O schimbare de paradigmă: de la „escape” la strategie profesională

O analiză realizată de IntegralEdu, care acoperă perioada 2021–2026 în România și alte cinci țări din Europa de Sud-Est, indică o schimbare de paradigmă în mobilitatea educațională. Tinerii aleg tot mai diversificat destinațiile universitare, își maturizează opțiunile academice și privesc experiența internațională ca pe o investiție strategică în carieră.

Potrivit datelor analizate, studiile în străinătate nu mai sunt percepute ca o formă de ruptură față de sistemul românesc, ci ca o extensie firească a parcursului educațional.

„Din toată experiența noastră internațională am observat că studiul în străinătate nu mai este un fenomen de tip «escape» pentru tinerii români sau cei din țările vecine. În ultimii ani, a devenit un fapt firesc, care nu mai este perceput în antiteză cu educația universitară autohtonă”, explică Alexandra Bădescu, Deputy General Manager IntegralEdu.

Aceasta subliniază că motivația elevilor și a familiilor s-a schimbat radical: „Este o schimbare de paradigmă la nivelul tinerilor care își doresc deschidere socială globală și lărgirea orizontului profesional după absolvire. Mulți dintre aceștia chiar se întorc acasă cu viziuni și abordări profesionale total schimbate, după experiența educațională și socială internațională.”

La nivel regional (sud-estul Europei) evoluția aplicațiilor tinerilor pentru studii internaționale este marcată în tabelul de mai jos:

Studenții români, atrași de studii universitare în Olanda și tabere educaționale în China și Japonia. Specialist: „S-au schimbat percepțiile, iar educația în afară începe să devină o normalitate”

Olanda rămâne lider, dar diversificarea este evidentă

Analiza a datelor pe ultimii 5 ani arată că, pentru tinerii români, Olanda continuă să fie destinația dominantă, cu peste 49% din totalul aplicațiilor, urmată de Marea Britanie, aproximativ 11% și Germania, 3%.

Totuși, datele IntegralEdu arată o diversificare clară a alegerilor, cu creșteri pentru Italia, Spania, Belgia și Franța, în timp ce Danemarca și UK înregistrează scăderi post-Brexit. Chiar dacă rămâne în top, ca destinație educațională, Olanda marchează o diminuare aplicațiilor de la 56% în 2021 la 36% în 2025, însă se așteaptă o revenire în următorul interval de timp.

La nivel regional, scăderea interesului pentru UK și Olanda este compensată de creșterea pentru Italia, Spania și Belgia. În același timp, Grecia și Cipru devin opțiuni relevante pentru programele de medicină, oferind infrastructură modernă și acces la spitale internaționale.

„Vedem o diversificare clară a alegerilor. Tinerii analizează mai atent raportul dintre calitatea programului, costuri, oportunități de carieră și experiența internațională în ansamblu”, punctează Alexandra Bădescu.

Studenții români, atrași de studii universitare în Olanda și tabere educaționale în China și Japonia. Specialist: „S-au schimbat percepțiile, iar educația în afară începe să devină o normalitate”

Domenii stabile, dar cu semne de maturizare

În privința specializărilor, datele arată o constanță remarcabilă: Business & Management și Computer Science alternează prima poziție între 2021 și 2025.

În 2024 și 2025 apar însă noi domenii în top 5 – Medicina/Health Sciences și Arhitectura – semnalând o maturizare a alegerilor academice.

„Vedem cum tinerii sunt tot mai orientați către discipline care le permit să dezvolte competențe practice, relevante pe piața internațională. Computer Science și Business/Management continuă să domine, dar intrarea Medicinei și a Arhitecturii în top 5 arată maturizarea opțiunilor educaționale”, afirmă Alexandra Bădescu.

Ea subliniază și interesul pentru interdisciplinaritate: „Elevii apreciază programele care combină teoria cu aplicarea practică și care oferă o legătură clară între studii și viitoarea carieră.”

Consultanța specializată, diferența dintre informare și strategie

În contextul unei piețe educaționale tot mai complexe, IntegralEdu insistă asupra rolului consultanței personalizate.

„Este foarte important ca tot procesul admiterii să se realizeze cu consultanți specializați și nu pe baza documentărilor personale pe internet sau a recomandărilor primite de la cunoscuți”, avertizează Alexandra Bădescu.

Potrivit acesteia, procesul complet de consultanță presupune:

  • alegerea și conectarea cu universitatea potrivită;
  • sprijin pentru accesarea burselor;
  • workshop-uri de dezvoltare personală;
  • comunicare constantă pe tot parcursul admiterii.

„Prin intermediul consultanților educaționali, rata de succes pentru o admitere în străinătate poate ajunge la 100%. Familiile apreciază faptul că procesul devine mai clar și mai organizat, având un sprijin practic de la documentație până la orientarea în alegerea instituțiilor și programelor potrivite”, a mai precizat Alexandra Bădescu.

Taberele educaționale în SUA și Asia

Transformări semnificative se observă și în zona taberelor educaționale internaționale. Dacă între 2021 și 2023 piața din România era dominată de Marea Britanie (54–63%), începând cu 2024 se conturează o diversificare accelerată.

Statele Unite cresc puternic, ajungând la aproape 30% în 2025, iar Japonia devine una dintre destinațiile cu cea mai rapidă ascensiune, depășind 28% în 2026. În același timp, China apare ca nouă opțiune în portofoliu.

Top 5 destinații tabere educaționale 2021-2026 – România

1.UK (43%);

2.USA (11%);

3.Elveția (11%);

4.Germania (9%) ;

5.Japonia (8%)

Top 5 destinații tabere educaționale 2021-2026 – țări Europa de Sud-Est

1.UK (34%);

2.Germania (13%);

3.Elveția (12%);

4.Spania (10%);

5.USA (7%);

„În cazul programelor din Regatul Unit se observă o schimbare de profil. În ultimii doi ani predomină taberele academice tematice, programele sportive și cele de tip internship, toate construite pe baza limbii engleze. Cererea nu mai vizează exclusiv perfecționarea limbii, ci experiențe educaționale specializate, cu valoare adăugată clară pentru parcursul academic”, explică Raluca Niculae, Manager Departament Tabere și Licee.

Comparativ cu restul țărilor din Europa de Sud-Est, România a fost mai dependentă de UK, însă reechilibrarea din ultimii ani indică o maturizare accelerată a pieței.

Educația internațională, investiție pe termen lung

Analiza pe cinci ani arată că mobilitatea educațională internațională a intrat într-o etapă de maturitate. Destinațiile se diversifică, domeniile se rafinează, iar familiile tratează decizia studiilor în străinătate ca pe o investiție strategică.

„Dezvoltarea noastră internațională și contactul permanent cu instituțiile de prestigiu din lume ne permit să fim un partener de încredere pentru orice tânăr care vrea să studieze în străinătate”, conchide Alexandra Bădescu.

World Education Fair 2026

Pe 28 februarie 2026, IntegralEdu organizează la București World Education Fair, la Radisson Blu Hotel, unde peste 40 de universități internaționale vor prezenta sute de programe de studiu. Evenimente locale sunt programate pe 26 și 27 februarie la Timișoara și Cluj.

„World Education Fair este locul unde datele și tendințele în educație se transformă în opțiuni concrete, iar fiecare participant primește consultanță personalizată și vizibilitate completă asupra oportunităților internaționale”, declară Alexandra Bădescu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea – Monden: Ce a făcut Teo Trandafir cu banii câștigați la Pro TV | Unde se va filma noul sezon „Asia Express”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Oh, la la!!! Brigitte Macron lovește din nou! Ținuta ei i-a pus pe jar pe criticii de modă, iar comentariile au curs după ce Prima Doamnă a Franței a apărut în public așa. Ce pantaloni a purtat profesoara în vârstă de 72 de ani. La asta chiar că nu se aștepta nimeni
Viva.ro
Oh, la la!!! Brigitte Macron lovește din nou! Ținuta ei i-a pus pe jar pe criticii de modă, iar comentariile au curs după ce Prima Doamnă a Franței a apărut în public așa. Ce pantaloni a purtat profesoara în vârstă de 72 de ani. La asta chiar că nu se aștepta nimeni
Război total pe moștenirea lui Mihai Șora, la 3 ani de la moartea lui. Copiii și văduva filosofului au ajuns să se lupte în instanță. Luiza Șora avea doar 40 de ani când s-a căsătorit cu regretatul om de cultură, iar el avea 98! Ce detalii din intimitatea familiei au ieșit la iveală, după moartea lui
Unica.ro
Război total pe moștenirea lui Mihai Șora, la 3 ani de la moartea lui. Copiii și văduva filosofului au ajuns să se lupte în instanță. Luiza Șora avea doar 40 de ani când s-a căsătorit cu regretatul om de cultură, iar el avea 98! Ce detalii din intimitatea familiei au ieșit la iveală, după moartea lui
Tragedie în familia celebrului Martin Short. Katherine, fiica actorului a murit la 42 de ani. Care este cauza decesului și ce au dezvăluit anchetatorii
Elle.ro
Tragedie în familia celebrului Martin Short. Katherine, fiica actorului a murit la 42 de ani. Care este cauza decesului și ce au dezvăluit anchetatorii
gsp
„Vă spun suma netă! Nu e normal”. Ce pensie are Marin Condescu, fostul boss de la Pandurii, condamnat în 2018 pentru delapidare
GSP.RO
„Vă spun suma netă! Nu e normal”. Ce pensie are Marin Condescu, fostul boss de la Pandurii, condamnat în 2018 pentru delapidare
Legătura lui Florin Salam cu echipa anchetată pentru trucare de meciuri » Cine e omul cu banii la CS Păulești
GSP.RO
Legătura lui Florin Salam cu echipa anchetată pentru trucare de meciuri » Cine e omul cu banii la CS Păulești
Parteneri
VOROPCHIEVICI,veste rară: Până pe 28 februarie, GHINIONUL SE SPULBERĂ! Pentru 3 zodii se deschid porți largi de belșug, banii vin cu nemiluita, iar necazurile se topesc ca zăpada
Libertateapentrufemei.ro
VOROPCHIEVICI,veste rară: Până pe 28 februarie, GHINIONUL SE SPULBERĂ! Pentru 3 zodii se deschid porți largi de belșug, banii vin cu nemiluita, iar necazurile se topesc ca zăpada
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Avantaje.ro
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Ramona Olaru, de nerecunoscut! Imaginile șocante pe care vedeta de la Neatza le vrea uitate. Cum arăta la debut, cu ochelari și păr creț: „Ea e?!”
Tvmania.ro
Ramona Olaru, de nerecunoscut! Imaginile șocante pe care vedeta de la Neatza le vrea uitate. Cum arăta la debut, cu ochelari și păr creț: „Ea e?!”

Alte știri

Armata de geți, sarmați, daci, roxolani este în război cu armata dacilor suveraniști: „Nu-s autentici, ne-au murdărit Dacia noastră!”
Știri România 19:00
Armata de geți, sarmați, daci, roxolani este în război cu armata dacilor suveraniști: „Nu-s autentici, ne-au murdărit Dacia noastră!”
Victimele violenței domestice vor fi anunțate înainte de expirarea ordinelor de protecție. Primăriile, obligate să le informeze
Știri România 18:32
Victimele violenței domestice vor fi anunțate înainte de expirarea ordinelor de protecție. Primăriile, obligate să le informeze
Parteneri
Cât costă o garsonieră de 11 metri pătrați din Cluj-Napoca: are baia pe casa scării
Adevarul.ro
Cât costă o garsonieră de 11 metri pătrați din Cluj-Napoca: are baia pe casa scării
Acuzații scandaloase după înmormântarea lui Marian Spînu, jandarmul mort în timpul misiunii, la doar 40 de ani. Un coleg rupe tăcerea, iar cazul arată ceva mult mai grav: „Ordinul e clasificat”
Fanatik.ro
Acuzații scandaloase după înmormântarea lui Marian Spînu, jandarmul mort în timpul misiunii, la doar 40 de ani. Un coleg rupe tăcerea, iar cazul arată ceva mult mai grav: „Ordinul e clasificat”
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Un-doi cu Leo Grozavu și Sebastian Mailat, tandemul care a dus Botoșaniul pe primul loc
Un-doi cu Leo Grozavu și Sebastian Mailat, tandemul care a dus Botoșaniul pe primul loc
Parteneri
„Sunteți niște scorpii negre la suflet” Mesajul dur transmis de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată pentru ținuta purtată la balul Bridgerton: „Cele mai jignitoare comentarii...”
Elle.ro
„Sunteți niște scorpii negre la suflet” Mesajul dur transmis de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată pentru ținuta purtată la balul Bridgerton: „Cele mai jignitoare comentarii...”
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției
Viva.ro
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției

Monden

Artistul din România pe care Dan Negru îl roagă public să lanseze mai puține melodii: „Unul dintre cei lansați la «Next Star»”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:29
Artistul din România pe care Dan Negru îl roagă public să lanseze mai puține melodii: „Unul dintre cei lansați la «Next Star»”
Gabriela Cristea s-a afișat pe contul de socializare cu părul scurt. Ce le-a transmis fanilor . „Am râs cu lacrimi”
Stiri Mondene 17:00
Gabriela Cristea s-a afișat pe contul de socializare cu părul scurt. Ce le-a transmis fanilor . „Am râs cu lacrimi”
Parteneri
Vila de lux: Cum arăta casa Geaninei Ilieș: Imagini spectaculoase din dressingul și livingul vedetei Antena Stars
TVMania.ro
Vila de lux: Cum arăta casa Geaninei Ilieș: Imagini spectaculoase din dressingul și livingul vedetei Antena Stars
Şoferii care nu îşi plătesc amenzile vor rămâne fără permis câte o zi pentru fiecare 50 de lei restanţi
ObservatorNews.ro
Şoferii care nu îşi plătesc amenzile vor rămâne fără permis câte o zi pentru fiecare 50 de lei restanţi
Viata bate filmul! Unul dintre granzii Romaniei, implicat in cel mai mare scandal amoros al anului!! 35 de ani de mariaj, aproape 14 ani de relație paralelă, acuzații publice și fotografii personale care au aprins internetul
Libertateapentrufemei.ro
Viata bate filmul! Unul dintre granzii Romaniei, implicat in cel mai mare scandal amoros al anului!! 35 de ani de mariaj, aproape 14 ani de relație paralelă, acuzații publice și fotografii personale care au aprins internetul
Parteneri
Trei fotbaliști faimoși au apărut la cea mai îndrăzneață prezentare a anului! Imaginile fac înconjurul internetului
GSP.ro
Trei fotbaliști faimoși au apărut la cea mai îndrăzneață prezentare a anului! Imaginile fac înconjurul internetului
Cel mai medaliat sportiv olimpic din istorie, mărturisire crudă: „Nu vreau ca fiii mei să treacă prin ce am trecut eu”
GSP.ro
Cel mai medaliat sportiv olimpic din istorie, mărturisire crudă: „Nu vreau ca fiii mei să treacă prin ce am trecut eu”
Parteneri
Mecanismul EastInvest, de sprijin pentru România și alte 8 țări din UE, lansat joi la Bruxelles
Mediafax.ro
Mecanismul EastInvest, de sprijin pentru România și alte 8 țări din UE, lansat joi la Bruxelles
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Redactia.ro
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
S-a stins din viață Liviu Laurențiu, un îndrăgit profesor și fost director din Satu Mare
KanalD.ro
S-a stins din viață Liviu Laurențiu, un îndrăgit profesor și fost director din Satu Mare

Politic

Judecătorii îi cer lui Nicuşor Dan să nu promulge legea care le taie pensiile speciale și îl atacă pe Bolojan: „Mentalitate stalinistă”
Politică 14:52
Judecătorii îi cer lui Nicuşor Dan să nu promulge legea care le taie pensiile speciale și îl atacă pe Bolojan: „Mentalitate stalinistă”
Un consilier al lui Ilie Bolojan vrea referendum pentru unirea Ilfov - București: „Desfiinţarea CJ Ilfov ar aduce economii semnificative”
Politică 09:58
Un consilier al lui Ilie Bolojan vrea referendum pentru unirea Ilfov – București: „Desfiinţarea CJ Ilfov ar aduce economii semnificative”
Parteneri
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
ZiaruldeIasi.ro
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
Ce diferență de vârstă este, de fapt, între Sandra Izbașa și soțul său, Răzvan, de la Power Couple. Campioana olimpică este mai mare
Fanatik.ro
Ce diferență de vârstă este, de fapt, între Sandra Izbașa și soțul său, Răzvan, de la Power Couple. Campioana olimpică este mai mare
Cum poți ajunge să-ți pierzi vederea din cauza unui tatuaj
Spotmedia.ro
Cum poți ajunge să-ți pierzi vederea din cauza unui tatuaj