Națională. Rezumatul e un exercițiu ușor aparent, dar care necesită mult lucru repetitiv acasă (să știi să folosești timpuri verbale cum trebuie, mai ales prezent, să selectezi doar esențialul). Principala greșeală pe care elevii o fac este aceea de a prelua formulările autorului în rezumat. Aici se pierd cele mai multe puncte.

Ce trebuie să înțelegem e că mulți copii pot, de fapt, rezolva mare parte din subiect și fără să înțeleagă mare lucru din text. Sunt acei elevi care sunt băgați în programe intensive de antrenament. De aceea se fac isteric meditații și se învață șabloane.

Șabloanele pot asigura o bună parte din punctaj. E o realitate tristă, dar e o realitate generată de un test mult prea standardizat.

Competiția acerbă pe puține locuri în licee foarte bune completează situația nefericită. De aceea acest, examen și poate pune probleme mai ales în funcție de cine își permite sau nu meditații. Și tot de aceea, pentru mulți profesori, clasa a 8-a devine un coșmar în care trebuie repetat până la greață câte un șablon salvator.

Aș face o previziune. În fiecare an, vedem o groapă imensă între mediile de peste 7 și mediile sub 5. Avem foarte puțini elevi la mijloc. Anul acesta, acea „groapă” va fi și mai mare.

*Costi Rogozanu este profesor de limba și literatura română la Colegiul Național „Unirea” din Focșani.

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