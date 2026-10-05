Aris Dejeu, student al Universității din Oradea, la Departamentul de Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării, a fost premiat de NATO. Proiectul său video explică măsurile esențiale pe care cetățenii și autoritățile trebuie să le ia în cazul unei pene majore de energie electrică (blackout).

Un real succes

Performanță remarcabilă pentru învățământul superior din România. Un student român s-a clasat pe locul al treilea la o competiție internațională organizată de Alianța Nord-Atlantică (NATO), cu un proiect cinematografic și de cercetare axat pe una dintre cele mai mari vulnerabilități ale societății moderne: riscul apariției unui blackout prelungit.

Aris Dejeu este laureatul publicului și ocupant al locului trei la concursul „How Prepared Am I for a Blackout”, o competiție de videoclipuri organizată de NATO Energy Security Centre of Excellence.

„Eu am ales scenariul unui scurt film de tip informativ și documentar, în timp ce alți participanți au mizat pe alte formate precum: știre, scurtmetraj artistic...”, spune tânărul.

Proiectul înscris în concurs îmbină rigoarea jurnalismului de investigație cu analiza de securitate energetică. Materialul video urmărește îndeaproape modul în care populația, comunitățile locale și infrastructurile critice pot face față unei pene generale de curent electric, oferind soluții concrete de prevenție și ghiduri de acțiune în situații de criză extremă.

Ghidul de supraviețuire a impresionat juriul NATO

Documentarul realizat de tânărul român analizează impactul pe care o pană majoră de energie îl are asupra rețelelor de comunicații, aprovizionării cu apă, sistemului medical și lanțurilor logistice.

În loc să se concentreze pe scenarii alarmiste, documentarul pune accentul pe reziliența civilă și pe pașii clari pe care fiecare cetățean îi poate urma pentru a-și asigura autonomia pe termen scurt.

Juriul internațional, format din experți în securitate, comunicare strategică și managementul riscului din cadrul NATO, a evaluat lucrări înscrise de tineri din toate statele membre. Proiectul românului s-a detașat prin capacitatea de a sintetiza recomandări tehnice complexe într-un format accesibil, educativ și ușor de înțeles pentru publicul larg.

Printre aspectele evidențiate în documentar se numără constituirea unui kit minim de urgență, identificarea surselor alternative de energie și apă, dar și menținerea unor canale de comunicare de rezervă în comunitate. Autorul a subliniat că pregătirea populației nu trebuie privită ca o sursă de panică, ci ca o măsură elementară de siguranță publică.

Prevenția pentru situații de urgență, o temă crucială

Performanța studentului român vine într-un context internațional în care securitatea infrastructurii energetice a devenit o prioritate absolută pentru Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană.

Fenomenele meteo extreme, riscurile cibernetice tot mai ridicate și presiunile geopolitice asupra rețelelor de distribuție au determinat multe state occidentale să deruleze campanii ample de informare privind pregătirea cetățenilor pentru situații neprevăzute.