Conform comunicatului emis de UBB, universitatea clujeană a fost clasată pe poziţia 248 la nivel european, situându-se în primele 25,8% din cele 958 de instituţii de învăţământ superior evaluate.

„Dincolo de faptul că în acest ranking UBB şi-a îmbunătăţit an de an poziţia, aşa cum am mai spus public, rankingurile sunt «proxy» utile, nu evaluări comprehensive ale unei universităţi. În acest sens, pentru mine este util să observ că, în general, universităţile din Europa de Est care sunt în faţa UBB sunt universităţi comprehensive care au şi o componentă biomedicală sau universităţi tehnice”, a declarat rectorul UBB, prof. univ. dr. psih. Daniel David.

Rectorul a mai precizat că evoluţia academică a universităţii nu are ca scop principal urcarea în clasamente, ci „dezvoltarea caracterului comprehensiv al instituţiei, în beneficiul educaţiei studenţilor şi al generării cunoaşterii”.

Potrivit clasamentului 1.000 QS World University Rankings 2026, publicat anul trecut, Universitatea Babeș- Bolyai din Cluj-Napoca și Universitatea București sunt la egalitate. Punctajele obținute de cele două instituții de învățământ sunt cele mai ridicate din țară, însă la capitolul reputație academică, Clujul bate Capitala.

În clasamentul Times Higher Education 2026, doar Academia de Studii Economice București și Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila București au reușit să se plaseze în top 1000. UBB Cluj a ocupat poziția 1201-1500 în acest clasament.

Clasamentul QS este recunoscut la nivel internaţional pentru metodologia sa complexă, utilizând o gamă variată de criterii şi indicatori pentru a evalua performanţele universităţilor.

