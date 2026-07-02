Subiecte BAC Informatică 2026. Astăzi are loc proba scrisă la Informatică la Bacalaureat

În cadrul examenului de Bacalaureat 2026, Informatica are statutul de disciplină opţională fiind susţinută la proba E. d), în funcţie de filieră, profil şi specializare.

Proba de Informatică este împărțită în două variante, în funcție de limbajul de programare studiat în liceu: C/C++ și Pascal. La înscriere, fiecare candidat și-a exprimat opțiunea pentru unul dintre cele două limbaje, iar subiectele sunt concepute conform programei oficiale aprobate de Ministerul Educației.

Examenul verifică atât cunoștințele teoretice despre algoritmi și structuri de date, cât și capacitatea de a analiza programe corecte și eficiente. Toate subiectele sunt obligatorii, iar rezolvarea lor în întregime este esențială pentru obținerea unui punctaj cât mai mare. Lucrarea este evaluată din 100 de puncte, dintre care 10 puncte sunt acordate din oficiu. Timpul efectiv de lucru pentru a rezolva subiectele este de trei ore.

Libertatea va publica în curând subiectele la informatică de la Bacalaureat 2026.

Modele de subiecte la Informatică pentru Bacalaureat 2026

Înainte de proba propriu-zisă de examen, elevii s-au putut pregăti pentru Bacalaureat rezolvând modele de subiecte la Informatică pe care le-au avut la dispoziție ca în fiecare an.

Modele de subiecte la Informatică pentru Bacalaureat 2026Descarcă

Modele de subiecte la Informatică pentru Bacalaureat 2026Descarcă

Modele de subiecte la Informatică pentru Bacalaureat 2026Descarcă

Modele de subiecte la Informatică pentru Bacalaureat 2026Descarcă

Barem de corectare a subiectelor la Informatică pentru Bac 2026

Barem de corectare a subiectelor la Informatică pentru Bac 2026Descarcă

Barem de corectare a subiectelor la Informatică pentru Bac 2026Descarcă

Programă Informatică Bac 2026 -specializarea mate-info

Programa de examen a fost realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare. Subiectele pentru examenul de bacalaureat 2026 au fost elaborate în baza prezentei programe şi nu vizează conţinutul unui manual anume.

Competențe de evaluat

– construirea algoritmilor corespunzători unor prelucrări elementare şi reprezentarea lor prin intermediul programelor pseudocod şi programelor scrise în limbaj de programare (Pascal sau C/C++, la alegere);
– analiza rezolvării unei probleme prin urmărirea evoluţiei valorilor variabilelor prelucrate de algoritmul corespunzător;
– abstractizarea rezolvării prin construirea unor algoritmi echivalenţi;
– identificarea şi utilizarea tipurilor de date predefinite specifice unui limbaj de programare;
– definirea şi utilizarea unor tipuri de date proprii;
– identificarea şi utilizarea operatorilor predefiniţi elementari;
– identificarea şi utilizarea subprogramelor predefinite elementare;
– identificarea şi utilizarea regulilor sintactice specifice limbajului de programare studiat;
– definirea şi apelul unor subprograme proprii cu înţelegerea mecanismelor de transfer prin intermediul parametrilor;
– identificarea proprietăţilor unor structuri de date necesare în rezolvarea problemelor cu ajutorul calculatorului şi utilizarea unor modele de memorare a acestora;
– organizarea datelor ce intervin în rezolvarea unei probleme utilizând structuri de date adecvate;
– organizarea etapelor de prelucrare ce formează un algoritm utilizând structuri de control şi module de program;
– folosirea unor metode sistematice de rezolvare pentru probleme de generare;
– analiza unor algoritmi echivalenţi de rezolvare a unei probleme în vederea alegerii algoritmului optim.

Conținuturi

1.Algoritmi

1.1. Noţiunea de algoritm, caracteristici
1.2. Date, variabile, expresii, operaţii
1.3. Structuri de bază (liniară, alternativă şi repetitivă)
1.4. Descrierea algoritmilor (programe pseudocod)

2.Elementele de bază ale unui limbaj de programare (Pascal sau C, la alegere)

2.1. Vocabularul limbajului
2.2. Constante. Identificatori
2.3. Noţiunea de tip de dată. Operatori aritmetici, logici, relaţionali
2.4. Definirea tipurilor de date
2.5. Variabile. Declararea variabilelor
2.6. Definirea constantelor
2.7. Structura programelor. Comentarii
2.8. Expresii. Instrucţiunea de atribuire
2.9. Citirea/scrierea datelor
2.10. Structuri de control (instrucţiunea compusă, structuri alternative şi repetitive)

3.Subprograme predefinite

3.1. Subprograme. Mecanisme de transfer prin intermediul parametrilor
3.2. Proceduri şi funcţii predefinite

  1. Tipuri structurate de date

4.1. Tipul tablou
4.2. Tipul şir de caractere – operatori, proceduri şi funcţii predefinite pentru: citire, afişare, concatenare,
căutare, extragere, inserare, eliminare şi conversii (şir  valoare numerică)
4.3. Tipul înregistrare

  1. Fişiere text

5.1. Fişiere text. Tipuri de acces
5.2. Proceduri şi funcţii predefinite pentru fişiere text

  1. Algoritmi elementari

6.1. Probleme care operează asupra cifrelor unui număr
6.2. Divizibilitate. Numere prime. Algoritmul lui Euclid
6.3. Şirul lui Fibonacci. Calculul unor sume cu termenul general dat
6.4. Determinare minim/maxim
6.5. Metode de ordonare (metoda bulelor, inserţiei, selecţiei, numărării)
6.6. Interclasare
6.7. Metode de căutare (secvenţială, binară)
6.8. Analiza complexităţii unui algoritm (considerând criteriile de eficienţă durata de executare şi spaţiu de memorie utilizat)

  1. Subprograme definite de utilizator

7.1. Proceduri şi funcţii

– declarare şi apel
– parametri formali şi parametri efectivi
– parametri transmişi prin valoare, parametri transmişi prin referinţă
– variabile globale şi variabile locale, domeniu de vizibilitate
7.2. Proiectarea modulară a rezolvării unei probleme

  1. Recursivitate

8.1. Prezentare generală
8.2. Proceduri şi funcţii recursive

  1. Metoda backtracking (iterativă sau recursivă)

9.1. Prezentare generală
9.2. Probleme de generare. Oportunitatea utilizării metodei backtracking

  1. Generarea elementelor combinatoriale

10.1. Permutări, aranjamente, combinări
10.2. Produs cartezian, submulţimi

  1. Grafuri

11.1. Grafuri neorientate
– terminologie (nod/vârf, muchie, adiacenţă, incidenţă, grad, lanţ, lanţ elementar, ciclu, ciclu elementar, lungime, subgraf, graf parţial)
– proprietăţi (conex, componentă conexă, graf complet, hamiltonian, eulerian)
– metode de reprezentare (matrice de adiacenţă, liste de adiacenţă)
11.2. Grafuri orientate
– terminologie (nod/vârf, arc, adiacenţă, incidenţă, grad intern şi extern, drum, drum elementar, circuit, circuit elementar, lungime, subgraf, graf parţial)
– proprietăţi (tare conexitate, componentă tare conexă)
– metode de reprezentare (matrice de adiacenţă, liste de adiacenţă)
11.3. Arbori
– terminologie (nod, muchie, rădăcină, descendent, descendent direct/fiu, ascendent, ascendent direct/părinte, fraţi, nod terminal, frunză)
– metode de reprezentare în memorie (matrice de adiacenţă, liste ”de descendenţi”, vector ”de taţi”)

Programă Informatică Bac 2026 – specializarea științe ale naturii

Competențe de evaluat

-construirea algoritmilor corespunzători unor prelucrări elementare şi reprezentarea lor prin intermediul programelor pseudocod şi programelor scrise în limbaj de programare (Pascal sau C/C++, la alegere);
– analiza rezolvării unei probleme prin urmărirea evoluţiei valorilor variabilelor prelucrate de algoritmul corespunzător;
– abstractizarea rezolvării prin construirea unor algoritmi echivalenţi;
– identificarea şi utilizarea tipurilor de date predefinite specifice unui limbaj de programare;
– definirea şi utilizarea unor tipuri de date proprii;
– identificarea şi utilizarea operatorilor predefiniţi elementari;
– identificarea şi utilizarea subprogramelor predefinite elementare;
– identificarea şi utilizarea regulilor sintactice specifice limbajului de programare studiat;
– identificarea proprietăţilor unor structuri de date necesare în rezolvarea problemelor cu ajutorul calculatorului şi utilizarea unor modele de memorare a acestora;
– organizarea datelor ce intervin în rezolvarea unei probleme utilizând structuri de date adecvate;
– organizarea etapelor de prelucrare ce formează un algoritm utilizând structuri de control;
– analiza unor algoritmi echivalenţi de rezolvare a unei probleme în vederea alegerii algoritmului optim

Conținuturi

  1. Algoritmi

1.1. Noţiunea de algoritm, caracteristici
1.2. Date, variabile, expresii, operaţii
1.3. Structuri de bază (liniară, alternativă şi repetitivă)
1.4. Descrierea algoritmilor (programe pseudocod)

  1. Elementele de bază ale unui limbaj de programare (Pascal sau C, la alegere)

2.1. Vocabularul limbajului
2.2. Constante. Identificatori
2.3. Noţiunea de tip de dată. Operatori aritmetici, logici, relaţionali
2.4. Definirea tipurilor de date
2.5. Variabile. Declararea variabilelor
2.6. Definirea constantelor
2.7. Structura programelor. Comentarii
2.8. Expresii. Instrucţiunea de atribuire
2.9. Citirea/scrierea datelor
2.10. Structuri de control (instrucţiunea compusă, structuri alternative şi repetitive)

  1. Subprograme predefinite

3.1. Subprograme. Mecanisme de transfer prin intermediul parametrilor
3.2. Proceduri şi funcţii predefinite

  1. Tipuri structurate de date

4.1. Tipul tablou – tablouri unidimensionale

  1. Fişiere text

5.1. Fişiere text. Tipuri de acces
5.2. Proceduri şi funcţii predefinite pentru fişiere text

  1. Algoritmi elementari

6.1. Probleme care operează asupra cifrelor unui număr
6.2. Divizibilitate. Numere prime. Algoritmul lui Euclid
6.3. Şirul lui Fibonacci. Calculul unor sume cu termenul general dat
6.4. Determinare minim/ maxim
6.5. Metode de ordonare (metoda bulelor, inserţiei, selecţiei, numărării)
6.6. Interclasare
6.7. Metode de căutare (secvenţială, binară)
6.8. Analiza complexităţii unui algoritm (considerând criteriile de eficienţă durata de executare şi spaţiu de memorie utilizat)

Sursă foto – Shutterstock.com

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