O schimbare de paradigmă: de la „escape” la strategie profesională

O analiză realizată de IntegralEdu, care acoperă perioada 2021–2026 în România și alte cinci țări din Europa de Sud-Est, indică o schimbare de paradigmă în mobilitatea educațională. Tinerii aleg tot mai diversificat destinațiile universitare, își maturizează opțiunile academice și privesc experiența internațională ca pe o investiție strategică în carieră.

Potrivit datelor analizate, studiile în străinătate nu mai sunt percepute ca o formă de ruptură față de sistemul românesc, ci ca o extensie firească a parcursului educațional.

„Din toată experiența noastră internațională am observat că studiul în străinătate nu mai este un fenomen de tip «escape» pentru tinerii români sau cei din țările vecine. În ultimii ani, a devenit un fapt firesc, care nu mai este perceput în antiteză cu educația universitară autohtonă”, explică Alexandra Bădescu, Deputy General Manager IntegralEdu.

Aceasta subliniază că motivația elevilor și a familiilor s-a schimbat radical: „Este o schimbare de paradigmă la nivelul tinerilor care își doresc deschidere socială globală și lărgirea orizontului profesional după absolvire. Mulți dintre aceștia chiar se întorc acasă cu viziuni și abordări profesionale total schimbate, după experiența educațională și socială internațională.”

La nivel regional (sud-estul Europei) evoluția aplicațiilor tinerilor pentru studii internaționale este marcată în tabelul de mai jos:

Olanda rămâne lider, dar diversificarea este evidentă

Analiza a datelor pe ultimii 5 ani arată că, pentru tinerii români, Olanda continuă să fie destinația dominantă, cu peste 49% din totalul aplicațiilor, urmată de Marea Britanie, aproximativ 11% și Germania, 3%.

Totuși, datele IntegralEdu arată o diversificare clară a alegerilor, cu creșteri pentru Italia, Spania, Belgia și Franța, în timp ce Danemarca și UK înregistrează scăderi post-Brexit. Chiar dacă rămâne în top, ca destinație educațională, Olanda marchează o diminuare aplicațiilor de la 56% în 2021 la 36% în 2025, însă se așteaptă o revenire în următorul interval de timp.

La nivel regional, scăderea interesului pentru UK și Olanda este compensată de creșterea pentru Italia, Spania și Belgia. În același timp, Grecia și Cipru devin opțiuni relevante pentru programele de medicină, oferind infrastructură modernă și acces la spitale internaționale.

„Vedem o diversificare clară a alegerilor. Tinerii analizează mai atent raportul dintre calitatea programului, costuri, oportunități de carieră și experiența internațională în ansamblu”, punctează Alexandra Bădescu.

Domenii stabile, dar cu semne de maturizare

În privința specializărilor, datele arată o constanță remarcabilă: Business & Management și Computer Science alternează prima poziție între 2021 și 2025.

În 2024 și 2025 apar însă noi domenii în top 5 – Medicina/Health Sciences și Arhitectura – semnalând o maturizare a alegerilor academice.

„Vedem cum tinerii sunt tot mai orientați către discipline care le permit să dezvolte competențe practice, relevante pe piața internațională. Computer Science și Business/Management continuă să domine, dar intrarea Medicinei și a Arhitecturii în top 5 arată maturizarea opțiunilor educaționale”, afirmă Alexandra Bădescu.

Ea subliniază și interesul pentru interdisciplinaritate: „Elevii apreciază programele care combină teoria cu aplicarea practică și care oferă o legătură clară între studii și viitoarea carieră.”

Consultanța specializată, diferența dintre informare și strategie

În contextul unei piețe educaționale tot mai complexe, IntegralEdu insistă asupra rolului consultanței personalizate.

„Este foarte important ca tot procesul admiterii să se realizeze cu consultanți specializați și nu pe baza documentărilor personale pe internet sau a recomandărilor primite de la cunoscuți”, avertizează Alexandra Bădescu.

Potrivit acesteia, procesul complet de consultanță presupune:

alegerea și conectarea cu universitatea potrivită;



sprijin pentru accesarea burselor;



workshop-uri de dezvoltare personală;



comunicare constantă pe tot parcursul admiterii.



„Prin intermediul consultanților educaționali, rata de succes pentru o admitere în străinătate poate ajunge la 100%. Familiile apreciază faptul că procesul devine mai clar și mai organizat, având un sprijin practic de la documentație până la orientarea în alegerea instituțiilor și programelor potrivite”, a mai precizat Alexandra Bădescu.

Taberele educaționale în SUA și Asia

Transformări semnificative se observă și în zona taberelor educaționale internaționale. Dacă între 2021 și 2023 piața din România era dominată de Marea Britanie (54–63%), începând cu 2024 se conturează o diversificare accelerată.

Statele Unite cresc puternic, ajungând la aproape 30% în 2025, iar Japonia devine una dintre destinațiile cu cea mai rapidă ascensiune, depășind 28% în 2026. În același timp, China apare ca nouă opțiune în portofoliu.

Top 5 destinații tabere educaționale 2021-2026 – România

1.UK (43%);

2.USA (11%);

3.Elveția (11%);

4.Germania (9%) ;

5.Japonia (8%)

Top 5 destinații tabere educaționale 2021-2026 – țări Europa de Sud-Est

1.UK (34%);

2.Germania (13%);

3.Elveția (12%);

4.Spania (10%);

5.USA (7%);

„În cazul programelor din Regatul Unit se observă o schimbare de profil. În ultimii doi ani predomină taberele academice tematice, programele sportive și cele de tip internship, toate construite pe baza limbii engleze. Cererea nu mai vizează exclusiv perfecționarea limbii, ci experiențe educaționale specializate, cu valoare adăugată clară pentru parcursul academic”, explică Raluca Niculae, Manager Departament Tabere și Licee.

Comparativ cu restul țărilor din Europa de Sud-Est, România a fost mai dependentă de UK, însă reechilibrarea din ultimii ani indică o maturizare accelerată a pieței.

Educația internațională, investiție pe termen lung

Analiza pe cinci ani arată că mobilitatea educațională internațională a intrat într-o etapă de maturitate. Destinațiile se diversifică, domeniile se rafinează, iar familiile tratează decizia studiilor în străinătate ca pe o investiție strategică.

„Dezvoltarea noastră internațională și contactul permanent cu instituțiile de prestigiu din lume ne permit să fim un partener de încredere pentru orice tânăr care vrea să studieze în străinătate”, conchide Alexandra Bădescu.

World Education Fair 2026

Pe 28 februarie 2026, IntegralEdu organizează la București World Education Fair, la Radisson Blu Hotel, unde peste 40 de universități internaționale vor prezenta sute de programe de studiu. Evenimente locale sunt programate pe 26 și 27 februarie la Timișoara și Cluj.

„World Education Fair este locul unde datele și tendințele în educație se transformă în opțiuni concrete, iar fiecare participant primește consultanță personalizată și vizibilitate completă asupra oportunităților internaționale”, declară Alexandra Bădescu.